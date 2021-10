Huawei Watch Fit Mini: il prodotto elegante e leggero

Il nuovo Huawei Watch Fit Mini è finalmente disponibile, con caratteristiche e prezzo. Vediamo assieme l’ultimo prodotto elegante e leggero

Huawei Consumer Business Group, azienda leader nel settore della tecnologia, annuncia l’ultimo arrivato della serie Watch Fit, HUAWEI Watch Fit mini. Il suo corpo leggero e il design liscio sono perfetti per i polsi sottili o per i consumatori che desiderano uno smartwatch che non occupi tanto spazio. Non solo eredita dalla famiglia di wearable Huawei la lunga durata della batteria, il monitoraggio accurato della frequenza cardiaca e le ricche e complete funzioni di fitness, ma è anche dotato di un design completamente nuovo, liscio e leggero di forma rettangolare, per permettere agli utenti di gestire meglio il loro benessere ed esplorare varie funzioni intelligenti, tutto dal loro polso.

Comfort per tutto il giorno

La leggera cornice dell’orologio, meticolosamente lucidata, è elegante e di qualità e si abbina perfettamente ad ogni cinturino per una vestibilità sempre confortevole. La cassa dell’orologio e le alette sono incise in lega di alluminio, più leggera del titanio, dell’acciaio inossidabile, della ceramica e di altri materiali.

Con un peso di 20g (escluso il cinturino), HUAWEI Watch Fit mini è leggero pur garantendo un corpo resistente. Che si tratti di un cinturino in pelle o di un cinturino in fluoroelastomero morbido, delicato sulla pelle e antiallergico, è resistente allo sporco e comodo da indossare. Anche con il sudore, è in grado di garantire una buona esperienza d’uso. La superficie del corpo dell’orologio, il bordo del cinturino e le superfici a contatto con la pelle sono stati trattati con cura. Il design elegante e curvo assicura un tocco confortevole quando lo si indossa.

Design alla moda

La cassa quadrata in oro chiaro è abbinata al classico cinturino in tre diversi colori, Frosty White (pelle), Mocha Brown (pelle) e Taro Purple (fluoroelastomero), dando agli utenti più libertà di scelta. La combinazione di diversi colori soddisfa i vari gusti di ogni utente. Sia nel tempo libero, al lavoro o quando si fa sport, HUAWEI Watch Fit mini offre un tocco in più all’outfit per ogni stile.

Lo smartwatch non solo viene fornito con una scelta di cinturini alla moda, ma è anche personalizzabile utilizzando una gamma di watch faces con un’ampia varietà di stili e temi che gli utenti possono cambiare a piacimento, in base alle proprie esigenze in situazioni diverse per creare stile elegante al polso.

Huawei Watch Fit Mini: monitoraggio del benessere

HUAWEI Watch Fit mini ha 96 modalità di allenamento complete per incentivare gli utenti a sviluppare buone abitudini di allenamento. Attraverso il rilevamento automatico dell’allenamento, il monitoraggio accurato dei dati e la guida professionale dell’allenamento, aiuta gli utenti a regolare in tempo i loro piani per gestire meglio il loro livello di fitness.

Oltre alle 11 modalità di allenamento professionale tra cui corsa indoor e outdoor, ciclismo, salto della corda, ellittica, vogatore, ecc, ci sono anche 85 modalità di allenamento tra cui fitness, giochi con la palla, danza, allenamento per il tempo libero e sport estremi.

Il device supporta anche funzioni come il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale e la valutazione degli effetti dell’allenamento e aiuta gli utenti a capire l’efficienza e le prestazioni del proprio allenamento. Sull’app HUAWEI Health è possibile impostare diversi livelli di frequenza cardiaca come la perdita di grasso e il miglioramento della resistenza in base agli obiettivi di allenamento. HUAWEI Watch Fit mini può monitorare la frequenza cardiaca in tempo reale durante gli allenamenti con notifiche. Quando la frequenza cardiaca supera il livello preimpostato, lo smartwatch invierà automaticamente un promemoria. Ogni livello di frequenza cardiaca ha il suo rispettivo effetto di allenamento e gli utenti possono regolare in tempo il loro stato di allenamento secondo i loro obiettivi.

Durata della batteria a lungo termine

HUAWEI Watch Fit mini eredita dalla famiglia dei wearable Huawei caratteristiche quali la batteria di lunga durata per essere indossato tutto il giorno. Supporta anche il promemoria del ciclo mestruale, fornendo agli utenti un’assistenza giornaliera. In condizioni di utilizzo tipico, supporta una durata della batteria di 14 giorni e di 10 giorni in caso di utilizzo intenso. La durata ultra-lunga della batteria permette agli utenti di indossare lo smartwatch tutto il giorno, anche durante il sonno. Oltre a questo, HUAWEI Watch Fit mini supporta la tecnologia di ricarica rapida di Huawei. Una carica di cinque minuti può sostenere lo smartwatch per due giorni di uso tipico, fornendo agli utenti un’esperienza connessa quando si lavora, si hanno riunioni e si dorme.

Nuovo display AMOLED

HUAWEI Watch Fit mini integra il display FullView della famiglia degli indossabili Huawei, con un display AMOLED flessibile da 1,47 pollici con colori accurati per fornire un’alta definizione ed effetti di visualizzazione chiari e nitidi. Il display AMOLED non solo ha una gamma di colori più ampia rispetto al display LCD, ma è anche più leggero e più sottile, così da garantire un colore più pieno, un contrasto più forte ed effetti di visualizzazione più accurati, offrendo un’esperienza visiva piacevole e un controllo touch fluida.

Huawei Watch Fit Mini: disponibilità

HUAWEI Watch Fit mini sarà disponibile in preordine solo su Huawei store a un prezzo di 99,00€ con in regalo HUAWEI Body Fat Scale 3.

Cosa ne pensate del nuovo smartwatch targato Huawei? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.