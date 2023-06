Huawei Watch 4 Series e Band 8: ufficiali in Italia

Huawei annuncia oggi la disponibilità dei dispositivi wearable HUAWEI WATCH 4 e HUAWEI WATCH 4 Pro. Inoltre, arriva oggi in Italia anche HUAWEI Band 8, la smartband dal design colorato e trendy

Huawei annuncia la disponibilità in Italia dei nuovi flagship wearable HUAWEI WATCH 4 Series e Band 8. La serie è stata realizzata mantenendo un design futuristico arricchito da materiali premium e combinato con le più avanzate funzionalità in termini di gestione dei parametri vitali.

Sir Mo Farah, atleta britannico di successo e tra i migliori mezzofondisti del mondo, supporta Huawei nel lancio della serie HUAWEI WATCH 4 in Europa. Come atleta professionista conosce perfettamente l’importanza di avere un dispositivo che possa aiutare a massimizzare i propri allenamenti e raggiungere così il massimo del proprio potenziale. “Il nuovo HUAWEI WATCH 4 non è altro che l’ennesimo campione targato Huawei. Il finish premium ottenuto dal titanio e il resistente schermo lo rendono perfetto anche per gli allenamenti più intensivi,” afferma Sir Mo, “Non lo utilizzo solo per monitorare i miei risultati durante la corsa, ma anche per rendermi conto del mio stato di salute generale e analizzare a tutto tondo le mie prestazioni. Grazie alla possibilità di accedere a tutti questi dati tramite un unico pulsante, organizzare i miei allenamenti è diventato ancora più facile”.

Huawei Watch 4 Series: il tuo assistente personale all-in-one con monitoraggio completo

Gli smartwatch non supportano il monitoraggio delle funzioni polmonari, ma la nuova serie HUAWEI WATCH 4 riesce ad analizzarle grazie alla nuova funzione Controllo respirazione. Parametri come il ritmo di respirazione, Sp02 e il modo in cui si tossisce, insieme alle informazioni su possibili rischi come la presenza di aria inquinata, permettono all’algoritmo di analisi di fornire risultati sullo stato di respirazione e sulla salute generale dei polmoni. È possibile accedere facilmente alla nuova funzionalità da HUAWEI Health, arricchita quindi con questi nuovi parametri per proteggere e monitorare le proprie fasi respiratore.

La serie HUAWEI WATCH 4 supporta funzionalità avanzate di monitoraggio del sonno grazie a HUAWEI TruSleepTM 3.0., la tecnologia Huawei sviluppata e ottimizzata negli anni, basata su luce infrarossi per monitorare il riposo in maniera ancora più precisa tenendo traccia in automatico delle fasi del sonno, inclusa la fase REM, e analizzando anche i parametri fisiologici grazie ai movimenti del corpo, il battito cardiaco e i valori di HRV.

Huawei Watch 4 Series: materiali premium e design elegante per un’esperienza utente di alto livello

Il corpo in titanio di grado aerospaziale di HUAWEI WATCH 4 Pro conferisce allo smartwatch un aspetto prezioso, mentre il vetro sferico in zaffiro che riveste il display lo rende elegante e, allo stesso tempo, resistente, perfetto per essere utilizzato tutti i giorni senza rischiare di usurarlo. Inoltre, questo smartwatch monta uno schermo da 1,5 pollici LTPO con un rapporto schermo-corpo del 71,72% e un’efficienza energetica ridotta a 1Hz con l’Always-On Display (AOD). HUAWEI WATCH 4, invece, presenta un corpo in acciaio inossidabile con display in vetro curvo LTPO da 1,5 pollici e un rapporto schermo-corpo del 74% e una sottile cornice di 0,855 mm che richiama un design futuristico con le watchface ispirate alla luna e ai pianeti. Grazie a un design esclusivo e ai materiali resistenti e duraturi, la serie HUAWEI WATCH 4 è un vero e proprio flagship del settore smartwatch. Entrambi i modelli di smartwatch sono impermeabili fino a 30 metri, 5 ATM di resistenza all’acqua e sono forniti di certificazione IP68, con supporto della modalità immersione in apnea.

Con più di 20.000 watchfaces disponibili tramite HUAWEI Health, la serie HUAWEI WATCH 4 è perfetta per esprimere sé stessi al meglio potendo scegliere tra numerosi temi. La serie è ispirata allo spazio, aspetto che viene enfatizzato anche dalle nuove watchface, come ad esempio Planet Quest, che ricrea diversi pianeti del sistema solare, e Star Voyage, ispirato allo spazio e alle navicelle spaziali e tanti altri. Sia HUAWEI WATCH 4 che HUAWEI WATCH 4 Pro sono forniti di cinturini unici per i diversi modelli: HUAWEI WATCH 4 Pro è disponibile con cinturino in titanio a maglia a forma di H dal design lucido e brillante, oppure con cinturino in pelle Dark Brown con un finish artigianale dal design moderno e raffinato. HUAWEI WATCH 4 è disponibile con cinturino in fluoroelastomero nero per un design sportivo, minimalista ed estremamente facile da pulire.

Huawei Watch 4 Series: tutto quello che hai sempre desiderato, ora in uno smartwatch

La serie HUAWEI WATCH 4 offre un design pensato per migliorare l’esperienza utente, con un nuovo layout per una più facile visualizzazione dei dati e delle app attive. La funzione eSIM aggiornata consente di effettuare chiamate e inviare messaggi in Standalone, la funzione Super Link consente di connettersi con smartphone e auricolari dallo stesso account, in modo che gli utenti possano rispondere alle chiamate, controllare la riproduzione musicale e scattare foto in remoto direttamente dal proprio orologio. Petal Maps Watch Edition è la prima applicazione cartografica di Huawei per orologi in grado di fornire servizi di navigazione completi senza la necessità di uno smartphone, supporta anche la sincronizzazione in tempo reale e la vibrazione quando arrivano le notifiche, per la massima comodità quando si fa attività fisica.

La serie HUAWEI WATCH 4 è una combinazione tra potenza e resistenza, grazie all’architettura Dual-core 2.0 che offre agli utenti due diverse funzionalità di durata della batteria Standard e Durata Ultra. Grazie a un’analisi intelligente, HUAWEI WATCH 4 assegna automaticamente il processore ottimale per l’esecuzione delle applicazioni in base agli scenari di utilizzo, garantendo un’esperienza di qualità per l’utente e riducendo al minimo il consumo energetico. HUAWEI WATCH 4 Pro e HUAWEI WATCH 4 offrono rispettivamente 4,5 e 3 giorni di durata della batteria in scenari di utilizzo tipici con la modalità Standard. Per un uso prolungato, gli utenti possono passare alla modalità Durata Ultra che offre fino a 21 giorni e 14 giorni di durata della batteria, rispettivamente, per HUAWEI WATCH 4 Pro e HUAWEI WATCH 4. In questa modalità, l’esperienza d’uso non viene compromessa e gli utenti possono ancora utilizzare appieno funzioni come la modalità sport e il monitoraggio della salute. Quando la batteria si esaurisce, la serie HUAWEI WATCH 4 è dotata della funzionalità HUAWEI WATCH Wireless SuperCharge per una ricarica rapida e comoda anche fuori casa. Con una breve ricarica di 15 minuti, è possibile utilizzare il dispositivo per un’intera giornata.

Huawei Watch 4 Series: accedi ai tuoi dati sulla salute in tempo reale per restare sempre al top della tua forma

La serie HUAWEI WATCH 4 rappresenta una vera innovazione nel monitoraggio della salute, con la possibilità di tenere traccia di diversi indicatori in contemporanea, battendo il suo stesso predecessore. In linea con gli indicatori tradizionali come battito cardiaco e SpO2, HUAWEI WATCH 4 presenta funzionalità migliorate tra cui il tracciamento del livello di stress, misurazione della temperatura della pelle e controllo delle funzionalità polmonari. Health Glance e Health Trends permettono in maniera semplice e rapida di capire i dati sulla propria salute, completi anche di funzionalità grafiche. Smart Health Reminders avvisa gli utenti inviando notifiche e suggerimenti con cadenza regolare per aiutarli a mantenere un battito cardiaco adeguato e tenere sotto controllo i livelli di ossigenazione del sangue, oltre a segnalare eventuali anomalie in maniera tempestiva.

Con la funzionalità Health Community disponibile su HUAWEI Health, gli utenti possono invitare anche familiari e amici a visionare le proprie statistiche e aggiornamenti, permettendo a chiunque venga autorizzato di controllare lo stato di salute dei propri cari. Inoltre, grazie alla funzionalità SOS gli utenti selezionati da chi utilizza il dispositivo vengono allertati in caso di cadute sospette o incidenti.

Oltre 100 modalità sportive diverse

La serie HUAWEI WATCH 4 è un compagno sportivo in grado di offrire oltre 100 modalità sportive, includendo sia attività più classiche come la corsa, ciclismo e nuoto, e anche le immersioni fino a 30 metri. La novità sugli smartwatch di ultima generazione è infatti la possibilità di personalizzare le proprie immersioni in apnea, selezionando il tipo di acqua tra dolce e salata, la temperatura e la bussola subacquea. Gli utenti potranno ottenere il meglio dai propri allenamenti grazie ai feedback professionali forniti dalla serieHUAWEI WATCH 4. Il sistema di Anelli attività è stato migliorato e funziona come un vero e proprio motivatore che sprona gli utenti a raggiungere i propri obiettivi e fornisce feedback e notifiche sui progressi in tempo reale.

Huawei Band 8: design alla moda comodo, sottile, leggero

I dispositivi wearable intelligenti sono apprezzati non solo per le loro funzionalità sportive, ma per la leggerezza e la comodità che, su HUAWEI Band 8, sono garantite grazie al peso di soli 14g e lo spessore di 8.99mm. La smartband è dotata di un display AMOLED di 1.47 pollici e una risoluzione vivida di 368 x 194 con un rapporto screen-to-body del 65% per offrire una migliore esperienza visiva; è supportato dalla cornice ultra-sottile 2.5D con schermo in vetro ricurvo di alta qualità e ricoperto da una lastra in vetro CG che assicura un’esperienza ricca e dinamica anche in un device così piccolo.

HUAWEI Band 8 è disponibile in tre colori che esprimono diversi stili ed emozioni: calma e serenità la colorazione Midnight Black, spirito romantico e gentilezza la tonalità Sakura Pink, freschezza la versione Emerald Green. Tutte e tre le varianti includono la nuova tecnologia Premi e Sgancia che permette di cambiare con facilità il cinturino in soli 3 secondi. Per abbinare HUAWEI Band 8 al vostro look e al vostro umore, Huawei offre 10.000 watch faces creative disponibili su HUAWEI Themes, perfette per iniziare la giornata con l’energia giusta. Tra i nuovi modelli tra cui scegliere Frisbee, Frosted, Magic Balloons, SuperWatch, Figure8 e Style.

Huawei Band 8: gestione professionale del benessere

HUAWEI Band 8 propone un’ampia gamma di funzionalità in grado di aiutare gli utenti a restare concentrati sui propri obiettivi di fitness. I sensori avanzati HUAWEI TruSeenTM 5.0 sono stati migliorati del 10% rispetto alla generazione precedente e, grazie alla tecnologia di elaborazione del segnale HiFi-Encoder, i dati registrati risultano più precisi e le misurazioni più accurate. La tecnologia HUAWEI TruSeenTM 5.0 permette di monitorare diversi dati biometrici come il battito cardiaco, l’ossigenazione del sangue, le fasi del sonno, lo stress e la gestione del ciclo fisiologico femminile, rendendo HUAWEI Band 8 una smartband di livello professionale.

Inoltre, HUAWEI Band 8 integra il sensore HUAWEI TruSleepTM 3.0, anche questo migliorato del 10% rispetto al modello precedente, in grado di registrare i dati del sonno in maniera precisa, individuando ad esempio l’orario in cui si va a dormire, quando ci si sveglia e le diverse fasi del sonno.

Allenamenti più precisi e scientifici con HUAWEI TruSportTM

HUAWEI Band 8 porta il sistema di allenamento scientifico offerto dall’algoritmo HUAWEI TruSportTM a portata di tutti gli utenti, con dati semplici da comprendere, inclusi il monitoraggio del battito cardiaco, il ritmo di camminata e la distanza percorsa. Inoltre, l’algoritmo valuta anche il carico di allenamento in corsa, gli allenamenti aerobici/anaerobici pressurizzati, il tempo di recupero tra una sessione e l’altra e il Running Ability Index (RAI). HUAWEI Band 8 è un vero e proprio allenatore professionale da polso che fornisce consigli e raccomandazioni sportive per aiutare gli utenti a comprendere meglio l’efficacia degli esercizi svolti. L’AI di HUAWEI Band 8 è, infatti, in grado di pianificare l’attività di corsa in base agli indicatori fisiologici registrati, al RAI e alle condizioni di allenamento presenti, per migliorare l’efficacia del proprio work out in maniera scientifica e raggiungere più facilmente i propri obiettivi.

HUAWEI Band 8 è un ottimo compagno di allenamento per chi ama gli sport sia outdoor sia indoor. Con ben 100 sport diversi, tra cui corsa, ciclismo, nuoto e skipping, la band supporta numerose attività, come la trasmissione del battito cardiaco che può sincronizzare anche con i dispositivi connessi. Inoltre, sono state aggiunte nuove modalità sportive come il calcio, basket e paddle per soddisfare la richiesta degli utenti. Il tracker di attività Activity Record aiuta a monitorare gli obiettivi giornalieri in tempo reale attraverso l’app HUAWEI Health.

HUAWEI Band 8: ogni comodità a portata di un tocco

HUAWEI Band 8 è la prima smart band dotata dell’assistente intelligente HUAWEI Assistant TODAY. Scorrendo verso destra, HUAWEI Assistant TODAY compare sul display e permette di visionare il meteo, gestire la musica, impostare timer, cronometrare attività e tanto altro. HUAWEI Band 8 è stata migliorata anche in funzionalità quali riproduzione musica, scatti da remoto, notifiche, risposte rapide ai messaggi, meteo, sveglie e cronometro, torcia, trova il mio cellulare, assistente vocale. Supporta, inoltre, le risposte rapide ai messaggi con testo ed emoji sia tramite l’app proprietaria Messaggi sia tramite app di terze parti.

HUAWEI Band 8 raggiunge 14 giorni di autonomia, fino a 9 con un utilizzo normale e fino a 3 giorni con la modalità Always on Display. Con una ricarica di 5 minuti, è possibile utilizzare il dispositivo fino a 2 giorni grazie alla ricarica rapida che permette di caricare completamente il dispositivo in soli 45 minuti.

Prezzi e disponibilità

HUAWEI WATCH 4 e HUAWEI WATCH 4 Pro sono disponibili in Italia a partire da oggi nelle seguenti varianti: HUAWEI WATCH 4 è disponibile nella versione con cinturino in fluoroelastomero nero a 449,90 euro. HUAWEI WATCH 4 Pro è disponibile nella versione con cinturino in pelle scura marrone a 549,90 euro e nella versione con cinturino in titanio di grado aerospaziale a 649,90 euro. Inoltre, acquistando il prodotto entro il 21 giugno si potrà ottenere in omaggio anche gli auricolari HUAWEI FreeBuds 5i.

HUAWEI Band 8 è disponibile a partire da oggi, 8 giugno, su Huawei Store al prezzo di 59,90 euro nelle colorazioni Midnight Black, Sakura Pink ed Emerald Green. Inoltre, fino al 21 giugno, con l’acquisto del nuovo HUAWEI Band 8 sarà possibile acquistarne un secondo a metà prezzo. Avete intenzione di acquistare un prodotto Huawei? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!