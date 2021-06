Huawei Summer Black Friday: una settimana di promozioni

Ha inizio il Huawei Summer Black Friday, una settimana con offerte e promozioni esculsive, solamente su Huawei Store. Vediamo assieme il tutto

Huawei, leader mondiale della tecnologia, celebra l’inizio dell’estate con la Summer Black Friday, settimana dedicata a imperdibili promozioni di device wearable, audio, smartphone e notebook, disponibili su Huawei Store da oggi al 30 giugno.

“Con questa settimana di offerte esclusive su Huawei Store, vogliamo offrire ai nostri clienti ancora una volta tutti i vantaggi di acquisti sicuri, con consegna ultra rapida, assistenza clienti 24/7 e reso gratuito. Siamo felici di dare ai nostri utenti il meglio della tecnologia a prezzi accessibili e con vantaggi esclusivi, per prepararsi al meglio a un’estate di vacanze o di lavoro in mobilità”

— ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia

Huawei Summer Black Friday: le offerte disponibili

In omaggio con alcuni smartphone acquistati nell’ambito della promo, ad esempio, gli utenti riceveranno un paio di auricolari HUAWEI FreeBuds 3 Wired del valore commerciale di 139,00€. Gli auricolari saranno inclusi nell’acquisto di HUAWEI Mate 40 Pro, disponibile a soli 899,00€ anziché 1.249,00€. Lo stesso prodotto audio è incluso nell’acquisto di HUAWEI P40 Pro, che sarà in vendita al 40% in meno rispetto al prezzo di listino di 1.049,90€ (629,00€).

Molte tra le proposte nella categoria smartwatch disponibili sull’e-commerce offrono nell’ambito di questa promo un cinturino omaggio incluso oltre a uno sconto sul prezzo di listino. Per tutti coloro che vogliono portare in vacanza un vero assistente personale, è disponibile HUAWEI Watch GT 2 Pro: lo smartwatch che offre la possibilità di conoscere gli orari di alba e tramonto e quando sorge e tramonta la luna, utilissimo per organizzare al meglio le avventure estive all’aperto, è disponibile a soli 199,00€ (34% in meno rispetto al prezzo di listino) con incluso un cinturino Easy Fit Strap (prezzo di vendita 39,90€). Gli altri wearable con i quali si riceverà un ulteriore cinturino incluso sono: HUAWEI Watch GT2 46mm Sunset Orange, HUAWEI Watch GT2e Icy White e HUAWEI Band 6.

Con l’avvento e la diffusione dello smart working, lavorare in luoghi pubblici o all’aria aperta sta diventando la normalità, ecco perché sono tanti i prodotti in promo anche nella categoria laptop. Per esempio, HUAWEI Matebook 14 i5 2020, disponibile a soli 699,00€ anziché 949,00€, con HUAWEI Bluetooth Mouse Swift oltre che uno zaino HUAWEI BackPack Swift in omaggio. Oppure HUAWEI MateBook D 15 i3: spesso appena 16,9mm e pesante solo 1,56kg, risulta sottile, ma al contempo forte e robusto, adatto per essere trasportato in ogni luogo. Un capolavoro di portabilità acquistabile solo per questa settimana a 459,00€ nella configurazione i3 8 +256GB (anziché 649,00€).

Per rendere ancora più confortevole l’uso del PC open-air, inclusi con alcuni dei laptop in promozione nella Summer Black Friday, gli utenti riceveranno un HUAWEI Bluetooth Mouse Swift oltre che uno zaino HUAWEI BackPack Swift. Ecco quali sono:

HUAWEI MateBook D 14 i5 8GB/512GB

HUAWEI MateBook 14 2021 i5 16+512GB

HUAWEI MateBook 14 2021 i7 16+512GB

HUAWEI MateBook X Pro i5 16GB/512GB

HUAWEI MateBook X Pro i7 16GB/1TB

Tante le offerte anche sui prodotti audio tra cui HUAWEI FreeBuds 3, gli auricolari con ANC dal gusto raffinato e un design solido e ultraleggero, sono disponibili fino al 30 giugno a soli 79,00€, oltre il 55% in meno rispetto al prezzo di listino di 179,00€.

Disponibile in preordine HUAWEI MatePad Pro

Disponibile da oggi in preordine, in esclusiva Huawei Store, HUAWEI MatePad Pro, il nuovo desktop tablet, della famiglia MatePad, il primo a supportare il nuovo sistema operativo HarmonyOS 2, è più organizzato e offre agli utenti una nuova modalità di visualizzazione più fruibile ed efficiente. L’offerta riservata agli utenti di Huawei Store su MatePad Pro permette di preordinare il tablet con un deposito di 10,00€ che, al momento della finalizzazione dell’acquisto, saranno decurtati dal prezzo finale con uno sconto ulteriore di 90,00€. HUAWEI MatePad Pro sarà così disponibile al prezzo finale di 709€. Non solo: a tutti gli utenti che aderiranno al preordine saranno inviati insieme al MatePad Pro, anche la nuovissima HUAWEI M-Pencil 2nd Generation, che con pennino in platino, latenza ultrabassa e supporto per 4.096 livelli di sensibilità alla pressione supporta un’ampia gamma di funzioni di interazione innovative tra cui HUAWEI FreeScript, che trasforma il contenuto scritto a mano in testo codificandolo in tempo reale. Oltre al pennino, insieme al MatePad Pro in preordine, saranno spediti agli utenti la HUAWEI MatePad Flip Cover, per proteggere il dispositivo, il mouse HUAWEI Bluetooth Mouse.

Oltre al nuovissimo HUAWEI MatePad Pro, nella settimana del Huawei Summer Black Friday sono in promozione anche altri tablet della famiglia MatePad sui quali sono previsti, inclusi nel prezzo, la Huawei Pencil e la Flip Cover. HUAWEI MatePad nella configurazione WiFi 32GB, per esempio, è disponibile a 229,00€ anziché 279,90€, con gli omaggi inclusi.

Approfitterete delle offerte di Huawei? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.