Huawei Petal Maps: arriva la versione wearable

Navigazione phoneless sui nuovi smartwatch della serie HUAWEI WATCH 4 grazie alla versione Petal Maps Wearable. Da ora è possibile spostarsi da un luogo all’altro toccando semplicemente il device che si porta al polso

Per la prima volta, Huawei offre la modalità di navigazione phoneless su smartwatch con la nuova serie HUAWEI WATCH 4 che include due modelli, HUAWEI WATCH 4 e HUAWEI WATCH 4 Pro, entrambi dal design premium adatto per sport indoor e outdoor e disponibili su Huawei Store. HUAWEI WATCH 4 Pro presenta la cassa in titanio di grado aerospaziale, con il quadrante ricoperto da vetro sferico in zaffiro che resiste ai graffi e valorizza l’eleganza dell’orologio. HUAWEI WATCH 4 vanta, invece, una cassa in acciaio inossidabile con vetro curvo 3D che dona un aspetto sofisticato e futuristico. Grazie a questo design innovativo e materiali premium, la serie HUAWEI WATCH 4 si distingue da tutti gli altri smartwatch attualmente presenti sul mercato.

Con una suite completa di device intelligenti, Huawei continua a promuovere il monitoraggio del benessere fisico. La serie HUAWEI WATCH 4 rappresenta una nuova fase dello sviluppo di smart wearable che eredita la tecnologia e l’innovazione della serie WATCH, ma con un focus maggiore sulla salute. Grazie al monitoraggio one-touch e multi-point offerto da Huawei, è possibile prendersi cura del proprio stato fisico con un semplice tocco sul device che si porta al polso.

Huawei Petal Maps Wearable: funziona autonomamente e non ha bisogno di essere collegata a uno smartphone

Per visualizzare i propri dati a colpo d’occhio e navigare basta, infatti, alzare delicatamente il braccio, cosa utile e soprattutto sicura per sport come il ciclismo o l’arrampicata. I servizi di navigazione forniti dai nuovi smartwatch includono la ricerca della destinazione, la pianificazione del percorso, la navigazione a piedi e in bicicletta, la trasmissione vocale e il promemoria con vibrazione, che assicura la scelta del percorso corretto agli incroci. Sono disponibili, inoltre, funzioni di navigazione one-click per luoghi vicini come fermate dell’autobus o bar, che possono persino aiutare gli utenti a trovare rapidamente negozi di alimentari e supermercati in luoghi sconosciuti.

La nuova versione Petal Maps Wearable consiglia in modo intelligente il percorso migliore da intraprendere, in bicicletta o camminando, sfruttando l’esclusivo algoritmo di multi-path planning di Huawei, supportando quotidianamente gli utenti per muoversi e viaggiare in modo più efficiente e arricchendo l’esperienza sportiva grazie all’offerta di percorsi diversi. I dati di Petal Maps vengono aggiornati in tempo reale, il che impedisce che il viaggio venga ritardato a causa di circostanze impreviste come lavori di costruzione, ingorghi o condizioni stradali complesse. La funzione Real-time location display, inoltre, include anche il calcolo della velocità che consente di conoscere la distanza rispetto la destinazione d’arrivo mentre si è in cammino o in bicicletta.

A differenza della navigazione scroll verticale di altri smartwatch, Petal Maps permette di visualizzare la mappa di navigazione completa sul quadrante e supporta HarmonyOS con un’interfaccia semplice e un layout raffinato. La versione Petal Maps Wearable è solo uno delle tante opportunità offerte da Huawei in termini di esperienza di navigazione su mappe in diversi scenari. È disponibile su tutti gli smartphone Android e può essere installata da HUAWEI AppGallery, lo store di app proprietario di Huawei, e da Google Play.

Prezzi e disponibilità

HUAWEI WATCH 4 Series è disponibile su HUAWEI Store nelle seguenti varianti:

HUAWEI WATCH 4 è disponibile nella versione con cinturino in fluoroelastomero nero a 449,90 euro .

è disponibile nella versione con cinturino in fluoroelastomero nero a . HUAWEI WATCH 4 Pro è disponibile nella versione con cinturino in pelle scura marrone a 549,90 euro e nella versione con cinturino in titanio di grado aerospaziale a 649,90 euro.

Inoltre, acquistando il prodotto entro il 30 giugno si potrà ottenere uno sconto di 50€ grazie alla promozione Summer Black Friday (sconto automatico applicato in fase di checkout) e, aggiungendo solamente +1.99€, anche gli auricolari HUAWEI FreeBuds 5i.