Huawei: annuncia il lancio del nuovo nova Y70

HUAWEI nova Y70, lo smartphone pensato per i giovani con un’esperienza d’uso rivoluzionata grazie a tecnologia avanzata e design alla moda, garantisce una batteria instancabile e un’ampia memoria per conservare tutti i contenuti preferiti

Huawei Consumer Business Group, annuncia oggi il lancio del nuovo nova Y70, l’ultimo arrivato nella famiglia nova Y, che mira a portare nuove tecnologie ai suoi giovani utenti. Eredita l’eccellente DNA della serie nova Y, aggiungendo una serie di caratteristiche d’impatto, tra cui il display FullView da 6,75 pollici, una batteria da 6000mAh, la soluzione SuperCharge da 22.5W, una memoria da 128GB e il potente sistema operativo EMUI 12, che continua a garantire ai suoi utenti un’esperienza d’uso più innovativa, semplice e intelligente.

Batteria a lunga durata da 6000mAh per un’esperienza d’uso senza preoccupazioni

HUAWEI nova Y70 eredita la batteria a lunga durata della serie Y, montando una batteria da 6000mAh, in grado di conferire ottime performance e allontana le preoccupazioni di rimanere con il cellulare scarico fuori casa. Grazie alla tecnologia AI Smart Power che permette di risparmiare batteria, lo smartphone riesce a ottimizzare le sue otto aree di consumo d’energia.

Per migliorare maggiormente la durata della batteria, supporta la ricarica rapida SuperCharge da 22.5W. Inoltre, è dotato di un sistema integrato di protezione della carica a 13 strati e, di un sistema elettrochimico aggiornato per migliorare la sicurezza della carica e il ciclo di vita della batteria. Richiede una ricarica solo due volte a settimana, un risultato migliore rispetto ad altri smartphone con la stessa capacità della batteria.

Grazie all’ottimizzazione del consumo della batteria, nova Y70 è in grado di disattivare il consumo della batteria per le applicazioni di background, entrando in modalità Low Battery quando la carica arriva al 5%, consentendo al dispositivo di restare in standby fino a 12 ore prima di spegnersi. Inoltre, può garantire 5V/1A a supporto della ricarica inversa via cavo per i dispositivi: smartwatches, smartband e altri smartphone ovunque voi siate.

Display HUAWEI FullView da 6.75 pollici per un’esperienza visiva immersiva

Caratterizzato da un Display FullView da 6.75 pollici, in grado di conferire agli utenti un’esperienza visiva immersiva. Grazie al rapporto dello schermo di 90.26% e il design con notch sottile, il display permette di visualizzare maggiori contenuti con una visuale più ampia, sia che siano immagini, video o giochi.

Per ridurre l’affaticamento degli occhi, supporta diverse modalità di lettura, tra cui l’oscuramento intelligente, la possibilità di regolare la luminosità dello schermo e la modalità e-book. Che sia sotto la luce del giorno o della sera, gli utenti potranno godere di un’esperienza visiva piacevole. Per affrontare il problema del tempo trascorso davanti allo schermo durante la notte, lo smartphone riduce la luminosità dello schermo e mitiga i colori, in modo da aiutare l’occhio a evitare irritazioni e alleviare la stanchezza.

Per quanto riguarda colore e design, ancora una volta eredita le eccellenti caratteristiche creative della serie nova Y. Oltre al grazioso design curvo e giovanile, il dispositivo arriva sul mercato in due diverse colorazioni: Crystal Blue e Midnight Black per incontrare il gusto estetico delle nuove generazioni e il loro desiderio di personalizzazione dello stile.

Un’esperienza digitale smart con un ampio spazio di archiviazione e una rinnovata esperienza audio

Nell’era degli smartphone, Huawei si è impegnata nell’offrire le tecnologie più avanzate e continua ad offrire ai propri utenti un’esperienza di vita digitale smart. Disponibile con un’ampia memoria da 4GB estendibile fino a 512GB tramite l’utilizzo di schede MicroSD. L’ampia capacità di memoria permette agli utenti di non doversi preoccupare dello spazio a disposizione, potendo godere di prestazioni stabili nel passaggio da un’app all’altra e un’esperienza d’uso duratura e fluida.

Dotato anche della tecnologia di compressione file EROFTS, per ridurre al minimo lo spazio di archiviazione quando si effettua il download di file come canzoni, video e giochi.

Ha permesso ai suoi utenti di poter apprezzare la musica ad alto volume. La nuova generazione HUAWEI nova Y70 integra SuperSound, per l’adattamento della qualità del suono, restituendo bassi profondi, midrange chiari con una gamma dinamica e un senso dello spazio notevolmente migliorati.

Supporta l’effetto sonoro Sky Surround a 9.1 canali, che arricchisce il suono con effetti 3D, creando così uno straordinario effetto Sky Channel. Sia che gli utenti ascoltino canzoni o guardino film, possono godere di un’esperienza acustica coinvolgente con effetti sonori impressionanti.

Siate i protagonisti della vostra vita: fotocamera frontale per selfie Beauty insieme a una fotocamera posteriore ad alta risoluzione

I selfie sono il modo di comunicare delle nuove generazioni. Lo smartphone monta una fotocamera frontale da 8MP, in grado di catturare selfie dai dettagli nitidi. La fotocamera frontale supporta l’effetto Bokeh e, insieme all’algoritmo AI Beauty, può creare un filtro beauty su misura basato sulle caratteristiche dell’utente come età e genere.

Allo stesso tempo, HUAWEI nova Y70 possiede la tecnologia HDR, per le immagini in controluce che può catturare maggiori dettagli nella modalità Ritratto e Paesaggio, senza doversi preoccupare delle interferenze date dalla luce. Quanto alla fotocamera posteriore, monta una AI Triple Camera che include un obiettivo principale High-res da 48MP, una fotocamera Ultra-Wide-Angle da 5MP per 120° e una fotocamera di profondità da 2MP.

La fotocamera principale High-Res, ottimizzata con gli algoritmi Huawei è in grado di ridurre il rumore di fondo e migliorare la gamma dinamica, in modo da garantire uno scatto ottimale senza tener conto del soggetto ripreso o dello scenario. L’Ultra-Wide-Angle Camera da 120° aiuta a catturare ogni ricordo riprendendo più elementi in un unico scatto, che si fotografi un paesaggio o una foto di gruppo.

La Depth Camera in accoppiata con il recente algoritmo può individuare accuratamente la distanza dal soggetto e la profondità. L’immagine 3D viene ottenuta per far risaltare il protagonista dello scatto, sia che si tratti di paesaggi o ritratti.

Una digital experience smart ed efficiente, comoda e interattiva con EMUI 12

Per assicurare la collaborazione e il controllo cross-device, EMUI 12 offre un metodo di connessione facile e intuitivo tramite il semplice drag and drop. Nell’interfaccia Super Device, l’icona dello smartphone si trova al centro, circondata da icone che rappresentano gli altri dispositivi (come dispositivi smartphone, casse audio e monitor).

Per connettere due dispositivi insieme, gli utenti potranno fare semplicemente il drag and drop in corrispondenza del dispositivo che vogliono collegare. Inoltre, MeeTime supporta le chiamate multiple per un massimo di 12 interlocutori in videochiamate HD. Gli utenti possono trasferire le chiamate MeeTime dal telefono a un monitor HUAWEI per godersi a pieno le videochiamate su uno schermo più grande.

In aggiunta, supporta la Easy Mode. Quando la modalità Easy Mode è attivata, l’interfaccia diventa più concisa attraverso icone, caratteri e indicatori del volume di dimensioni più grandi, consentendo agli utenti di visualizzare i contenuti in maniera chiara, semplificando e rendendone più efficiente l’utilizzo. Inoltre, i tocchi con le nocche supportati, consentono agli utenti di catturare screenshot con maggiore facilità, in maniera semplice e pratica.

HUAWEI: AppGallery

Lo store ufficiale delle applicazioni di Huawei, che fornisce agli utenti servizi di ricerca, download, gestione e condivisione di applicazioni per dispositivi mobili. Lo store aggiorna continuamente applicazioni riconosciute globalmente e offre agli utenti ricche app per soddisfare le diverse esigenze. Ancora, grazie all’esclusiva funzione HMS Core, le applicazioni sono in grado di collaborare in tutti gli scenari e su più dispositivi, offrendo ai consumatori un’esperienza di accesso alle app più comoda e innovativa.

AppGallery prevede inoltre un sistema di misure di sicurezza a quattro livelli, includendo la scansione delle vulnerabilità, il rilevamento di falle nella privacy, l’individuazione di comportamenti dannosi e la verifica manuale dei profili. La piattaforma è caratterizzata inoltre dalla presenza di un meccanismo di classificazione delle applicazioni per proteggere la sicurezza dei minori durante la navigazione su Internet.

Come prodotto rivolto alle nuove generazioni, lo smartphone è stato arricchito di caratteristiche innovative per tutto quello che riguarda l’esperienza utente. Dalle funzionalità più pratiche date dall’ampio schermo, la lunga durata della batteria e la spaziosa memoria, fino agli elementi di tecnologia delle immagini, interazioni smart e design d’impatto, non solo HUAWEI nova Y70 conferisce ai suoi utenti un’esperienza che combina tecnologia e stile, ma anche un’esperienza interattiva semplice, comoda, efficiente, sicura e affidabile in tutti gli scenari.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI nova Y70, sarà disponibile nelle colorazioni Blue e Black, in preordine dal 20 settembre e fino al 3 ottobre a partire da 229,90 euro, sullo store ufficiale.