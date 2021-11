Huawei Nova 9 disponibile: finalmente acquistabile

A partire da quest’oggi, il Huawei Nova 9 è finalmente disponibile all’acquisto, tramite Huawei Store ed Amazon. Scopriamo insieme come

Il nuovo flagship annunciato il 21 ottobre dal 9 novembre fino al 23 novembre è acquistabile al costo di 499,90€ su Huawei Store con in regalo HUAWEI FreeBuds Pro, Phone Case e l’estensione della garanzia di 6 mesi e su Amazon solo con HUAWEI FreeBuds Pro.

HUAWEI nova 9 è ultra sottile e ultra leggero, rispettivamente l’8% e il 16% in più rispetto agli smartphone concorrenti. Il display OLED curvo a 120Hz, ricarica sicura 66W HUAWEI SuperCharge e batteria di lunga durata da 4300mAh garantiscono un’esperienza d’uso intuitiva ed efficiente in svariate situazioni, dalla navigazione su Internet alla visione di film e serie tv. Pensato per le nuove generazioni e per valorizzare la loro creatività, grazie alle numerose tecnologie che supporta, HUAWEI nova 9 si presenta come un device completo che risponde a esigenze e interessi diversi.

Integra un sistema di fotocamere avanzato frontale e posteriore con Ultra Vision Camera 50MP e numerose modalità video, tra cui Dual-View che permette di passare dalla videocamera anteriore a quella posteriore per avere una registrazione fronte e retro contemporanea e realizzare così un unico file video senza necessità di editing. Inoltre, il comparto fotografico include una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP, una fotocamera macro e una fotocamera di profondità con un grande sensore da 1/1,56 pollici e un RYYB CFA ad alta sensibilità alla luce che raccoglie il 40% di luce in più rispetto a un sensore RGGB standard. Questo permette di realizzare foto e video di qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. In particolare, gli appassionati di vlogging possono sfruttare la fotocamera frontale da 32MP ad alta risoluzione: simile alla fotocamera posteriore, supporta l’acquisizione video 4K e la stabilizzazione video AIS (AI Image Stabilization) per realizzare video ad alta definizione.

Ai gamer che amano giocare da mobile, invece, il processore Qualcomm Snapdragon 778G 4G offre un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente grazie alla tecnologia AI di Huawei che permette di assegnare la priorità alle attività in modo intelligente e ottimizzare le prestazioni. Si aggiunge, inoltre, un sistema di raffreddamento efficace per una dissipazione del calore veloce ed efficiente e la nuova tecnologia Touch Turbo che consente controlli più precisi e reattivi.

HUAWEI Nova 9 disponibile: HMS e AppGallery

HUAWEI nova 9 include anche una serie di aggiornamenti per quanto riguarda i Huawei Mobile Services preinstallati, in particolare AppGallery che ha raggiunto 560 milioni di utenti attivi mensili, supportati da 5,1 milioni di sviluppatori e partner registrati per offrire costantemente un’ampia gamma di app. Tra le più innovative Petal Maps 2.0 da utilizzare in tutta sicurezza durante la guida per pianificare itinerari e percorsi, Petal Clip, il primo software di editing video di Huawei che consente di creare facilmente contenuti video e fotografici di qualità professionale, e Petal Search con oltre 20 chiavi di ricerca totalmente personalizzabili per trovare online qualsiasi cosa.

Non solo, con HUAWEI nova 9 l’offerta di app è stata ampliata, ma anche le tante già esistenti di varia tipologia sono migliorate, tra quelle bancarie, social ed entertainment, travel e salute.

Tutti gli acquisti effettuati online su Huawei Store, l’e-commerce proprietario del brand, beneficiano del servizio di consegna rapida con spedizione gratuita del prodotto e consegna entro uno o due giorni lavorativi. Inoltre, tutti gli utenti avranno diritto al reso gratuito entro i 14 giorni dall’acquisto, oltre che a un servizio di assistenza dedicato 7 giorni su 7. Adesso tramite Klarna, puoi comodamente pagare in tre rate senza interessi il tuo prodotto preferito.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone targato Huawei?