HUAWEI MatePad 11 2023: il tablet produttivo come un PC

Huawei presenta in Italia il nuovo tablet dedicato alla produttività, Huawei MatePad 11 2023, con supporto a penna e tastiera

Huawei CBG annuncia la disponibilità in Italia di HUAWEI MatePad 11’’ 2023. Questa nuova versione è stata migliorata in termini sia hardware sia software ed è studiata appositamente per soddisfare le richieste di professionisti e studenti che necessitano di tablet sempre più potenti.

La serie HUAWEI MatePad ha conquistato il cuore dei suoi utenti sin dagli inizi nel 2019 e ora, con HUAWEI MatePad 11’’ 2023, Huawei intende offrire prestazioni a un livello superiore, sfruttando le potenzialità proprie dei modelli precedenti. Il design Starlight Sand, dall’estetica lineare e simmetrica caratterizzata da una elegante texture resa dalla cover trasparente, unito alla fotocamera Cosmic Star Ring, alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz e al rapporto screen-to-body dell’86%, rende il tablet un oggetto efficiente da usare e bello da guardare.

Huawei MatePad 11: la produttività da mobile per giovani professionisti

L’app pre-installata HUAWEI Notes consente di prendere appunti in diversi contesti, anche in mobilità o durante meeting, poiché lavora in perfetta armonia con HUAWEI M-Pencil. È ricca di funzionalità di personalizzazione, come la possibilità di importare documenti e materiali in diversi formati per semplificare così riunioni e conferenze. Quando si prendono appunti, infatti, è possibile scegliere tra diversi font di scrittura, colori ed effetti per sottolineare ed evidenziare oppure inserire immagini e foto a supporto di alcuni concetti, ritagliandole e modificandole direttamente dall’app. Grazie a HUAWEI Notes, gli utenti possono ordinare documenti e materiali in cartelle, elencare i file al proprio interno in base alla priorità e organizzarli tramite keywords grazie alla funzionalità di ricerca.

HUAWEI M-Pencil di seconda generazione è in grado di catturare i dettagli di ogni tratto mosso sul display con latenza di 2 ms. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz assicura un’esperienza di scrittura proprio come sulla carta, valorizzando ogni tipologia di contenuto. È sufficiente premere il pennino per cambiare tra gomma e matita, oppure riprodurre un colore visualizzato da un qualunque dispositivo collegato direttamente allo schermo di HUAWEI MatePad 11’’ 2023 tramite la funzionalità Colour Capture. Caratteristiche all’avanguardia come Cattura e Note permettono di estrarre il testo dalle immagini con un semplice tocco oppure di registrare mentre si scrive e convertire successivamente l’audio in testo.

Huawei MatePad 11: la capacità di un PC, accessibile da un tablet

Con l’aumento di dati e informazioni da elaborare ogni giorno, cresce anche la necessità di avere a disposizione device in grado di offrire prestazioni e funzionalità adatte per lavorare su più attività in contemporanea. HUAWEI MatePad 11’’ 2023 supporta la connettività con tastiera e mouse; in particolare, la connessione con il mouse è ottimizzata dalla funzionalità drag-and-drop, resa possibile da un cursore più preciso e reattivo. Il tablet non solo rimanda alla produttività di un pc, ma supporta molte delle funzionalità proprie di un pc.

L’editing dei contenuti su diversi dispositivi è diventata un’attività ormai comune, ma la disponibilità di diverse app non sempre aiuta. SuperHub sfrutta HarmonyOS per ovviare i limiti tra un device all’altro e consente di trasferire immagini, video e persino testi con una semplice operazione, rendendo tutto accessibile indipendentemente dal tipo device, sia esso smartphone, PC o tablet. HUAWEI MatePad 11’’ 2023 supporta Wi-Fi 6 per una connessione più veloce e stabile. Infine, la funzionalità Multi-Finestra di HUAWEI MatePad 11’’ 2023 permette di aprire e utilizzare più app nello stesso momento.

Huawei MatePad 11: intrattenimento audiovisivo immersivo

Il display FullView 120 Hz con gamma di colori P3 e gestione del colore d’avanguardia rende particolarmente immersiva la visualizzazione dei contenuti su HUAWEI MatePad 11’’ 2023. Le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) e Flicker-Free garantiscono protezione agli occhi degli utenti che possono guardare lo schermo anche per diverse ore senza affaticare la vista.

Il sistema audio quad-channel large-amplitude e quad-speaker, insieme alle funzionalità Huawei Histen 8.0, generano suoni e timbri ricchi e strutturati, per portare anche fuori casa un’esperienza di entertainment di qualità. La tecnologia di cancellazione del rumore proprietaria Huawei AI filtra automaticamente i suoni indesiderati come la digitazione della tastiera, i clic del mouse e il rumore dei passi e mantiene l’audio chiaro e nitido. Impostando la riproduzione in condivisione, è possibile connettere HUAWEI MatePad 11’’ 2023 a due paia di auricolari Huawei in contemporanea per guardare e ascoltare contenuti insieme a un’altra persona.

HUAWEI MatePad 11’’ 2023 riflette il costante impegno di Huawei mirato a sviluppare soluzioni per il mondo del lavoro che guardano al futuro, seguendo l’evoluzione delle esigenze e delle necessità degli utenti.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI MatePad 11’’ 2023 versione da 6GB+128GB è disponibile a partire da oggi su Huawei Store nella colorazione Graphite Black al prezzo di 399,90 euro. Inoltre, con l’acquisto di HUAWEI MatePad 11’’ 2023 entro il 5 giugno si riceverà in omaggio anche lo stilo HUAWEI M-Pencil. Avete intenzione di acquistare il tablet Huawei? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!