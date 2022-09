Huawei Mate 50: ecco i nuovi smartphone di fascia alta

La serie Huawei Mate 50 debutta con SD 8+ Gen 1 e fotocamera ad apertura variabile, scopriamo insieme i nuovi smartphone di fascia alta della scocietà cinese in questo articolo dedicato

Huawei, ha appena annunciato la serie Mate 50 di fascia alta: il Mate 50 di base e il Mate 50 Pro, oltre a un’edizione speciale RS Porsche Design, che aggiunge una fotocamera macro con teleobiettivo a periscopio. Ma prima di tutto, vediamo le caratteristiche di base.

Tutti e tre i Mate montano il SoC Snapdragon 8+ Gen 1, ma non c’è la connettività 5G, come avviene per gli smartphone Huawei a causa delle sanzioni statunitensi. L’opzione Pro arriva a 512 GB di memoria e può ospitare una scheda di memoria NM fino a 256 GB.

Il Mate 50 Pro è il modello di punta della linea. Utilizza un OLED da 6,74 pollici, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e profondità di colore di 10 bit con risoluzione di 1212 x 2616px. La strana risoluzione è dovuta al notch.

Fotocamere differenti per i vari modelli di smartphone

Il Pro vanta una fotocamera principale OIS da 50MP, con apertura variabile a sei lamelle, che va da f/1,4 a f/4,0. La fotocamera ultrawide ha un sensore da 13MP e un obiettivo f/2.2, mentre le specifiche del teleobiettivo 3.5x sono 64MP f/3.5 e OIS. L’aspetto interessante è che il teleobiettivo utilizza un sensore RYYB.

Il sistema di ripresa è coadiuvato da un sensore multispettrale a 10 canali e da un autofocus laser. L’RS Porsche Design sostituisce il teleobiettivo da 64MP con un teleobiettivo a periscopio da 48MP con funzionalità macro.

Sulla parte anteriore troviamo una fotocamera ultralarga da 13MP con apertura f/2.4 e un sensore ToF 3D utilizzato anche per lo sblocco facciale avanzato.

Batteria e colorazioni

Il Mate 50 Pro è alimentato da una batteria da 4.700 mAh, con supporto per la ricarica cablata da 66W e wireless da 50W. Una modalità avanzata di risparmio della batteria di emergenza consente di mantenere il telefono in standby per tre ore anche se è rimasto solo l’1% nel serbatoio.

Le opzioni di colore sono: blu, arancione, argento, nero e viola, e le ultime due sono disponibili nelle varianti con retro in pelle e vetro. Il Mate 50 RS ha solo i colori Blue e Purple con retro in ceramica.

Connessione satellitare

Tra le altre caratteristiche spicca la connessione satellitare, che si basa sul cosiddetto protocollo Beidou Satellite Message 3. Ciò significa essenzialmente che è possibile inviare un messaggio e la posizione anche in assenza di copertura cellulare.

Mate 50 vanilla

Per quanto riguarda il Mate 50 vanilla, il display OLED da 6,7 pollici passa a 90 Hz, ma mantiene più o meno la stessa risoluzione e la profondità di colore a 10 bit. Le fotocamere principale e ultralarga sono le stesse (compresa l’apertura variabile), ma il teleobiettivo è un’unità 5x con sensore da 12 MP e obiettivo f/2,4.

La batteria è leggermente più piccola: 4.460 mAh, ma le tecnologie di ricarica sono le stesse. Le opzioni di colore sono identiche e tutti i dispositivi funzionano con il nuovo software HarmonyOS 3.0.

Prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda i prezzi, il Mate 50 Pro parte da 6.799 CNY (980 dollari) per l’opzione da 256 GB, mentre il modello non-Pro costa 4.999 CNY (720 dollari) per la versione base da 128 GB. Il Mate RS Porsche design costa 12.999 CNY (1.870 dollari). Al momento non si sa nulla sulla disponibilità internazionale.

Cosa ne pensate di questa nuova serie Mate 50, i nuovi smartphone di fascia alta di Huawei?