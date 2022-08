Huawei Mate 50: la nuova serie in arrivo il 6 settembre

La serie Mate 50 di Huawei sarà presentata il 6 settembre in Cina, secondo alcuni rumor, vedremo almeno quattro telefoni, scopriamo il tutto in questo articolo dedicato

Huawei, ha annunciato oggi la data di lancio ufficiale dei suoi prossimi smartphone di punta. La serie Mate 50 sarà presentata il 6 settembre in Cina e, secondo le indiscrezioni, vedremo almeno quattro telefoni: Mate 50E, Mate 50 vanilla, Mate 50 Pro e un Mate 50 Porsche Design RS.

Huawei XMage: il motore di imaging in sostituzione di Leica

All’evento è probabile che Huawei annunci XMage, il proprio motore di imaging, che dovrebbe sostituire Leica nello sviluppo di un algoritmo di miglioramento delle foto per ottenere splendide foto notturne. Tutti i telefoni dovrebbero essere dotati di una speciale NPU, sviluppata da HiSilicon, che eseguirà i calcoli necessari a XMage.

Un nuovo MatePad Pro 11 è già stato presentato a luglio, e ora ci aspettiamo di vedere una variante più grande da 12,4 pollici con doppia fotocamera.

