Huawei Mate 40 Pro, Mate 40E e Mate X2: modelli 4G in arrivo

Huawei ha ufficializzato l’arrivo, unicamente per il mercato cinese, delle versioni 4G LTE dei rispettivi Mate 40 Pro, Mate 40E e Mate X2

L’unica novità dei nuovi smartphone Huawei che saranno lanciati in Cina risiede nell’assenza del modulo 5G. Per tutto il resto, il Mate 40 Pro, Mate 40E e Mate X2 non hanno nulla da invidiare con le loro controparti che supportano le reti 5G in quanto condividono la stessa identica e precisa scheda tecnica.

Di seguito tutte le rispettive caratteristiche hardware dei nuovi dispositivi LTE.

Mate 40 Pro 4G: scheda tecnica

Display: OLED da 6,76 ” con refresh rate fino a 90Hz e frequenza di campionamento al tocco di 240Hz, sensore delle impronte digitali integrato nel pannello ;

da ” con refresh rate fino a ; CPU: SoC Huawei HiSilicon Kirin 9000 ;

; GPU: Mali-G78 MP24;

RAM: 8GB;

ROM: 128GB/256GB/512GB per archiviazione interna;

per archiviazione interna; fotocamera posteriore: principale da 50MP , ottica f/1.9 + grandangolare da 20MP , ottica f/1.8 + tele da 12MP , ottica f/3.4;

, ottica f/1.9 + grandangolare da , ottica f/1.8 + tele da , ottica f/3.4; fotocamera anteriore: 13MP ;

; connettività: 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, jack 3,5mm, USB-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC ;

; batteria: 4400mAh con ricarica rapida 66W , wireless 50W ;

con ricarica rapida , wireless ; dimensioni: 162,9 x 75,5 x 9,1mm ;

; peso: 212g ;

; OS: Android 10 EMUI 11

Mate 40 Pro 4G: analisi

E’ un terminale di fascia medio/alta grazie al suo SoC Kirin 9000 supportato dagli 8GB di memoria RAM. Questo connubio permetterà una fruizione solida di contenuti di tutti i tipi, dall’uso di applicazioni videoludiche a programmi per la gestione di fogli di calcolo ad esempio. Il pannello OLED da 6,76” vi agevolerà non poco le sessioni multiwindow, ovvero tutte quelle situazioni in cui avrete bisogno di visualizzare più finestre sul display per valutare informazioni di diversa natura contemporaneamente. La batteria da 4400mAh con ricarira rapida a 66W vi consentirà non solo un lungo utilizzo dello smartphone ma anche una ricarica estremamente veloce della sua batteria. Parlando infine del comparto fotografico, il sensore principale da 50MP assicurerà scatti più che buoni in quasi tutte le condizioni di luminosità ambientale. Certo, manca il 5G, ma la rete LTE potrà comunque fornirvi una navigazione ad internet abbastanza veloce per qualsiasi uso vogliate fare del device.

Mate 40E 4G: scheda tecnica

Display: OLED da 6,5″ FHD+ , refresh rate 90Hz, frequenza di campionamento al tocco 240Hz e sensore di impronte digitali integrato nel pannello;

da , refresh rate CPU: SoC Huawei Kirin 990E ;

; GPU: ARM Mali G-76 MP16 ;

; RAM: 8GB;

ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna;

per archiviazione interna; fotocamera posteriore: principale da 64MP , ottica f/1.9 + ultra grandangolare da 16MP , ottica f/2.2 + ottica f/2.4; obbiettivo macro da 2MP , ottica f/2.4 + tele da 8MP , ottica f/2.4;

, ottica f/1.9 + ultra grandangolare da , ottica f/2.2 + ottica f/2.4; obbiettivo macro da , ottica f/2.4 + tele da , ottica f/2.4; fotocamera anteriore: 13MP;

connettività: 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, jack 3,5mm, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC;

batteria: 4200mAh con ricarica rapida 40W ;

con ricarica rapida ; dimensioni: 158,6 x 72,5 x 8,8mm ;

; peso: 188g ;

; OS: Android 10 EMUI 11

Mate 40E 4G: analisi

Anche questo device va ad insinuarsi nella fascia media/alta del mercato, merito del suo SoC e della capiente memoria RAM da 8GB. Infatti il Kirin 990E è un chipset ancora abbastanza recente, capace di fornire potenza di calcolo sufficiente per una vasta gamma di utilizzi dello smartphone. Garantirà un multitasking delle applicazioni granitico ed offrirà performance nell’uso di applicazioni videoludiche soddisfacente per chi non è alla ricerca necessariamente di uno smartphone da gaming. La batteria anche qui consentirà una lunga operatività dello smartphone, grazie alla capacità di 4200mAh con supporto alla ricarica rapida a 40W. Il comparto fotografico nemmeno deluderà grazie al suo sensore principale da 64MP.

Mate X2 4G: scheda tecnica

Display interno: OLED da 8″ (2480×2200) , frequenza di campionamento 180 Hz, refresh rate 90Hz ;

da , frequenza di campionamento refresh rate ; Display esterno: OLED da 6,45″ ( 2700×1160) , frequenza di campionamento 240Hz , refresh rate 90Hz ;

da ( , frequenza di campionamento , refresh rate ; CPU: SoC Huawei Kirin 9000 ;

; GPU: Mali-G78 MP24 ;

; RAM: 8GB ;

; ROM: 256GB/512GB per archiviazione interna espandibile fino a 256GB tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile fino a tramite slot ; fotocamera posteriore: principale da 50MP , ottica f/1.9 + ultra grandangolare da 16MP , ottica f/2.2 + tele da 12MP , ottica f/2.4 + lente SuperZoom da 8MP , ottica f/4.4;

, ottica f/1.9 + ultra grandangolare da , ottica f/2.2 + tele da , ottica f/2.4 + lente SuperZoom da , ottica f/4.4; fotocamera anteriore: 16MP ;

; connettività: 4G LTE, WiFi 6 dual band, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC ;

; batteria: 400mAh con ricarica rapida 55W;

con ricarica rapida dimensioni da aperto: 161.8 x 145.8 x 14.7mm ;

; peso: 295g ;

; OS: Android 10 EMUI 11

Mate X2 4G: analisi

Il pieghevole di Huawei rientra di diritto nella fascia alta dal punto di vista hardware per merito del SoC Kirin 9000 e dei suoi 8GB di memoria RAM. Non sarà certamente prestante come uno smartphone da gaming, ma grazie alla flessibilità del suo doppio display consentirà funzioni invidiabili da gran parte dei telefoni mono schermo. Sarà ad esempio possibile passare un contenuto dal display esterno all’enorme pannello interno da 8″ senza alcuna interruzione, basterà “aprire” il telefono per ritrovarsi il programma adattato alle nuove dimensioni e pronto all’uso.

O ancora poter fruire di più di 2 applicazioni contemporaneamente grazie alle generose dimensioni del display interno. La memoria ROM da 256GB e oltre (dipenda dalla versione che si sceglie) potrà immagazzinare una vasta quantità di foto o video o dati di altra natura. La batteria da 4500 mAh offrirà fino ad un giorno di autonomia con un uso non eccessivamente stressante del dispositivo. Infine, il comparto fotografico offrirà foto di qualità grazie al suo obbiettivo principale da 50MP. Da sottolineare che tutti i device fin qui descritto saranno mossi da Android 10 tramite personalizzazione EMUI 11.

