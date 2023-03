HUAWEI: ecco le offerte speciali per la Festa del Papà

In occasione della Festa del Papà, HUAWEI propone una serie di offerte esclusive. Su Huawei Store è disponibile un’ampia scelta di prodotti adatti ad ogni esigenza della vita lavorativa e della vita quotidiana.

Dal 16 al 26 marzo sono disponibili sconti e promozioni speciali su Huawei Store. In occasione della Festa del Papà, HUAWEI propone una serie di offerte esclusive. Su Huawei Store è disponibile un’ampia scelta di prodotti adatti ad ogni esigenza della vita lavorativa e della vita quotidiana.

Huawei Festa del Papà: Pc e tablet, dispositivi smart da portare sempre con sé

Dal 16 al 20 marzo HUAWEI MateBook X Pro, laptop ultrasottile e ultrapotente con tecnologia Super Device perfetto per chi si sposta per lavoro, è disponibile al prezzo speciale di 1.799,99 euro, al posto di 1.999,90 euro, utilizzando il codice sconto AFATHER. Aggiungendo solamente 9,90 euro si ha la possibilità di ricevere un mouse wireless.

Tra i prodotti più apprezzati del 2022 c’è HUAWEI MatePad Paper, il primo tablet E Ink di Huawei per un’esperienza di scrittura e lettura proprio come sulla carta con certificazione TÜV Rheinland Paper Like Display, in vendita a 499,90 euro con la possibilità di ottenere HUAWEI FreeBuds SE aggiungendo 1,90 euro.

Huawei Festa del Papà: Lo smartphone per gli appassionati di fotografia

Immortalare momenti perfetti in ogni momento oggi è possibile grazie al cameraphone HUAWEI Mate 50 Pro. Dal 16 al 20 marzo lo smartphone che ha segnato una nuova era nel settore della fotografia mobile sarà in vendita a 999,90 euro, invece di 1.999,90 euro, utilizzando il codice sconto AFATHER. Inoltre, potrai acquistare l’esclusivo bundle con HUAWEI FreeBuds Pro 2 o HUAWEI FreeBuds Lipstick aggiungendo solo 1,99 euro sul prezzo di acquisto.

Per chi non può fare a meno della musica

Per molte persone la musica è un elemento imprescindibile della giornata, allora perché non pensare a un regalo che possa essere un alleato per le nostre giornate? Tra i dispositivi audio Huawei, HUAWEI FreeBuds 5i si distinguono per durata della batteria, design alla moda e qualità audio. Gli auricolari, perfetti anche per un utilizzo quotidiano, sono disponibili al prezzo scontato di 89,90 euro grazie al coupon A2023FREEBUDS1; aggiungendo solamente 0,99 euro si potrà ricevere un ID case.

Huawei Festa del Papà: Per chi desidera tenersi in forma

Per i papà che amano lo sport, alla ricerca di un device alla moda, ma allo stesso tempo pratico e funzionale, Huawei propone HUAWEI WATCH GT 3 e HUAWEI WACTH GT 3 Pro cheintegrano numerose funzionalità di monitoraggio accurato dei parametri vitali quali frequenza cardiaca, SpO2 e stress, oltre a un preciso tracciamento del sonno. Dal design elegante e materiali premium, questa serie di smartwatch unisce stile sportivo e business-casual e sono ideali da indossare ovunque e in qualsiasi momento.

HUAWEI WATCH GT 3 nella versione in pelle marrone è disponibile a 199,99 euro rispetto al prezzo iniziale di 269,00 euro. Con soli 0,99 euro in più, sarà possibile ottenere il cinturino HUAWEI EasyFit da 22mm.

HUAWEI Watch GT 3 Pro nella versione in Titanio è in offerta su Huawei Store al prezzo di 399,99 euro, anziché 499,90 euro. Inoltre, aggiungendo 0,99 euro si potrà ottenere in bundle anche il cinturino HUAWEI EasyFit.

Huawei Festa del Papà: Wearable all’avanguardia

Uno dei prodotti più innovativi lanciati lo scorso anno è HUAWEI WATCH D, acquistabile su Huawei Store al prezzo di 399 euro e, con solamente 1,99 euro in più è possibile ottenere la bilancia HUAWEI Scale 3.

L’ultima innovazione tecnologica e ingegneristica di Huawei è HUAWEI WATCH Buds, lo smartwatch che nasconde sotto il display due auricolari. Questo dispositivo apre una nuova era per non rischiare più di perdere o dimenticare gli auricolari e averli sempre a portata di polso. Dal 16 al 19 marzo è disponibile all’acquisto insieme alla bilancia HUAWEI Scale 3 in omaggio.

Se acquisti su Huawei Store, che di recente si è classificato al primo posto tra i migliori e-commerce di elettronica di consumo, puoi beneficiare del servizio di consegna rapida gratuito. Inoltre, i prodotti sono consegnati entro uno o due giorni lavorativi e, oltre a una vetrina costantemente aggiornata con le promozioni, l’e-commerce del brand ti permette di gestire pagamenti online in totale sicurezza, anche tramite Satispay, o di scegliere di rateizzare il pagamento con la nuova funzione Klarna, in tre tranche senza interessi. Su Huawei Store, puoi anche accedere al servizio di assistenza post-vendita (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 festivi esclusi), richiedere il servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio gratuiti e gestire, anche in questo caso gratuitamente, il reso dei prodotti entro 14 giorni dall’acquisto.

Per essere sempre aggiornato sulle offerte per i prodotti HUAWEI, è possibile iscriversi direttamente su Huawei store. Una volta ottenuto il tuo ID Huawei, richiedi il coupon, aggiungi i prodotti al carrello e ottieni lo sconto sul tuo prodotto preferito.