Huawei DDAY: Watch 3 e Free Buds 4 disponibili

Per gli imminenti Huawei DDAY, in offerta la nuova serie di smartwatch con Harmony OS e gli ultimi auricolari premium. Vediamo assieme l’offerta

HUAWEI Watch 3 Series, la nuova serie di smartwatch con Harmony OS, fiore all’occhiello tra i nuovi prodotti dell’ecosistema, è acquistabile a partire da 369,00€ per HUAWEI Watch 3 e 499,00€ per HUAWEI Watch 3 Pro. Tutti coloro che acquisteranno uno smartwatch della nuova serie riceveranno un paio di HUAWEI Freebuds 4i, in esclusiva su Huawei store.

Huawei Dday: le offerte

Le promozioni non terminano qui: con l’acquisto di un HUAWEI Watch 3 in regalo un cinturino extra, mentre con l’acquisto di un HUAWEI Watch 3 Pro, in omaggio un cinturino extra e una HUAWEI OPPLE Smart Desk Lamp.

HUAWEI FreeBuds 4, i nuovi auricolari open-fit con cancellazione attiva del rumore, sono disponibili per l’acquisto al prezzo di 149,00€ su Huawei Store e Amazon. Su entrambi i canali di vendita è disponibile uno sconto sull’acquisto del prodotto pari a 20,00€. Per chi acquisterà su Huawei Store, sarà sufficiente inserire il codice AFB4E20 al momento del checkout per accedere alla promozione.

I FreeBuds 4, ultimi arrivati nella famiglia FreeBuds, sono la new entry nella serie di auricolari TWS Huawei ed ereditano dalla generazione precedente la prima tecnologia ANC open-fit al mondo. Con la cancellazione attiva del rumore open-fit 2.0, il comfort dato dalla leggerezza degli auricolari, la qualità del suono ad alta risoluzione e la connettività audio intelligente, HUAWEI FreeBuds 4 offrono non solo un’ottima qualità audio ma portano l’esperienza di ascolto ANC open-fit a un livello completamente nuovo.

“Siamo particolarmente orgogliosi di rendere disponibili sul nostro store i nuovi prodotti a così pochi giorni dall’annuncio globale. Da oggi tutti gli italiani non solo avranno accesso al non plus ultra nel comparto audio con FreeBuds 4, ma potranno toccare con mano l’innovazione di Harmony con la nuova serie di smartwatch Watch 3.”

— ha commentato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia.

I dispositivi

HUAWEI Watch 3 e HUAWEI Watch 3 Pro sono i primi due smartwatch che eseguono HarmonyOS 2 e offrono agli utenti un’esperienza di utilizzo comoda e smart. La serie HUAWEI Watch 3 dispone di funzioni professionali di monitoraggio della salute e del fitness e una batteria ultra-performante e permette una migliore interazione, connettività indipendente e interconnettività per tutti gli scenari. Oltre a tutto ciò i nuovi smartwatch montano per la prima volta un sensore di misurazione della temperatura ad alta precisione che supporta il rilevamento direttamente dalla pelle. Con nuove funzionalità come il rilevamento del lavaggio delle mani e il rilevamento delle cadute, i nuovi smartwatch aiuteranno gli utenti a tenere sotto controllo i loro progressi negli allenamenti e le loro condizioni di salute con soluzioni basate sulla scienza, indipendentemente dallo stile di vita che conducono.

Anche sui nuovi prodotti, così come per tutti gli acquisti sull’e-commerce Huawei, gli utenti hanno diritto al servizio di consegna rapida (in uno/due giorni lavorativi), alla spedizione gratuita per prodotti su tutto il territorio nazionale, al reso gratuito entro i 14 giorni dall’acquisto, oltre che a un servizio di assistenza dedicato 7 giorni su 7.

Approfitterete dei sconti durante i Huawei Dday? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.