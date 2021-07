Huawei Azzurri: gli ultimi giorni per vincere la maglia ufficiale

Questi sono gli ultimi giorni per vincere la maglia ufficiale degli Azzurri, questo grazie alle app offerte dal Huawei AppGallery. Scopriamo insieme come

Fino a domenica 11 luglio, scaricando da HUAWEI AppGallery app dedicate allo sport, si possono vincere fantastici premi.

Ancora pochissimi giorni per aggiudicarsi i numerosi premi che HUAWEI AppGallery ha messo in palio per i propri utenti. Tra i premi più prestigiosi e ambiti da tutti gli appassionati del mondo calcistico, il pallone e la maglietta ufficiale della nazionale italiana ormai introvabile. Inoltre, tutti coloro che scaricheranno una delle app incluse nell’iniziativa potranno partecipare ad un minigioco con in palio HUAWEI Watch Fit, HUAWEI Band 4, sconti su Huawei Store e buoni per noleggiare gratuitamente un film su Huawei Video.

Huawei Azzurri: le app partecipanti all’iniziativa

Tantissime le app che danno diritto a partecipare all’iniziativa e a tentare la fortuna per aggiudicarsi uno dei premi. Tra queste anche alcune perfette per soddisfare anche i tifosi più accaniti:

Tuttocampo: app che consente di avere a portata di smartphone, tutto il calcio dilettantistico di tutta Italia con risultati in tempo reale, classifiche e notizie di tutti campionati;

app che consente di avere a portata di smartphone, tutto il calcio dilettantistico di tutta Italia con risultati in tempo reale, classifiche e notizie di tutti campionati; Tutto Mercato Web: app che permettere di rimanere aggiornati su tutte le notizie di calciomercato in tempo reale;

Web: app che permettere di rimanere aggiornati su tutte le notizie di calciomercato in tempo reale; Fantacalcio: una tra le app più utilizzate dagli appassionati di calcio di tutte le generazioni. Consente di visualizzare statistiche dei giocatori e delle partite e sfidarsi con i propri amici a colpi di goal;

una tra le app più utilizzate dagli appassionati di calcio di tutte le generazioni. Consente di visualizzare statistiche dei giocatori e delle partite e sfidarsi con i propri amici a colpi di goal; Top Eleven : app che permette di esplorare, attraverso un’esperienza di gaming, il mondo manageriale del calcio;

: app che permette di esplorare, attraverso un’esperienza di gaming, il mondo manageriale del calcio; Online Soccer manager: con questa app chiunque può provare l’emozione di calarsi nei panni di un vero giocatore professionista, percorrendo tutti gli step di carriera fino al debutto in nazionale.

Scaricherete le applicazioni dal Huawei AppGallery? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.