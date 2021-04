Huawei AppGallery: nuove app e tante sorprese per Pasqua

Huawei AppGallery, il marketplace proprietario di Huawei, terzo app store a livello globale, taglia ulteriori importanti traguardi con 318 nuove applicazioni sbarcate sullo store tra gennaio e marzo 2021 tra cui numerose app bancarie e tante altre applicazioni di successo del comparto gaming. Scopriamolo insieme

A un anno dall’annuncio dell’espansione dell’ecosistema mobile al Mobile World Congress del 2020, la piattaforma conta oggi 120.000 app integrate in HMS Core, 2,3 milioni di sviluppatori registrati, un aumento dell’83% nella distribuzione delle app e una crescita del 33% degli utenti attivi mensilmente, a dimostrazione di una crescente fiducia in Huawei da parte di developer e utilizzatori finali.

Huawei AppGallery: i numeri

Solo nel 2020 i download su Huawei AppGallery hanno raggiunto i 384,4 miliardi nel mondo, con un pubblico globale di 530 milioni di utenti attivi mensilmente e oltre 42 milioni solo in Europa. L’offerta di applicazioni disponibili ha seguito uno sviluppo parallelamente globale e locale per portare le app più rilevanti agli utenti di tutti i Paesi, in più favorendo a oltre un migliaio di sviluppatori europei l’accesso al grande mercato cinese e, viceversa, permettendo l’ingresso di oltre diecimila app cinesi in Europa.

Huawei AppGallery: le sorprese di Pasqua

Le offerte di AppGallery per Pasqua 2021 permetteranno a tutti gli utenti, indipendentemente da dove essi si trovino, di vincere regali incredibili per un periodo limitato, contribuendo a rendere questa primavera un po’ speciale. Da oggi fino all’11 aprile tutti gli utenti potranno vincere prestigiosi premi tra cui i nuovissimi auricolari TWS, Huawei FreeBuds 4i, lo smartphone P40 Pro, il laptop MateBook D14, oltre a numerosi buoni Amazon, voucher PhotoSì, Chicco e buoni spesa da utilizzare su Huawei Store, l’e-commerce del brand. E tutto ciò semplicemente scaricando, condividendo e interagendo con le proprie applicazioni preferite presenti su Huawei AppGallery.

Huawei AppGallery: come partecipare

Per partecipare è sufficiente accedere ad AppGallery e collegarsi alla sezione dedicata alla campagna di Pasqua, scegliere tra una delle cinque categorie – incluso shopping, cibo, salute e fitness, intrattenimento e produttività – e successivamente effettuare una tra le seguenti operazioni:

Fare un acquisto in-app per guadagnare subito il 20% di quanto speso in Huawei Point (ogni punto Huawei equivale a un euro);

Condividere la promo con i propri contatti direttamente dalla pagina dedicata di AppGallery per avere la possibilità di vincere regali speciali;

Scaricare un’app e tentare la fortuna immettendo il codice dedicato nell’uovo di Pasqua per partecipare all’estrazione di tantissimi premi tra cui: Huawei FreeBuds 4i, Huawei P40 Pro, Huawei MateBook D14, oltre a numerosi buoni e voucher.

Grandi premi con tantissime App

Nel periodo pasquale, gli utenti di AppGallery possono facilmente vincere i premi grazie a una vasta gamma di app, dei settori benessere e fitness, food delivery, intrattenimento e shopping:

Tutti gli acquisti in app effettuati nel periodo della campagna sulle applicazioni Likee, Concorsando.it, GardenEscapes, Lords Mobile, Fishing Clash, World of Tanks Blitz, Online Soccer Manager 20/21, JuasApp danno diritto al 20% di rimborso dell’importo speso in Huawei Points ;

; Scaricando una delle app indicate nell’apposita sezione di AppGallery si potranno vincere tantissimi premi tra cui FreeBus 4i, P40 Pro, MateBook D14, oltre a numerosi buoni Amazon, voucher PhotoSì, Chicco e buoni spesa da utilizzare su Huawei Store;

Condividendo l’iniziativa con 5 amici si accede a un film gratuito su Huawei Video, invitando 20 contatti si ottengono 3 mesi di Huawei Video premium, con 50 condivisioni si riceverà una Huawei Band 4.

Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia ha dichiarato: “Anche quest’anno la festività di Pasqua sarà diversa dal consueto e sarà di più il tempo trascorso in casa. Con questa iniziativa vogliamo dare ai nostri consumatori qualche ulteriore opportunità per trascorrere un po’ di tempo e tentare la fortuna per vincere grandi premi come HUAWEI P 40 Pro, o semplicemente la possibilità di provare altre funzioni delle numerose app di shopping o di fitness, di intrattenimento, cibo e altro ancora disponibili su HUAWEI AppGallery”.

Conclusioni

Cosa ne pensate dunque di Huawei AppGallery? Vi piace l’iniziativa per le feste pasquali? Fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!