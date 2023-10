Huawei annuncia HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN in Italia

Arriva in italia HUAWEI WATCH ULTIMATE, figlio dalla filosofia “Fashion Forward” con cui il brand guida il settore wearable

Huawei annuncia HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, il primo smartwatch firmato Huawei con finitura in oro 18 carati, un orologio di lusso e, allo stesso tempo, funzionale, pensato per chi cerca un’esperienza wearable sofisticata.

Realizzato con una meticolosa attenzione ai dettagli, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN è parte della nuova filosofia “Fashion Forward” del brand in cui i dispositivi wearable sono sempre più orientati al mondo del design. Estetica raffinata, cura delle rifiniture, tecnologia innovativa e possibilità di personalizzare il proprio percorso di salute e sport diventano un tutt’uno nei nuovi smartwatch di Huawei.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN in Italia: un’inedita esperienza di fitness

Dopo il grande successo di HUAWEI WATCH Ultimate lanciato all’inizio di quest’anno, insignito del prestigioso premio EISA Awards 2023-2024 Premium Smartwatch della Expert Imaging and Sound Association (EISA) e apprezzato in particolare per la capacità di immersione professionale e la resistenza all’acqua di 10 ATM, Huawei ha deciso di andare oltre ogni aspettativa proponendo lo stesso modello in un’inedita edizione dorata.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN è realizzato in lega d’oro 18 carati, composta da un rapporto di elementi metallici con una concentrazione d’oro del 75%. La lunetta dell’orologio presenta sei sezioni intarsiate a mano con la tecnologia dell’intarsio d’oro, un processo di alta artigianalità realizzato con uno stampo di ceramica riscaldata.

La scala della lunetta placcata in oro è stata ottenuta grazie alla tecnologia di rivestimento PVD (deposizione fisica da vapore, Physical Vapor Deposition) che, attraverso un’incisione laser a tre giri e a livello di 5 micron, ha permesso di decorarne l’esterno con un effetto di texture satinata. A seguito dell’aggiunta dell’oro attraverso la tecnica della placcatura ionica sottovuoto, viene infine applicato un motivo di stampa calcografica per creare un effetto di polvere dorata.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN in Italia: cinturino regolabile che si adatta al polso

Gli orologi di lusso sono ricercati sia per le loro funzionalità sia perché rappresentano una tipologia di oggetto iconico. Così HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN soddisfa il desiderio di chi, in un solo smartwatch, cerca innovazione tecnologica e stile esclusivo. HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN è dotato di un cinturino regolabile e leggero con meccanismo di chiusura a farfalla che si adatta facilmente alle dimensioni del polso grazie ai 12 livelli da 1,45 mm, per un totale di 17,4 mm.

Inoltre, il display presenta un quadrante decorato con una mappa del mondo in oro e un modulo che visualizza la frequenza cardiaca in tempo reale, personalizzabile scegliendo tra oltre 25.000 watch face disponibili su HUAWEI Health.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN in Italia: funzionalità health e fitness

WATCH ULTIMATE DESIGN offre funzioni health e fitness pensate per utenti con ritmi e abitudini diversi. HUAWEI TruSeenTM 5.0+ consente di monitorare vari parametri tra cui la SpO2, sonno, frequenza cardiaca e molto altro. Inoltre, lo smartwatch permette di gestire oltre 100 sport e 24 attività sportive, anche a livello professionale e, per i più avventurosi, la funzionalità Expedition.

Grazie al sistema GNSS di precisione a doppia frequenza a cinque sistemi, l’orologio garantisce una precisione di posizionamento L5 sia sulla terraferma sia in mare. Possiede certificazioni di test di resistenza all’acqua ISO 22810 e di attrezzature subacquee EN13319, in grado di resistere a immersioni fino a 100 metri di profondità in 4 diverse modalità, tra cui immersioni tecniche e professionali.

Versatile e adatto per essere indossato anche in occasioni formali come riunioni di lavoro ed eventi serali, per uno scenario di utilizzo molto vario, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN supporta fino a 2 settimane di durata della batteria e si ricarica fino al 25% della capacità in soli 10 minuti.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN è disponibile per l’acquisto da oggi in Italia su Huawei Store al prezzo di 2.999,90€, con spedizione a partire dall’11 ottobre. Inoltre, acquistandolo entro il 31 dicembre 2023, si otterrà gratuitamente un anno di estensione di garanzia.

Comprerete il nuovo smartwatch di Huawei? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.