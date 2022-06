Hotwav W10: il rugged phone dalla super batteria in arrivo

Il nuovissimo Hotwav W10, il rugged phone con una batteria veramente superlativa, è in arrivo su AliExpress e sarà in sconto per poco

I rugged phone sono “l’evoluzione” dei normali smartphone, nati principalmente per resistere in qualsiasi situazione, anche quelle più estreme. Questa particolare famiglia va ogni giorno sempre più allargandosi e oggi il mercato conta veramente una numerosa gamma di dispositivi. A questi, fra pochi giorni, si aggiungerà anche l’Hotwav W10, che arriverà su AliExpress a un prezzo veramente interessante, grazie soprattutto allo sconto di lancio. Andiamo a vederne tutti i dettagli.

Il lancio dell’Hotwav W10 è imminente

Con Android 12 installato di default, questo smartphone è dotato di uno schermo da 6,53 pollici, con risoluzione HD+ (1600 x 720 px). La grandezza dello schermo lo renderà adatto per la riproduzione di video in qualsiasi situazione, grazie soprattutto a una batteria veramente formidabile. Parliamo infatti di ben 15.000 mAh che lo rendono praticamente infaticabile. Dopo un’intera giornata di utilizzo, potrete comunque continuare a sfruttarlo, senza doverlo collegare al caricatore.

Tuttavia, anche quando rischierete di rimanere senza più batteria, la ricarica veloce adattiva vi permetterà di poterlo utilizzare nuovamente dopo appena pochi minuti. Per una ricarica totale invece vi basterà poco più di un’ora e potrete reimmergervi in una nuova avventura. Sarete in grado di portarlo veramente ovunque, sia che vogliate avventurarvi nel deserto, che mentre fate rafting su qualche fiume. È dotato infatti di classificazione IP68 e IP69K che lo rendono praticamente impermeabile a polvere e acqua.

Con 4 GB di RAM potrete godere di un’ottima fluidità, mentre i 32 GB di storage, espandibile con microSD, permettono di poter registrare ogni singolo momento della vostra avventura. Questo è possibile grazie anche ad una fotocamera posteriore di 13 MP, mentre quella frontale è dotata di ben 5 MP. Insomma, potrete veramente portarlo ovunque e riprendere ogni momento senza paura di una caduta accidentale o che penetri dell’acqua nel dispositivo.

Il lancio di questo rugged phone è previsto per il 28 giugno e sarà acquistabile sulla pagina ufficiale di AliExpress al prezzo consigliato di 119 $ (circa 113 € al cambio attuale). Tuttavia, per il periodo di lancio è previsto uno sconto che ne abbassa il prezzo a soli 99,99 $ (circa 95 €). Per maggiori dettagli sul prezzo preciso, vi consigliamo di visitare la pagina una volta che il prodotto sarà stato immesso nel mercato. Per non perdervi altre news relative all’universo dei dispositivi mobili, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!