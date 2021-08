Honor X20 5G: annunciato ufficialmente

La società ha da poco reso disponibile in Cina il nuovo Honor X20 5G, smartphone di fascia media al cui interno è presente un SoC MediaTek Dimensity 900 supportato da 6GB/8GB di RAM e fino a 256GB di memoria ROM

Il nuovo Honor X20 5G è un device dalla dotazione hardware discreta e dal prezzo abbastanza contenuto. I suoi punti di forza vanno ricercati nell’ampio display da 6,67″ FHD+ con frequenza d’aggiornamento video fino a 120Hz, supporto alle reti 5G per la massima velocità di navigazione nonché di download/upload dei dati e dal SoC Dimensity 900 di MediaTek. Come sistema operativo è stato adottato Android 11 con interfaccia personalizzata Magic UI 4.2.

Honor X20 5G: scheda tecnica

All’interno del device trovano posto:

Display: LCD IPS da 6,67″ FHD+ (2376 x 1080p) e refresh rate fino a 120Hz ;

e refresh rate fino a ; CPU: SoC MediaTek Dimensity 900 ;

; GPU: Arm Mali-G68 ;

; RAM: 6GB/8GB ;

; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot ; fotocamera posteriore: principale da 64MP , ottica f/1.9 + sensore di profondità da 2MP , ottica f/2.4 + obiettivo macro da 2MP , ottica f/2.4;

, ottica f/1.9 + sensore di profondità da , ottica f/2.4 + obiettivo macro da , ottica f/2.4; fotocamera anteriore: 16MP , apertura f/2.0;

, apertura f/2.0; connettività: 5G, USB-C, jack audio da 3,5 mm, dual SIM dual Standby

Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 ;

; batteria: 4300mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W ;

con supporto alla ricarica rapida a ; dimensioni: 161,8 x 74,7 x 8,5mm ;

; peso: 192g ;

; colori: nero, blu, argento ;

; OS: Android 11 personalizzato Magic UI 4.2 ;

personalizzato ; Prezzo versione da 6GB RAM/128GB ROM: ~249€ ;

; Prezzo versione da 8GB RAM/128GB ROM: ~289€ ;

; Prezzo versione da 8GB RAM/256GB ROM: ~328€

Honor X20 5G: analisi

È uno smartphone capace di offrire prestazioni discrete in qualsiasi contesto d’uso. Il SoC MediaTek Dimensity 900 insieme ad i 6GB ed oltre di RAM consentiranno una buona fluidità generale del sistema tra multitasking delle applicazioni o esecuzione di videogames non troppo pesanti. L’imponente display LCD IPS da 6,67″ gode di una risoluzione FHD+ e di un refresh rate fino a 120Hz. Sotto il profilo della connettività c’è la possibilità di inserire una seconda SIM Card ed è presente il jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie cablate. Il modulo fotografico posteriore si compone di 3 obiettivi, di cui il principale con un sensore da 64MP, abbastanza per generare scatti di buona fattura. La camera frontale, invece, si ferma a 16MP. La batteria infine ha una capacità di 4300mAh e dovrebbe assicurare 1 giorno di autonomia oltre a supportare la ricarica rapida a 66W. Non resta che aspettare un eventuale annuncio per i mercati internazionali.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone medio gamma di Honor? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it per rimanere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!