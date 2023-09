HONOR V Purse: debutta ora nel mercato cinese

HONOR V Purse, il telefono pieghevole più sottile al mondo stabilisce un nuovo standard nel settore della tecnologia e nel mondo della moda

HONOR ha annunciato oggi, in Cina, la disponibilità di HONOR V Purse. Progettato per essere eccezionalmente sottile e alla moda, il nuovo smartphone pieghevole misura solo 8,6 mm quando è chiuso e 4,3 mm quando è aperto, stabilendo un nuovo record mondiale per lo smartphone pieghevole più sottile.

“I consumatori di oggi sono orientati a condurre uno stile di vita digitale e alla moda”, ha dichiarato George Zhao, CEO di HONOR. “Per soddisfare queste esigenze, HONOR sta definendo il futuro degli smartphone, presentando l’HONOR V Purse, che combina perfettamente l’innovazione all’avanguardia con un design elegante e mai visto prima in un dispositivo mobile. A testimonianza del nostro impegno nell’esplorare costantemente nuovi e audaci fattori di forma per stare al passo con le ultime tendenze, HONOR V Purse ispirerà una nuova generazione di prodotti intelligenti degni di una passerella e diversi da qualsiasi altro prodotto presente oggi sul mercato.”

HONOR V Purse: il telefono pieghevole più sottile al mondo

Nella sua ricerca del form factor pieghevole più sottile e leggero al mondo, HONOR stabilisce un nuovo record di sottigliezza per gli smartphone pieghevoli con l’HONOR V Purse, che misura solo 8,6 mm quando è piegato e 4,3 mm quando è aperto. Con un peso di soli 214 g, il nuovo telefono a borsetta del brand risulta leggero come uno smartphone tradizionale, offrendo agli utenti la versatilità di un grande schermo pieghevole senza la dimensione degli ingombranti foldable.

L’ultimo passo avanti in termini di dimensioni è stato fatto grazie alla nuovissima cerniera HONOR. Le molle di 1,2 mm di spessore e gli ingranaggi miniaturizzati con un diametro di soli 1,73 mm sono ciò che rendono questo dispositivo unico nel suo genere. La nuova cerniera adotta anche un innovativo meccanismo di piegatura e utilizza l’acciaio proprietari di HONOR per offrire un’incredibile robustezza pur rimanendo superbamente leggera.

Con la nuova HONOR V Purse, il vostro smartphone si trasforma in una vera e propria dichiarazione di moda digitale, grazie a una serie di design personalizzabili del display always-on (AOD) che imitano il design di una borsa a vostra scelta, mentre una varietà di cinghie e catene intercambiabili che si agganciano alla cerniera della HONOR V Purse vi permettono di indossare senza sforzo lo smartphone sulla spalla o di portarlo in mano, come se fosse una normale borsetta. Utilizzare lo smartphone è un’esperienza in sé, poiché la chiusura sblocca lo schermo con un clic soddisfacente, proprio come la fibbia della vostra pochette preferita.

HONOR V Purse: uno studio fotografico da indossare

Dotato di un sensore IMX800 da 50MP per la fotocamera principale, HONOR V Purse è uno studio fotografico da indossare. L’ampio schermo può fungere da luce di riempimento per aiutarvi a scattare splendidi ritratti, oppure essere piegato e utilizzato come mirino digitale mentre scattate selfie con le fotocamere posteriori. Una fotocamera ultra-wide e macro da 12MP due in uno aggiunge versatilità alla potente fotocamera principale, consentendo di catturare scatti panoramici mozzafiato e ampie riprese di gruppo che possono facilmente ospitare un gruppo numeroso, nonché primi piani estremi che rivelano dettagli che spesso passano inosservati a occhio nudo.

Grazie all’HONOR Image Engine, HONOR V Purse supporta lo zoom digitale 0,6x, 0,8x, 1x e 1,3x per ricreare diversi stili di ritratto. Per i fotografi ritrattisti è disponibile anche una modalità Ritratto dedicata, con la possibilità di passare da uno zoom 1x a uno 2x. L’algoritmo AI Skin Color di HONOR V Purse migliora in modo intelligente la luminosità della pelle e sfoca i punti luce dello sfondo per generare effetti bokeh, aiutandovi a catturare ritratti da studio in qualsiasi momento e ovunque vi troviate.

HONOR V Purse: 7,71 pollici di qualità d’immagine impeccabile

L’HONOR V Purse è dotato di un display OLED flessibile 2K da 7,71 pollici che supporta una luminosità di picco di 1.600 nit. Grazie a un rivestimento antiriflesso che lascia passare una maggiore quantità di luce per ridurre i riflessi, lo schermo luminoso rimane vivo e leggibile anche sotto la luce del sole.

Inoltre, grazie a ottimizzazioni algoritmiche, il display dell’HONOR V Purse può essere attenuato fino a due nit, per garantire che le letture notturne siano rilassanti sia per gli occhi che per la mente. HONOR V Purse supporta l’intera gamma di funzioni HONOR per la protezione degli occhi che i consumatori hanno imparato ad apprezzare, tra cui il dimmeraggio PWM a 2.160 Hz, che elimina virtualmente il dannoso sfarfallio dello schermo, nonché il dimmeraggio dinamico e la visualizzazione notturna circadiana, che riducono al minimo l’affaticamento degli occhi causato dall’uso prolungato dello smartphone favoriscono una migliore qualità del sonno.

Resistenza garantita nel tempo

Per soddisfare i requisiti più elevati di durata dello schermo dei telefoni pieghevoli, HONOR ha progettato una soluzione di protezione dello schermo a più livelli per l’HONOR V Purse. Il dispositivo è stato accuratamente rinforzato per resistere all’usura quotidiana: lo schermo e la chiusura sono stati testati per sopravvivere a 200.000 aperture, oltre a superare una serie di test di resistenza agli urti e alle abrasioni. Riconosciuto per la sua affidabilità, l’HONOR V Purse è il primo telefono pieghevole ad aver ottenuto la certificazione 5 stelle di resistenza alle cadute e ulteriori 5 stelle di resistenza del display agli urti.

HONOR V Purse: batteria al silicio-carbonio per un vero e proprio maratoneta

Incorporate nel dispositivo, le due batterie al silicio-carbonio si combinano per fornire una capacità totale di 4.500 mAh, per stare al passo con gli stili di vita sempre più connessi di oggi. Integrando la pionieristica tecnologia di raccolta della carica a bassa tensione di HONOR, le celle al silicio-carbonio sono dotate di circuiti riprogettati e di un nuovo sistema per fornire il 360% di carica in più rispetto ai tradizionali sistemi di batterie a base di grafite e consentire a HONOR V Purse di funzionare in modo affidabile, sempre e comunque.

I nuovi anodi in silicio-carbonio consentono inoltre alle batterie di essere sottili come un biglietto da visita e, grazie alla soluzione di ottimizzazione della batteria sviluppata da HONOR, l’HONOR V Purse può offrire fino a 8,7 ore di riproduzione video o 10,6 ore di lettura continua di articoli, oppure 16 ore di riproduzione di musica online con il display 2K da 7,71 pollici aperto.

Separare il lavoro dalla vita privata con MagicOS 7.2

Dai nuovi design AOD, HONOR Notes, YOYO Suggestions, MagicRing, alle nuove funzioni di sicurezza e altro ancora, il nuovissimo MagicOS 7.2 offre un’ampia gamma di funzioni intelligenti e di connettività multidispositivo, progettate per migliorare l’esperienza d’uso quotidiana.

Parallel Space, uno spazio sicuro progettato per proteggere la sicurezza dei dati, sfrutta appieno il fattore di forma pieghevole per aiutarvi a separare in modo semplice e sicuro le applicazioni e i dati sensibili relativi al lavoro, dai file e dalle foto personali. È inoltre possibile visualizzare contemporaneamente il proprio profilo principale e Parallel Space in due finestre separate e interagire con i due profili contemporaneamente per una maggiore comodità.

Colorazioni e disponibilità

HONOR V Purse, la nuova borsa del futuro, è il telefono-borsetta più sottile e leggero al mondo, che offre infinite possibilità di stile e di espressione personale, garantendo al contempo immagini, durata della batteria ed esperienze smart di altissimo livello. Disponibile nei colori Gold, Blue e Black, sarà disponibile in preordine a partire dal 19 settembre in Cina, con un prezzo di partenza di 5999RMB per il modello da 16GB +256GB.

Cosa ne pensate di questo smartphone Honor? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!