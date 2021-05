Honor Tab X7: annuncio ufficiale (in Cina)

E’imminente l’arrivo sul mercato cinese del nuovo Honor Tab X7, tablet da 8″ molto economico basato su Android 10 e dotato di batteria da 5100mAh

Il nuovo tablet firmato Honor andrà ad infoltire il mercato entry level grazie al suo display IPS LCD da 8″ ed al SoC MediaTek MT8768T coadiuvato da 3GB di memoria RAM. Sarà disponibile in due versioni, una con il solo modulo Wi-Fi ed una che integrerà anche un modem LTE per navigare sul web anche fuori casa. E’ importante sapere fin da subito che entrambe le configurazioni non supporteranno il Play Store di Google.

Honor Tab X7: scheda tecnica

La componentistica interna del tablet è elencata di seguito:

Display: IPS LCD da 8″ (1200 x 800p), 189PPI, 300 nit ;

da ; CPU: SoC MediaTek MT8768T ;

; GPU: IMG GE8320 650 ;

; RAM: 3GB ;

; ROM: 32GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD fino a 512GB ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot fino a ; fotocamera posteriore: 5MP AF f/2.2 aperture;

AF f/2.2 aperture; fotocamera anteriore: 2MP f/2.4;

f/2.4; connettività: 4G LTE, 802.11 ac 2,4GHz/5 GHz, BT 5.1, aGPS, jack da 3,5mm, micro USB ;

; batteria: 5100mAh con ricarica a 10W ;

con ricarica a ; dimensioni: 199,67 x 121,1 x 8,5mm ;

; peso: 325g ;

; colori: Blue ;

; OS: Magic UI 4.0 basato su Android 10 ;

; Prezzo versione solo Wi-Fi: ~100€ ;

; Prezzo versione Wi-Fi + modem LTE: ~140€

Honor Tab X7: analisi

La scheda hardware di questo prodotto è perfettamente in linea con il suo prezzo. Il pannello IPS da 8″ non è certamente tra i più grandi della sua categoria, visto che mediamente hanno dimensioni a partire dai 10″. In compenso, però, il dispositivo è un po’ più compatto. Il processore ed i suoi 3GB di memoria RAM non faranno certo miracoli, quindi il multitasking delle applicazioni probabilmente sarà messo a dura prova dai limiti tecnici. Stesso discorso per l’esecuzione di software più pesante, difficilmente sarà possibile fruire di videogiochi di un certo spessore. La memoria ROM da soli 32GB sarà destinata ad esaurirsi in fretta tra installazione delle App ed i file personali memorizzati dall’utente. Per fortuna, però, questo limite è aggirabile attraverso l’inserimento di una MicroSD nel relativo slot.

L’Honor Tab X7 si rivolge quindi a chi cerca un prodotto a bassissimo costo e che faccia il minimo indispensabile, vale a dire visione di contenuti video in streaming, navigazione web e poco altro. Certo, ci sono le fotocamere per le videochiamate, ma il sensore frontale sarà solo da 2MP, quindi non si potrà pretendere una qualità valevole durante le proprie videoconferenze. Ciò su cui vale la pena focalizzare l’attenzione è la presenza di una variante con modem LTE. Quest’ultimo consentirà di usufruire della connessione ad internet fuori casa attraverso l’inserimento di una SIM Card. Parlando infine dell’autonomia, l’enorme batteria da 5100mAh assicurerà un’operatività del dispositivo superiore al giorno se si avranno le dovute accortezze (luminosità del display non al massimo, Wi-Fi disattivato, poche ore di gioco ecc.). Non resta quindi che aspettare un eventuale annuncio di questo device anche per il mercato europeo.

Cosa ne pensate del nuovo tablet entry level di Honor? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!