HONOR presenta HONOR Pad X9: il nuovo tablet disponibile con l’HONOR Summer Sales

E voi? Cosa ne pensate di queste HONOR Summer Sales ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Caratterizzato da un elegante corpo in alluminio, HONOR Pad 8 pesa solo 520g e offre la massima portabilità e flessibilità in movimento . Grazie al display HONOR FullView 2K da 12 pollici, il device offre un’esperienza di intrattenimento davvero immersiva.

Eccezionalmente sottile e leggero, HONOR Magic5 Lite ha uno spessore di solo 7.9mm4 e il peso di solo 175g5 nonostante l’abbondanza di caratteristiche premium, come la disposizione circolare delle fotocamere. Il dispositivo è disponibile in tre colori6 diversi, tutti ispirati alla natura.

Inoltre, una fotocamera principale da 50MP Ultra-Wide & Macro che offre una qualità d’immagine eccezionale con prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione. Dotato di una speciale tecnologia di tracking automatico della persona, HONOR 70 introduce la prima funzione in assoluto della modalità Solo Cut. Questa consente ai creatori appassionati di produrre vlog ricchi di ritratti che mettono in risalto una persona specifica in video di gruppo.

Il Magic5 Pro vanta caratteristiche innovative in termini di design, display, fotografia e prestazioni ; andando oltre i parametri di riferimento del settore per offrire il miglior smartphone di punta presente oggi sul mercato.

L’estate è ormai iniziata e HONOR, per celebrarla al meglio, ha previsto promozioni e sconti imperdibili disponibili sul suo e-commerce Hihonor.com. HONOR Pad X9, gli smartphone e i tablet più premium di tutta la line up del brand potranno essere acquistati, fino al 31 luglio, a un prezzo ridotto e davvero conveniente .

Design dual-mirror e dual-ring per l’HONOR Pad X9 . Questo completa la robusta sagomatura del dispositivo che, con uno spessore di soli 6,9 mm e un peso di soli 495 g, garantisce a studenti e professionisti la massima portabilità in viaggio.

HONOR OS Turbo X e GPU Turbo X assicurano che l’hardware e il software lavorino perfettamente insieme per migliorare la fluidità, la longevità e il consumo della batteria di HONOR Pad X9. Il device è dotato di una batteria da 7250 mAh per una connettività di lunga durata, supportando fino a 13 ore di streaming video e 12 ore di musica.

Inoltre, la tecnologia Vocal Enhancement di HONOR Pad X9 distingue in modo intelligente la voce umana enfatizzando le voci e producendo una localizzazione del suono più accurata . Grazie a questa tecnologia, le lezioni online risultano più chiare e coinvolgenti, rendendo HONOR Pad X9 un ottimo strumento per tutti gli studenti.

Tecnologie integrate che consentono al dispositivo di modificare automaticamente e in maniera smart la frequenza di aggiornamento. Così gli utenti godono di un’ampia flessibilità per personalizzare la propria esperienza d’uso. Inoltre, il display di HONOR Pad X9 è dotato della tecnologia Dynamic Dimming che garantisce agli utenti una maggiore sicurezza visiva.

HONOR Pad X9 offre un’esperienza superiore grazie a una serie di funzioni intelligenti e a un look elegante . HONOR Pad X9 sarà disponibile nel colore Space Grey e sarà possibile acquistarlo sul sito Hihonor.com al prezzo di 249.90 € . HONOR Pad x9 sarà presto disponibile a partire dal 21 Luglio in esclusiva presso i rivenditori Online e Offline Unieuro.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)