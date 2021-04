Honor Play 5T Life: annunciato ufficialmente

Honor ha appena svelato il suo nuovo Play 5T Life, smartphone entry level disponibile al momento solo per il mercato cinese. Vediamo tutti i dettagli

Il nuovo device lanciato sul territorio cinese da Honor, il Play 5T Life, va ad insinuarsi nella categoria medio-bassa del mercato smartphone, grazie ai suoi 6GB di memoria RAM e dal suo SoC Mediatek MT6765 Helio P35 Octa Core . E’ caratterizzato poi da un mastodontico pannello HD+ da 6,6″ con design a goccia per la fotocamera frontale e da una capiente batteria da ben 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 22,5W. La memoria ROM per l’archiviazione dei dati è da 128GB.

Honor Play 5T Life: scheda tecnica

A bordo del dispositivo troviamo:

Display: LCD da 6,6 ” (720 x 1600);

da ” (720 x 1600); CPU: Mediatek MT6765 Helio P35 Octa Core 2,3 GHz ;

; GPU: IMG PowerVR GE8320 ;

; RAM: 6GB ;

; ROM: 128GB di archiviazione interna espandibile tramite MicroSD fino a 512 GB ;

di archiviazione interna ; fotocamera posteriore: obbiettivo principale da 13MP , ultra grandangolare da 5MP , sensore di profondità da 2MP , sensore macro da 2MP ;

, ultra grandangolare da , sensore di profondità da , sensore macro da ; fotocamera anteriore: 8MP ;

; connettività: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB-C, jack audio da 3,5 mm ;

; batteria: 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 22,5W ;

con supporto alla ricarica rapida a ; dimensioni: 165,2 x 76 x 9,2mm ;

; peso: 191g ;

; colori: Magic Night Black, Aurora Blue ;

; OS: Magic UI 4.0 basato su Android 10 ;

; prezzo: ~165€

Honor Play 5T Life: analisi

Grazie ai 6GB di memoria RAM sarà possibile lavorare in multitasking agevolmente, questo anche grazie alle dimensioni generose del display, solo HD+ però. E’ assente il modulo 5G per una maggiore velocità di navigazione ad internet, ma in compenso troviamo il jack audio da 3,5mm ed un sensore biometrico per le impronte lungo il profilo laterale destro. La batteria da 5000mAh consentirà un uso prolungato dello smartphone anche fino a 2 giorni con i dovuti accorgimenti. Vale a dire senza l’utilizzo intenso di applicazioni energivore o che possano stressare particolarmente il processore o la GPU. Non è un dispositivo quindi adatto all’uso di applicazioni videoludiche “pesanti”, ma particolarmente indicato per quell’utenza che usa maggiormente il telefono per l’ascolto di musica o per leggere le ultime novità dal mondo social. Sotto il profilo fotografico, il sensore principale posteriore da 13MP assicurerà scatti di buona qualità per la maggior parte degli acquirenti che non sono alla ricerca di un cameraphone. La camera frontale è da 8MP.

