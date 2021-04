Honor Play 20: svelato ufficialmente il nuovo entry level

Honor ha di recente mostrato il nuovo Honor Play 20, smartphone che punta all’essenziale ad un prezzo estremamente competitivo. Destinato al momento solo per il mercato cinese

Il nuovo Honor Play 20 sarà un dispositivo che mirerà all’autonomia e all’economicità come punti di forza. Il display sarà un LCD IPS da 6,5″ solo HD+ con notch a goccia che ospiterà la fotocamera frontale. Come SoC monterà un Unisoc Tiger T610 coadiuvato fino ad un massimo di 8GB di RAM. La memoria ROM per tutte le versioni sarà sempre da 128GB, abbastanza capiente quindi, ma volendo sarà possibile aggiungere una MicroSD per aggirare i limiti di archiviazione interna.

Honor Play 20: scheda tecnica

Display: LCD IPS da 6,5″ HD+ (720 x 1600p) ;

da ; CPU: Unisoc Tiger T610 ;

; RAM: 4GB/6GB/8GB ;

; ROM: 128GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot ; fotocamera posteriore: principale da 13MP , sensore di profondità da 2MP ;

, sensore di profondità da ; fotocamera anteriore: 5MP ;

; connettività: 4G LTE, WiFi 802.11 b/g/n a 2,4GHz, Bluetooth 5.0 LE, jack da 3,5mm, USB-C, GPS, Glonass, Beidou ;

; batteria: 5,000mAh con ricarica a 10W ;

; dimensioni: 163,93 x 75,79 x 8,95mm ;

; peso: 198g ;

; colori: Magic Night Black, Iceland White, Aurora Blue e Titanium Silver ;

; OS: Magic UI 4.0 basata su Android 10 ;

; Prezzo versione da 4GB RAM/128GB ROM: ~114€ ;

; Prezzo versione da 6GB RAM/128GB ROM: ~139€ ;

; Prezzo versione da 8GB RAM/128GB ROM: ~178€

Honor Play 20: analisi

Il nuovo smartphone Honor nonostante i suoi limiti hardware sarà estremamente ricercato da chi punta all’essenzialità. E’ quindi indirizzato ad un’utenza che non cerca tempi da record nell’apertura di applicazioni o performance eccelse nell’esecuzione di applicazioni videoludiche. Certamente videogiochi non troppo esosi nelle richieste hardware potranno funzionare discretamente, l’importante è che ci sia la consapevolezza da parte di chi lo dovesse scegliere dei limiti dettati dalla scheda tecnica del telefono. I 6GB e oltre di memoria RAM saranno comunque capaci di offrire una esperienza d’uso buona nel multitasking delle applicazioni o nella fruizione di contenuti video e navigazione ad internet. Peccato per il display solo HD+ nonostante le generose dimensioni.

La batteria da 5000mAh offrirà fino a 2 giorni di autonomia con un uso saggio dello smartphone (quindi poco utilizzo di applicazioni stressanti per il processore e soprattutto poche ore di display acceso). Da sottolineare l’assenza del modulo 5G per la più alta velocità di navigazione e del sensore di impronte digitali. E’ presente invece il jack da 3,5mm. Sarà inoltre possibile inserire fino a 2 SIM card in dual standby. Citando il comparto fotografico infine, il sensore principale da 13MP offrirà scatti soddisfacenti, in particolar modo per chi non sarà pretenzioso nei riguardi di un prodotto che costa poco più di 100€ per la versione base con soli 4GB di RAM.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone entry level di Honor?