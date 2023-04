Honor Magic 5 Pro: il miglior telefono Honor da acquistare

Honor Magic 5 Pro è il miglior telefono HONOR da comprare. In questo articolo vi spieghiamo perché

HONOR si è impegnata a presentare diversi tipi smartphone su diverse fasce di mercato e in diverse parti del mondo. Questa volta però parleremo specificatamente del nostro paese. Infatti l’azienda ha deciso di aprire in Italia i primi negozi del brand. È tutto grazie agli sforzi e all’incessante dedizione al lavoro di HONOR che è riuscita a rendere disponibili i suoi servizi in tanti paesi in tutto il mondo. Negli store HONOR potrete toccare con mano i vari prodotti, compreso HONOR Magic 5 Pro, il protagonista di questo articolo. Si tratta del top di gamma dell’azienda cinese e ora tenteremo di spiegare perché è uno dei migliori smartphone in circolazione.

Cosa devi sapere su HONOR Magic 5 Pro

HONOR Magic 5 Pro è stato equipaggiato con CPU Snapdragon 8 Gen 2 con i suoi otto coree GPU Adreno 740. Lo schermo è un display OLED LTPO curvo, tripla fotocamera posteriore, face recognition in 3D e molte altre caratteristiche da top di gamma. Lo smartphone si presenta poi in una originale livrea verde che gli conferisce un aspetto molto vitale.

I sensori di luce ambientale insieme ai sensori di gravità sono i sensori principali dello smartphone. Abbiamo anche una connettività completa con Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, BLE, NFC, GPS, USB-C ed emettitore IR.

Perché HONOR Magic 5 Pro è il miglior HONOR

HONOR Magic 5 Pro è attualmente uno dei migliori smartphone in Italia per vari motivi.

C’è anche una funzione di riconoscimento facciale 3D in questo telefono che ti aiuta a sbloccare il telefono con il tuo viso e il suo rilevamento. La batteria in polimeri di litio vanta una capacità di circa 5100mAh, al top della categoria. È possibile utilizzare due schede SIM di reti diverse. In questo modo si può avvalersi di reti diverse sullo stesso dispositivo mobile.

L’ottima fotocamera anteriore potrà essere utilizzare durante le videochiamate, anche attraverso app di terze parti. La fotocamere posteriore vanta 3 sensori da 50 MP ognuno, con ottica grandangolare e zoom periscopico 3,5x. La fotocamere utilizza due tipi di modalità di stabilizzazione come EIS e OIS per avere delle immagini nitide in ogni situazione, con un semplice click. Si potranno registrare video fino a 4K 60fps. Si tratta di uno dei migliori comparti fotografici in circolazione.

Conclusione

In questo momento, puoi dire che HONOR Magic 5 Pro è il telefono migliore e più completo realizzato da HONOR ed è finalmente disponibile in Italia e molti altri stati del mondo. La magia di questo smartphone è tutta nel potente processore, batteria capiente e fotocamera al top. Potete acquistare questo smartphone senza indugi perché si tratta di un grande pezzo di tecnologia. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!