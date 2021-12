Honor 60 e Honor 60 Pro: svelati ufficialmente

La casa cinese ha da pochissimo mostrato al pubblico i suoi nuovi smartphone medio gamma, Honor 60 ed Honor 60 Pro, entrambi basati sul medesimo SoC Qualcomm Snapdragon 778G e con caratteristiche tecniche abbastanza simili. Ecco tutti i dettagli

I nuovi device Honor 60 ed Honor 60 Pro sono equipaggiati con un enorme pannello OLED dalle rispettive dimensioni di 6,67″ e 6,78” e con un refresh rate che si spinge fino a 120Hz. Entrambi poi godono del potente SoC Snapdragon 778G, con la differenza però che l’Honor 60 Pro ospiterà la versione Plus del suddetto chipset marchiato Qualcomm. Il design dei due smartphone è simile ed estremamente elegante, dovuto proprio al display che copre praticamente tutta la superficie frontale. È presente un piccolo foro su entrambi i modelli per inglobare la fotocamera frontale da 32MP nel caso dell’Honor 60 e da 50MP per la versione Pro. Ancora, i due device condividono una batteria da 4800mAh con supporto per la ricarica rapida a 66W. A muovere il tutto ci pensa Android 11 con interfaccia Magic UI 5.0.

Honor 60: scheda tecnica

La dotazione completa prevede:

Display: OLED da 6,67 ” FHD +, refresh rate a 120Hz, 395ppi, 100% DCI-P3 ;

da ” +, ; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 778G ;

; GPU: Adreno 642L ;

; RAM: 8GB / 12GB ;

/ ; ROM: 128GB / 256GB per archiviazione interna;

/ per archiviazione interna; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 108MP + sensore ultra grandangolare da 8MP + obiettivo di profondità da 2MP ;

+ sensore ultra grandangolare da + obiettivo di profondità da ; Fotocamera anteriore: 32MP ;

; Connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 LE, NFC, GPS, Glonass, Beidou, sensore di impronte digitali ;

; Batteria: 4800mAh con ricarica rapida a 66W ;

con ricarica rapida a ; Dimensioni: 161,4 x 73,3 x 7,98mm ;

; Peso: 179g ;

; Colori: Bright Black, Juliet, Starry Sky Blue e Jade Green ;

; OS: Android 11 con Magic UI 5.0 ;

; Prezzo versione 8GB RAM/128GB ROM: ~ 374 €;

€; Prezzo versione 8GB RAM/256GB ROM: ~ 416 €;

€; Prezzo versione 12GB RAM/256GB ROM: ~457€

Honor 60: analisi

È un telefono che sarà in grado di ritagliarsi una larga fetta di utenza per via della qualità intrinseca del suo hardware. A cominciare dal display OLED da 6,67″ FHD+ capace di raggiungere un refresh rate di 120Hz oltre che mostrare colori più nitidi e neri assoluti. Essendo molto grande come dimensioni sarà favorito l’uso di più applicazioni tramite split screen. Il SoC Snapdragon 778G unito agli 8GB ed oltre di memoria RAM assicurerà un passaggio tra le diverse applicazioni sempre fluido e prestazioni di un certo livello anche nell’uso di software complesso, ad esempio i videogames.

È importante mettere in risalto che nonostante appartenga alla fascia media del mercato smartphone, questo Honor 60 sarà rilasciato con Magic UI 5.0 come software di sistema, il quale poggerà sul più recente Android 11. Ancora, grazie al modem 5G integrato potrà avvalersi delle reti di ultima generazione così da assicurare una velocità di download/upload dei dati altissima. La batteria interna sarà da 4800mAh, una capacità più che sufficiente per assicurare almeno 1 giorno di autonomia. Con le dovute accortezze in termini di consumo energetico ci si potrà spingere anche oltre in termini di operatività. Sempre in merito alla batteria, supporterà la ricarica ultra rapida a 66W. Il comparto fotografico dovrebbe, in base a quanto riportato sulla scheda tecnica, regalare scatti di buona qualità potendo contare su un sensore principale da ben 108MP.

Honor 60 Pro: scheda tecnica

Display: OLED da 6,78″ FHD+, refresh rate a 120Hz, 429ppi, 100% DCI-P3 ;

da ; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ ;

; GPU: Adreno 642L ;

; RAM: 8GB/12GB ;

; ROM: 256GB per archiviazione interna;

per archiviazione interna; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 108MP + sensore ultra grandangolare da 50MP + obiettivo di profondità da 2MP ;

+ sensore ultra grandangolare da + obiettivo di profondità da ; Fotocamera anteriore: 50MP ;

; Connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 LE, NFC, GPS, Glonass, Beidou, sensore di impronte digitali ;

; Batteria: 4800mAh con ricarica rapida a 66W ;

; Dimensioni: 163,9 x 74,8 x 8,2mm ;

; Peso: 192g ;

; Colori: Bright Black, Juliet, Starry Sky Blue e Jade Green ;

; OS: Android 11 con Magic UI 5.0 ;

; Prezzo versione 8GB RAM/256GB ROM: ~ 513 €;

€; Prezzo versione 12GB RAM/256GB ROM: ~554€

Honor 60 Pro: analisi

Il modello più potente potrà contare sulla versione Plus del SoC Snpadragon 778G oltre che su un unico taglio di memoria ROM: ben 256GB. Dotato inoltre di un display OLED leggermente più grande da 6,78″ FHD+ e sempre con refresh rate fino a 120Hz. Troviamo anche qui la medesima batteria da 4800mAh con supporto alla ricarica a 66W. Ciò che cambia è il sensore grandangolare posteriore, questa volta da 50MP. C’è un incremento anche nella definizione della fotocamera frontale che arriva a 50MP. Presente anche su questa versione il supporto alla reti 5G per la massima velocità di navigazione web o di download di foto e video. Per il resto è un dispositivo in grado di soddisfare qualsiasi tipo di utenza, a patto di non pretendere performance da top di gamma. È infine presente in entrambi i dispositivi un sensore di impronte digitali posizionato al di sotto dello schermo ed un modulo NFC utile per gestire i pagamenti contactless.

Cosa ne pensate di questi due nuovi smartphone di Honor? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!