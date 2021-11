Honor 50 Lite: annunciato uffialmente

Èimminente la possibilità di preordinare il nuovo Honor 50 Lite, smartphone di fascia media dotato di 6GB di memoria RAM e SoC Qualcomm Snapdragon 662. Vediamo tutti i dettagli

Dal prossimo 26 novembre sarà possibile preordinare sul sito ufficiale dell’azienda il nuovo Honor 50 Lite, un device equipaggiato con un discreto hardware e che si fa notare per il suo rapporto schermo-scocca del 94,4%. Non solo, l’altra caratteristica interessante è la batteria da 4300mAh che supporterà la ricarica SuperCharge a 66W. Ciò si traduce in una ricarica dallo 0% al 100% in soli 40 minuti.

Honor 50 Lite: scheda tecnica

La dotazione completa prevede:

Display: FullView da 6,67″ FHD+, DCI-P3, True Color Display, rapporto schermo-scocca 94,4%, certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, Modalità eBook, Modalità Dark;

CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 662 ;

; RAM: 6GB ;

; ROM: 128GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD;

per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 64MP + sensore ultra grandangolare da 8MP + sensore di profondità da 2MP + obiettivo macro da 2MP ;

+ sensore ultra grandangolare da + sensore di profondità da + obiettivo macro da ; Fotocamera anteriore: 16MP ;

; Connettività: 4G, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, sensore di impronte digitali laterale ;

; Batteria: 4300mAh , ricarica SuperCharge 66W , ricarica del 40 % in 10 minuti , fino a 100 % in 39 minuti ;

, ricarica SuperCharge , ricarica del % in , fino a % in ; Colori: Deep Sea Blue, Midnight Black ;

; OS: Android 11 ;

; Prezzo: 299,90€

Honor 50 Lite: analisi

Tra le varie caratteristiche interessanti di questo device vale la pena sottolineare la presenza di Android 11 su un medio gamma nonché del supporto ai servizi Google. I 6GB massimi di RAM uniti alle generose dimensioni dello schermo da 6,67” con risoluzione FHD+ dovrebbero garantire un agevole multitasking delle applicazioni oltre che discrete prestazioni in ambito gaming (certamente non paragonabili a quelle ottenibili da uno smartphone da gaming).

La capienza della batteria dovrebbe garantire poi un’intera giornata operativa del telefono, ma ovviamente ciò dipenderà dal tipo di utilizzo da parte dell’utilizzatore. Infine, il comparto fotografico composto da 3 obiettivi con il sensore principale da 64MP sarà in grado di fornire scatti di discreta qualità. Il prezzo di lancio è adeguato rispetto alla dotazione hardware con cui viene venduto, pertanto dovrebbe riuscire a ritagliarsi una certa fetta di mercato senza grosse difficoltà.

