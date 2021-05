HMD Enable Pro: il nuovo dispositivo per l’EMM

Il nuovo dispositivo per l’enterprise è finalmente disponibile ed è il HMD Enable Pro. Vediamo insieme le sue caratteristiche

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia il lancio della soluzione di Enterprise Mobility Management (EMM) per IoT e uso aziendale, HMD Enable Pro che diversifica ulteriormente i servizi offerti e, se combinata con gli smartphone Nokia di HMD e il servizio di roaming dati HMD Connect Pro, dà luogo a un one-stop shop per chi cerca una soluzione completa e flessibile per le proprie esigenze di mobilità.

HMD Enable Pro mira a soddisfare la domanda di un mercato EMM in rapida evoluzione e si rivolge in particolare a coloro che desiderano smartphone, una soluzione EMM e connettività da un unico fornitore. Il nuovo servizio permette alle organizzazioni di gestire un certo numero di dispositivi mobili Android installando le applicazioni necessarie, impostando le policy di sicurezza e definendo le app autorizzate.

HMD Enable Pro: le parole dell’azienda

“Oggi, circa il 15-20% dei dispositivi aziendali viene gestito con un EMM, e la domanda di soluzioni affidabili – guidata dalla digitalizzazione, dall’uso di dispositivi commerciali off-the-shelf nell’IoT, dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalle esigenze generali di sicurezza IT – è in aumento” “Riteniamo che sia giunto il momento di un cambio di passo nell’adozione dell’EMM, cambio che sarà enormemente vantaggioso per i fornitori di soluzioni IoT, gli utenti e le aziende che accoglieranno con entusiasmo la facilità d’uso di HMD Enable Pro indipendentemente dalle dimensioni della loro azienda o base di clienti. Con il lancio di HMD Enable Pro, rispondiamo alle esigenze delle aziende alla ricerca di una soluzione che comprenda i dispositivi Nokia, l’EMM e la connettività di roaming da un unico produttore di fiducia”.

— commenta Andrej Sonkin, General Manager, Enterprise, HMD Global.

Semplicità al centro

HMD Enable Pro è basato sulle più recenti funzionalità di Android Enterprise, rendendolo a prova di futuro per gli anni a venire affinché le aziende possano continuare a usarlo più a lungo. Il focus dello sviluppo è stato quello di creare una soluzione EMM che sia intuitiva e facile da usare, anche se il cliente non ha precedenti esperienze nella gestione dei dispositivi. La console di gestione di HMD Enable Pro può essere utilizzata con browser come Chrome, Firefox e Safari, e guida l’utente passo passo attraverso l’impostazione dei criteri. L’iscrizione dei dispositivi è resa facile dal codice QR e dai metodi di iscrizione zero-touch. Per aiutare le aziende a monitorare la loro flotta di dispositivi, la funzione “Dispositivi” fornisce una panoramica dettagliata di ogni portatile iscritto e il suo stato attuale. Inoltre, la funzione “Home” funge da dashboard centrale e offre una panoramica del parco dispositivi all’interno dell’organizzazione.

Con l’aggiunta di HMD Enable Pro, la soluzione offerta alle aziende consiste in smartphone Nokia e accessori, servizi Nokia per il ciclo di vita degli smartphone, proposte di connettività HMD e la soluzione EMM di HMD.

Servizi di cui ci si può fidare

Messo a punto nel centro di sviluppo software interno di HMD Global a Tampere, Finlandia, HMD Enable Pro è in esecuzione sul Google Cloud di Hamina per assicurare che tutti i dati siano memorizzati in conformità con le normative GDPR dell’UE e garantire i più alti standard di privacy e protezione dei dati dei clienti.

La delivery delle app avviene in modo sicuro e protetto dal Google Play Store gestito, accessibile per le app pubbliche e private tramite un iFrame direttamente dalla procedura guidata di creazione della policy, e dalla funzione ‘Applicazioni’.

Per una maggiore tranquillità, i clienti possono utilizzare Android SafetyNet per una rapida panoramica dei dispositivi potenzialmente compromessi dal punto di vista della sicurezza, tutti dotati di sistema operativo Android per garantire che siano aggiornati con gli ultimi download di sicurezza. Con un quarto anno di patch di sicurezza trimestrali aggiuntive disponibili come VAS per dispositivi selezionati come standard, i clienti possono continuare a utilizzare HMD Enable Pro ancora più a lungo.

Servizi flessibili per soddisfare il cliente

A seconda delle esigenze di un’azienda, i dispositivi possono essere distribuiti in diverse modalità per adattarsi alla loro funzione: dispositivo dedicato (chiosco), completamente gestito e profilo di lavoro (di proprietà dell’azienda o BYOD) per permettere alle imprese di selezionare una soluzione su misura per soddisfare le loro esigenze EMM di dispositivi Android.

L’app scaricabile Nokia OEM Config consente di implementare ulteriori impostazioni di gestione specifiche per i dispositivi Nokia, come quelle di visualizzazione e localizzazione. In combinazione con l’Enterprise API che è stata introdotta negli smartphone Nokia dal modello Nokia 2.4 in poi, la nuova app OEM Config assicura un maggiore controllo sugli aggiornamenti Android. Soluzione perfetta per le aziende che vogliono più tempo per testare il nuovo software e controllare più a fondo le versioni del sistema operativo della loro flotta di dispositivi.

“Molti dei fornitori di soluzioni IoT che hanno richiesto un EMM a HMD Global non hanno in genere molta esperienza con queste soluzioni. Ecco perché abbiamo reso HMD Enable Pro facile da usare e intuitivo, di modo che chiunque possa imparare ad amarlo in pochissimo tempo. È questo il principio guida della nostra console di gestione EMM e della soluzione nel suo complesso: mantenere la semplicità, la potenza e l’efficienza pur fornendo le capacità necessarie”

— aggiunge Marjaana Peltonen, Senior Experience Designer, HMD Global.

HMD Enable Pro: prezzi e disponibilità

HMD Enable Pro è già disponibile a partire da 2,5€ al mese/licenza (IVA e altre imposte di vendita escluse). Ulteriori informazioni relative alla disponibilità per paese e ai modelli di prezzo di HMD Enable Pro sono disponibili al seguente indirizzo.

Cosa ne pensate del dispositivo HMD Global? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.