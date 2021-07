Haylou RS3: uno smartwatch tutto-fare

Oggi vi parliamo dello Haylou RS3 di Youpinlab, un interessante smartwatch in grado di monitorare la nostra salute e al contempo di tenere d’occhio le notifiche sul nostro smartphone

Belli ed eleganti, gli smartwatch hanno conquistato milioni di polsi, diventando degli accessori quasi irrinunciabili per molti utilizzatori. Infatti inizialmente consentivano solamente di interagire con lo smartphone, visionando in anteprima le notifiche e permettendo delle risposte rapide. Oggi però si sono evoluti e possono monitorare la nostra salute e attività fisica grazie ai sensori biometrici di nuova generazione. Haylou RS3 di Youpinlab è un esempio di come questa tecnologia si sia evoluta al giorno d’oggi.

Haylou RS3: uno smartwatch coi fiocchi

Lo smartwatch Haylou RS3 è dotato di un display ottimo display AMOLED da 1.2 pollici e risoluzione 390 x 390 pixel che permette di vedere con chiarezza le notifiche e le informazioni. Il telaio è realizzato in lega di alluminio con un design Bauhaus semplice ed elegante, che coniuga perfettamente estetica e tecnologia. Tecnologia che viene in aiuto della nostra salute con la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue (Spo2) che è un importante parametro fisiologico della respirazione e della circolazione negli essere umani. In questo modo si potrà controllare lo stato del proprio corpo in qualsiasi momento. Si tratta di uno strumento adatto a studenti, appassionati di sport e persone che tendono a russare.

Sport e salute

Haylou RS3 è dotato di 14 modalità di utilizzo sportive: corsa all’aperto, camminata, ciclismo, spinning, yoga, corsa indoor, ginnastica, basket, arrampicata sportiva, allenamento libero, canottaggio, nuoto in acque libere, piscina. Infatti lo smartwatch è waterproof e dust-proof con certificazione fino a 5 atmosfere ovvero può essere immerso fino a 50 metri di profondità. Il sensore di frequenza cardiaca ottico integrato, grazie ad un potente algoritmo di rilevazione e analisi intelligente della frequenza cardiaca, monitora la frequenza cardiaca 24 ore su 24. Si può anche visualizzare le tendenze della frequenza cardiaca a lungo termine tramite il tuo telefono cellulare e le zone di frequenza cardiaca in 6 fasi per comprendere in profondità la salute del tuo cuore. La batteria può durare fino a 15 giorni con una sola ricarica, che scendono a 25 ore se si fa uso del GPS.

Infine si può collegare il telefono cellulare tramite Bluetooth per visualizzare le notifiche dei principali social network come Facebook, Instagram, Meseenger, Whatsapp e varie informazioni da altre app possono essere sincronizzate con l’orologio in tempo reale per non avere lo smartphone sempre sotto mano. Potete acquistarlo dal sito ufficiale Youpinlab. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!