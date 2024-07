Google Pixel: per i processori Tensor è addio totale a Samsung

Google ha deciso di abbandonare lo sviluppo in partnership con Samsung dei processori Tensor destinati agli smartphone Pixel

Sin da quando Google ha lanciato il primo smartphone della linea Pixel, i SoC Tensor che utilizzati per alimentarli sono stati derivati da progetti interni Samsung per i suoi Exynos. A partire però dal Tensor G5 che andrà ad equipaggiare il Google Pixel 10, il colosso dei motori di ricerca ha deciso di sviluppare per intero il progetto e di affidarsi a TSMC per la fabbricazione.

Progetto interno e fabbricazione TSMC per i futuri SoC Tensor dei Google Pixel

Mentre la serie Pixel 9 utilizzerà il chip Tensor G4 realizzato con il processo a 4 nm di Samsung Foundry, la serie Pixel 10 presenterà il processore Tensor G5 realizzato con il processo a 3 nm di TSMC. Questa informazione proviene da una fonte cinese, la quale afferma che il primo chip da 3 nm di Google, il Tensor G5, è già stato messo a punto da TSMC. Ciò indica che Google ha finalizzato il design del Tensor G5 e che probabilmente non verranno apportate modifiche in futuro.

A quanto pare, il Tensor G5 è il primo chip di Google progettato per intero “in casa”. I chip precedenti erano stati progettati in collaborazione con il braccio System LSI di Samsung. Con il suo design completamente interno e un processo avanzato a 3 nm di TSMC, si prevede che Tensor G5 apporterà enormi miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza energetica.

Tuttavia, non è chiaro se Google abbia scelto il nodo di processo N3E (3 nm di seconda generazione) o N3P (3 nm di terza generazione) di TSMC. Qualunque sia il processo scelto da Google, rappresenterà comunque un notevole passo avanti rispetto al processo a 4 nm di Samsung Foundry (SF4), attualmente utilizzato per la serie Pixel 9.

Con il passaggio a TSMC e un focus sempre più massiccio su NPU e IA, pensate che Google riuscirà finalmente ad arrivare agli stessi livelli di Qualcomm ed Apple in termini di potenza? Diteci la vostra nei commenti e rimanete connessi con tuttotek.it per non perdervi nessuna news del mondo tech.