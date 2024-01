Google Pixel: arriva l’aggiornamento con patch di gennaio 2024

Arriva per gli smartphone Google Pixel l’aggiornamento di gennaio 2024 con patch di sicurezza e fix per la fotocamera

Se possiedi uno smartphone Google Pixel, probabilmente hai già ricevuto o riceverai a breve una notifica di aggiornamento software. Si tratta del primo update del 2024, che porta con sé le patch di sicurezza aggiornate al 5 gennaio e alcune correzioni di bug specifiche per i Pixel. In questo articolo vedremo quali sono le novità e i miglioramenti introdotti da questo aggiornamento, quali dispositivi sono interessati e come verificare se il tuo Pixel è già pronto per scaricare e installare l’update.

Aggiornamento Google Pixel: quali sono le novità?

L’aggiornamento di gennaio 2024 per i Pixel ha un peso variabile a seconda del dispositivo. Le novità principali riguardano la sicurezza e la stabilità del sistema operativo Android, che riceve ben 59 correzioni di vulnerabilità, di cui 11 datate 1 gennaio e 48 datate 5 gennaio. Queste patch vanno a risolvere problemi relativi al framework, al kernel, ai componenti Qualcomm, al media framework e al sistema.

Oltre alle patch di sicurezza, l’aggiornamento include anche alcune fix specifiche per i Pixel, che riguardano principalmente la fotocamera e l’interfaccia utente.

Problemi risolti

Crash della fotocamera in determinate condizioni

in determinate condizioni Schermata nera durante la riproduzione di un video in determinate condizioni

durante la riproduzione di un video in determinate condizioni Impossibilità di uscire dalla procedura guidata di configurazione in determinate condizioni

dalla procedura guidata di configurazione in determinate condizioni Sfondo nero sulla schermata principale in determinate condizioni

Queste correzioni sono disponibili per tutti i Pixel supportati, tranne alcune che riguardano solo alcuni modelli specifici. Il changelog completo è disponibile sul sito ufficiale di Google.

Aggiornamento Google Pixel: dispositivi compatibili

Il nuovo update per i Pixel è destinato a tutti gli smartphone ancora inclusi nel programma di supporto software di Google. I dispositivi precedenti, come i Pixel 3a, 3a XL, 3 e 3 XL, non ricevono più aggiornamenti da parte di Google poiché considerati obsoleti. Ecco gli smartphone (e tablet) compatibili:

Pixel 5a (5G)

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Come verificare se il tuo Pixel ha ricevuto l’aggiornamento?

Le nuove patch per i Pixel vengono distribuite in modo graduale via OTA (over the air), quindi potrebbe volerci qualche giorno prima che arrivi su tutti i dispositivi. Se non hai ancora ricevuto la notifica di aggiornamento, puoi verificare manualmente se il tuo Pixel è già eleggibile seguendo questi passaggi:

Apri le Impostazioni del tuo Pixel

del tuo Pixel Tocca Sistema

Aggiornamento di sistema

Tocca Cerca aggiornamenti

Se il tuo dispositivo ha rilevato la presenza dell’aggiornamento, potrai scaricarlo e installarlo seguendo le istruzioni a schermo. Altrimenti, dovrai attendere ancora qualche giorno prima che sia disponibile per il tuo modello.

Se non vuoi aspettare l’OTA, puoi anche scaricare manualmente il file dell’aggiornamento dal sito ufficiale di Google e installarlo tramite il metodo sideload o tramite una factory image. Queste procedure richiedono però una certa dimestichezza con il modding e comportano dei rischi per il tuo dispositivo, quindi ti consigliamo di seguire questa strada solo se sai quello che stai facendo.

Conclusioni

L’aggiornamento di gennaio 2024 per i Pixel è il primo update dell’anno per gli smartphone di Google, che porta con sé le patch di sicurezza aggiornate al 5 gennaio e alcune correzioni di bug specifiche per i Pixel. L’aggiornamento è destinato a tutti i Pixel dalla serie 5 in poi e ha un peso variabile a seconda del dispositivo.

