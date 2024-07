Google Pixel 9: novità per l’autenticazione biometrica?

Ecco le ultime novità sulla famiglia Google Pixel 9, tra cui l’introduzione del sensore di impronte digitali ad ultrasuoni

Nell’affascinante mondo della tecnologia, l’attesa per la nuova famiglia di smartphone Google Pixel 9 è palpabile. L’evento di presentazione, previsto per il 13 agosto, ha acceso i riflettori su una serie di interessanti novità che potrebbero rivoluzionare l’esperienza utente. Nonostante i tentativi di Google di mantenere il segreto, alcune indiscrezioni hanno già fatto capolino, alimentando la curiosità degli appassionati.

Google Pixel 9: nuovo sensore

Una delle rivelazioni più intriganti riguarda l’adozione di un sensore di impronte digitali ad ultrasuoni per i modelli Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. Un notevole passo avanti rispetto ai precedenti sensori ottici, che promette di migliorare l’affidabilità e la velocità di sblocco del dispositivo, anche in condizioni di umidità. Questa tecnologia, già presente nei dispositivi Samsung Galaxy S24, si basa sull’utilizzo di onde sonore per rilevare l’impronta digitale, garantendo un’esperienza di autenticazione più fluida e sicura.

Il Pixel 9 Pro Fold, invece, manterrà il sensore capacitivo laterale integrato nel pulsante di accensione, una scelta che privilegia l’ergonomia e la praticità d’uso. Questa differenziazione tra i modelli dimostra l’attenzione di Google nel fornire soluzioni personalizzate per le diverse esigenze degli utenti.

Conclusioni

Resta da vedere come questa e altre novità influenzeranno l’accoglienza del Pixel 9 da parte del pubblico e della critica. L’appuntamento con la presentazione ufficiale è ormai vicino, e siamo certi che Google saprà stupire ancora una volta.

