Google Pixel 9: evento anticipato ad agosto!

Google anticipa l’evento Pixel ad agosto: verranno presentati Pixel 9, Pixel Watch 3 e tante altre novità tech da scoprire

La scena tecnologica autunnale si preannuncia più calda del solito, grazie a una mossa inaspettata da parte di Google. Abbandonando la tradizionale finestra di ottobre, il colosso di Mountain View ha annunciato un evento speciale Made by Google per il 13 agosto.

L’invito, sibillino ma eloquente, promette di svelare il meglio dell’intelligenza artificiale targata Google, le ultime novità del software Android e, naturalmente, l’attesissimo portafoglio di dispositivi Pixel.

Google Pixel 9, Keynote e indizi: l’evento promette grandi novità

Nonostante la vaghezza dell’invito, che potrebbe far pensare a una semplice vetrina dei dispositivi già sul mercato, la presenza di un keynote alle 10 del mattino dello stesso giorno fa presagire qualcosa di più. Dopotutto, perché organizzare un discorso di apertura se non ci sono novità da annunciare?

A fugare ogni dubbio ci pensa un video teaser pubblicato sul Google Store. Un “IX” lampeggiante, il numero romano per 9, lascia poco spazio all’immaginazione. E come se non bastasse, l’URL della pagina contiene la stringa “google_pixel_9_pro”. Insomma, tutti gli indizi puntano verso l’attesissimo lancio del Pixel 9, nelle sue diverse varianti (Pro, Pro XL e forse anche Pro Fold), e forse anche del nuovo Pixel Watch 3.

Una strategia contro le indiscrezioni?

La scelta di anticipare l’evento potrebbe essere una mossa strategica di Google per arginare le ondate di leak che negli ultimi anni hanno anticipato ogni dettaglio dei nuovi prodotti. Che si tratti di una contromossa o di una semplice voglia di sorprendere il pubblico, l’evento di agosto promette di essere un punto di svolta nel panorama tecnologico dell’anno. Resta solo da attendere il 13 agosto per scoprire tutte le novità che Google ha in serbo per noi.

