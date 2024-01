Google Pixel 8a: ecco la prima foto della confezione

Google Pixel 8a si mostra per la prima volta con la sua confezione ufficiale di vendita, vediamo le presunte caratteristiche tecniche

Google sta preparando il lancio del suo nuovo smartphone di fascia media, il Pixel 8a, che dovrebbe essere presentato ufficialmente il prossimo maggio, in occasione della conferenza Google I/O. Il dispositivo è stato avvistato in una foto che mostra la sua confezione di vendita, rivelando alcuni dettagli sul design e sulle specifiche.

Google Pixel 8a: possibili specifiche

Il Pixel 8a sarà il successore del Pixel 7a, uno dei modelli più apprezzati della gamma Pixel per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Il nuovo smartphone dovrebbe mantenere lo stesso form factor del predecessore, con un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e foro a pillola per la fotocamera frontale. Il processore sarà probabilmente un Tensor G3 (lo stesso degli attuali top), accompagnato da 8 GB di RAM e almeno 128 GB di memoria interna.

La novità più evidente riguarda il comparto fotografico posteriore, che sarà composto da due sensori (uno principale e uno ultra-grandangolare) all’interno di una barra orizzontale che non sarà collegata al telaio ma farà parte del pannello posteriore, realizzato molto probabilmente in plastica. Questa soluzione dovrebbe garantire una maggiore resistenza agli urti e ai graffi, oltre che una produzione più economica. La qualità delle foto dovrebbe essere comunque elevata, grazie al software di Google e della sua Pixel Camera che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare gli scatti.

Connettività

Il Pixel 8a sarà dotato anche della connettività 5G, almeno nella versione destinata al mercato statunitense, dove supporterà anche le frequenze mmWave. Per gli altri mercati, compreso quello europeo, è possibile che Google opti per una versione solo Sub-6 GHz, più economica e meno energivora.

Google Pixel 8a: prezzo e disponibilità

Stando alle immagini in rete, il Pixel 8a sarà disponibile in due colorazioni: nero e blu. Il prezzo non è ancora noto, ma si presume che sarà simile a quello del Pixel 7a, che parte da 449 dollari negli Stati Uniti. Il dispositivo sarà ovviamente basato su Android 14 e riceverà gli aggiornamenti di sicurezza e di sistema per almeno tre anni. Questo a meno che Google non decida di adottare la stessa politica di 7 anni anche per la serie più economica.

