Google Pixel 8: svolta inattesa, Gemini Nano in arrivo

Arriva una svolta inattesa Google Pixel 8, il modello IA Gemini Nano è in arrivo con un prossimo Feature Drop

Marcia indietro di Google, in un clamoroso cambio di rotta, il colosso di Mountain View ha annunciato che il modello di intelligenza artificiale Gemini Nano sarà disponibile anche su Google Pixel 8.

Google Pixel 8: arriva Gemini Nano

A inizio mese, durante un’intervista a #TheAndroidShow, un ingegnere Google aveva categoricamente escluso l’arrivo di Gemini Nano sul Pixel 8, adducendo “limitazioni hardware“. Poche settimane dopo, Google ha pubblicato un post su Instagram smentendo clamorosamente la precedente dichiarazione e confermando l’implementazione di Gemini Nano sul Pixel 8.

Ma cos’è Gemini Nano?

Si tratta di una versione ottimizzata per dispositivi mobili del modello di intelligenza artificiale Gemini LLM sviluppato da Google. Offre un’ampia gamma di funzionalità avanzate, tra cui:

Riepilogo automatico delle registrazioni audio nell’app Google Recorder

Risposte intelligenti tramite la tastiera Gboard nelle app di messaggistica

Funzionalità avanzate di editing di foto e video

Migliore esperienza di ricerca con suggerimenti più pertinenti e contestuali

Google Pixel 8: l’aggiornamento con Gemini

Gemini Nano arriverà su Pixel 8 come “anteprima per sviluppatori” in un futuro Pixel Feature Drop, presumibilmente già a giugno 2024 con Android 14 QPR3. Perché un’anteprima per sviluppatori? La minore dotazione di memoria RAM del Pixel 8 (8 GB) rispetto al Pixel 8 Pro (12 GB) potrebbe aver spinto Google a questa scelta. La fase di test servirà a valutare se Gemini Nano possa funzionare correttamente anche con 8 GB di RAM.

L’implementazione di Gemini Nano sul nuovo top rappresenta un passo avanti significativo per l’esperienza utente del dispositivo. Le funzionalità avanzate offerte dall’intelligenza artificiale di Google promettono di migliorare la produttività, la creatività e la facilità d’uso del Pixel 8.

Conclusioni

Le nuove funzionalità offerte dall’intelligenza artificiale di Google promettono di migliorare l’esperienza utente in modo significativo. La fase di test per sviluppatori sarà un momento importante per valutare le reali capacità di Gemini Nano su un dispositivo con 8 GB di RAM. Se i test avranno successo, ci si può aspettare che Google porti Gemini Nano su un’ampia gamma di smartphone in futuro.

