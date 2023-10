Google Pixel 8 e 8 Pro ufficiali in Italia: tutte le caratteristiche

Durante l’evento Google sono stati annunciati per l’Italia i nuovi Google Pixel 8, nelle classiche due varianti. Vediamo assieme scheda tecnica, caratteristiche e prezzi

Google Pixel 8 Pro e Pixel 8 sono ufficiali anche in Italia, in seguito a numerose indiscrezioni e leaks, il momento che tutti gli appassionati della casa di Mountain View stavano aspettando è arrivato. La nuova generazione di Pixel arriverà nelle due classiche varianti standard e Pro. Tra le caratteristiche peculiari di quest’ultimo troviamo il sensore fotografico a periscopio, una batteria maggiorata ed un display LTPO. Scopriamo assieme le loro caratteristiche complete.

Novità principali dei nuovi Google Pixel 8 e 8 Pro in arrivo in Italia



Esteticamente la nuova generazione di Pixel presenta la stessa disposizione orizzontale dei sensori posteriori, la cosiddetta Pixel Camera Bar, ma stavolta con una stondatura più accentuata agli angoli del display. Il cuore pulsante dei nuovi Pixel 8 e 8 Pro è il processore Google Tensor G3 proprietario, con supporto al 5G e capacità fotografiche legate al machine learning ancor più elevate.

Tornano infatti le peculiari caratteristiche che abbiamo visto già lo scorso anno con la serie 7, tra queste Sfocatura cinematografica e Foto Nitida ma con l’aggiunta di Scatto Migliore e Gomma Magica Audio (in grado di riconoscere ed eliminare ogni rumore di fondo dai video). I Pixel 8 e 8 Pro disporranno poi di un chip interamente dedicato alla sicurezza, il Titan M2 ed un supporto software di ben 7 anni di aggiornamenti, tra patch di sicurezza e major.

Novità di quest’anno per la variante Pro è la possibilità di scattare in modalità Pro, con la possibilità dunque di poter modificare diversi parametri. Abbiamo poi Video Boost, in grado di migliorare i contrasti ed i colori nei video, e Video Notturno. Invariata per entrambi la presenza della certificazione IP68 contro le infiltrazioni di acqua e polvere. Novità invece per quel che rigurda le colorazioni disponibili: Nero ossidiana, Grigio verde, Rosa per la variante base e Nero ossidiana, Grigio creta, Azzurro cielo per la variante Pro.

Google Pixel 8 Pro : scheda tecnica

Display: Super Actua display OLED LTPO 6,7″ 1344×2992, 20:9, 489ppi, refresh rate 1-120Hz, AOD, 1.600nit (HDR), 2.400nit (max), contrasto >1.000.000:1, HDR, profondità completa 24 bit 16 milioni di colori, Corning Gorilla Glass Victus 2

Super Actua display OLED LTPO 6,7″ 1344×2992, 20:9, 489ppi, refresh rate 1-120Hz, AOD, 1.600nit (HDR), 2.400nit (max), contrasto >1.000.000:1, HDR, profondità completa 24 bit 16 milioni di colori, Corning Gorilla Glass Victus 2 SoC: Google Tensor G3 con co-processore di sicurezza Titan M2

Google Tensor G3 con co-processore di sicurezza Titan M2 Memoria: 128/256 interna UFS 3.1

128/256 interna UFS 3.1 Fotocamere posteriori : 50MP Octa PD, pixel da 1,2μm, f/1,68, FOV 82°, sensore 1/1,31″ 48MP Quad PD ultra grandangolare, AF, pixel da 0,8μm, f/1,95, FOV 125,5°, correzione obiettivo 48MP Quad PD tele, pixel da 0,7μm, f/2,8, FOV 21,8°, zoom ottico 5x zoom alta definizione fino 30x LDAF multizona, sensore spettro e sfarfallio, stabilizzazione ottica ed elettronica delle immagini con grandangolo e teleobiettivo

: Fotocamere anteriori : 10,8MP, f/2,2, pixel da 1,22um, FF, FOV 92,8°

: 10,8MP, f/2,2, pixel da 1,22um, FF, FOV 92,8° Connettività: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 3.2 gen2, GPS, Glonass, Galileo, QZSS

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 3.2 gen2, GPS, Glonass, Galileo, QZSS Batteria: 5.050mAh con ricarica 30W (fino al 50% in 30 minuti), autonomia oltre 24 ore (fino a 72 ore con Extreme Battery Saver), certificazione Qi, Battery Share, ricarica wireless

5.050mAh con ricarica 30W (fino al 50% in 30 minuti), autonomia oltre 24 ore (fino a 72 ore con Extreme Battery Saver), certificazione Qi, Battery Share, ricarica wireless Altro: 5G, IP68

5G, IP68 Colorazioni: Nero ossidiana, Grigio creta, Azzurro cielo

Nero ossidiana, Grigio creta, Azzurro cielo Dimensioni e peso : 162,6×76,5×8,8mm – 213g

: 162,6×76,5×8,8mm – 213g Sistema operativo: Android 14

Google Pixel 8 : scheda tecnica

Display: Actua display OLED 6,2″ FHD+ 1080×2400, 20:9, 428ppi, refresh rate 60-120Hz, AOD, 1.400nit (HDR), 2.000nit (max), contrasto >1.000.000:1, HDR, profondità completa 24 bit 16 milioni di colori, Corning Gorilla Glass Victus

Actua display OLED 6,2″ FHD+ 1080×2400, 20:9, 428ppi, refresh rate 60-120Hz, AOD, 1.400nit (HDR), 2.000nit (max), contrasto >1.000.000:1, HDR, profondità completa 24 bit 16 milioni di colori, Corning Gorilla Glass Victus SoC: Google Tensor G3 con co-processore di sicurezza Titan M2

Google Tensor G3 con co-processore di sicurezza Titan M2 Memoria: 128/256GB interna UFS 3.1

128/256GB interna UFS 3.1 Fotocamere posteriori : 50MP Octa PD, pixel da 1,2μm, f/1,68, FOV 82°, sensore 1/1,31″, zoom alta definizione fino 8x 12MP ultra grandangolare, AF, pixel da 1,25μm, f/2,2, FOV 125,8°, correzione obiettivo LDAF a zona singola, sensore spettro e sfarfallio, stabilizzazione ottica ed elettronica delle immagini con grandangolo

: Fotocamere anteriori : 10,5MP, f/2,2, pixel da 1,22um, FF, FOV 95°

: 10,5MP, f/2,2, pixel da 1,22um, FF, FOV 95° Connettività : 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 3.2 gen2, GPS, Glonass, Galileo, QZSS

: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 3.2 gen2, GPS, Glonass, Galileo, QZSS Batteria: 4.575mAh con ricarica 27W, autonomia oltre 24 ore (fino a 72 ore con Extreme Battery Saver), certificazione Qi, Battery Share, ricarica wireless

4.575mAh con ricarica 27W, autonomia oltre 24 ore (fino a 72 ore con Extreme Battery Saver), certificazione Qi, Battery Share, ricarica wireless Altro: 5G, IP68

5G, IP68 Colorazioni: Nero ossidiana, Grigio verde, Rosa

Nero ossidiana, Grigio verde, Rosa Dimensioni e peso : 150,5×70,8×8,9mm – 187g

: 150,5×70,8×8,9mm – 187g Sistema operativo: Android 14

P rezzi e disponibilità in Italia

I nuovi Google Pixel 8 e 8 Pro arriveranno in Italia il 12 ottobre, nel frattempo sarà comunque possibile preordinarli con in bundle le Google Buds Pro con i seguenti prezzi:

Google Pixel 8 a partire da 799€ ;

a partire da ; Google Pixel 8 Pro a partire da 1099€.

