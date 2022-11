Google Pixel 7a: ecco le prime immagini!

Spuntano online i primi render affidabili sul nuovo e attesissimo Pixel 7a, lo smartphone di fascia media Made by Google. Scopriamolo insieme

A pochi mesi dal lancio dei precedenti Pixel 6a ecco spuntare in rete render affidabili dei nuovi Google Pixel 7a. Questi ultimi resi noti dal noto leaker OnLeaks, generalmente molto affidabile. Dai render in questione è possibile notare un design in linea con le precedenti generazioni di Pixel, questa volta in un corpo più compatto, presumibilmente da 6,1 pollici. L’aspetto estetico è più vicino a quello del cugino Pixel 7 che della sua variante Pro, tanto da condividere la stessa quantità di sensori posteriori e cornici pressoché identiche.

Google Pixel 7a: caratteristiche tecniche

Nonostante il design molto simile, la nuova variante dovrebbe contraddistinguersi per una scocca in plastica, solitamente riservata alla serie “a”. In ogni caso i vari rumors sembrerebbero confermare la presenza del SoC fatto in casa Google Tensor G2, della ricarica wireless e dei tanto discussi 90 Hz (assenti nella precedente versione). Per contenere i costi tuttavia si adotterà un singolo speaker nella parte inferiore.

Interessante novità di quest’anno sarebbe la presenza di un sensore fotografico aggiornato rispetto al precedente modello, difatti si passerebbe dal Sony IMX363 al Sony IMX787 (principale) e IMX712 (ultra-wide). Infine, un ultimo appunto per quanto riguarda le dimensioni: 152,4 x 72,9 x 9,0 mm.

Disponibilità

Secondo recenti indiscrezioni, i nuovi smartphone Google dovrebbero arrivare sul mercato nei primi mesi del 2023, anticipando dunque il consueto rilascio della famiglia “a”. Il prezzo dovrebbe invece aggirarsi sui 450/500€, rappresentando quindi l’opzione ideale per chi è alla ricerca di un ottimo rapporto qualità-prezzo.

