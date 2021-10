Google Pixel 6: caratteristiche, scheda tecnica e prezzi

Durante l’evento Google di ieri, sono stati annunciati i nuovi Pixel 6, presentando i 2 modelli. Vediamo assieme le caratteristiche e prezzi

Il momento a lungo atteso dai fan Google è arrivato: nel corso dell’evento Made by Google l’azienda ha presentato ufficialmente Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. Non ci sono state sorprese, grazie anche alle tante anticipazioni fornite da oltre due mesi fa. Vediamo assieme le caratteristiche dei nuovi smartphone, assieme alle loro schede tecniche e i prezzi.

Caratteristiche

I nuovi device firmati Google presentano un design compatto come il predecessore Pixel 5 ma più grande, dato dal display di ben 6,4 pollici per il modello base e 6,71 per la variante Pro. Entrambi i device montano il chipset proprietario Tensor, l’ultima innovazione da parte di Google da ben 5nm, un SoC octa-core con una frequenza di 2.80GHz accoppiata ad una GPU Mali-G78 MP20. Passando al comparto fotografico, troviamo il seguente sistema: fotocamera principale da 50MP, lente ultra grandangolare da 12MP e una lente teleobiettivo da 48MP (solamente per il modello Pro). Entrambi posseggono una grande quantità di memoria, sia RAM che ROM partendo da ben 8GB di RAM e arrivando fino a 512GB di ROM senza possibilità d’espansione tramite MicroSD. Entrambi i modelli posseggono un’ingente capienza per quel che concerne la batteria, 4600mAh per il modello base e ben 5000mAh per la versione Pro entrambi dodati di ricarica rapida da 30W, con la possibilità di fruttare anche la ricarica wireless da 21W. Le colorazioni disponibili sono Stormy Sky, Light Rain e Cotton Candy per il Google Pixel 6 e invece per il Pro sono Stormy Sky, Light Frost, Soft Sage e Golden Glow.

Google Pixel 6: scheda tecnica

Display: 6.4″, AMOLED, 90Hz, HDR10+

6.4″, AMOLED, 90Hz, HDR10+ SoC: Google Tensor, GPU: Mali-G78 MP20

Google Tensor, GPU: Mali-G78 MP20 Memoria: 8GB RAM + 128/256GB ROM, UFS 3.1, non espandibile

8GB RAM + 128/256GB ROM, UFS 3.1, non espandibile Fotocamere posteriori : 50MP principale, apertura f/1.9 12MP ultra grandangolare, apertura f/2.2

: Fotocamere anteriori: 8MP, apertura f/2.0

8MP, apertura f/2.0 Sensori: lettore impronte digitale sotto schermo, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso

lettore impronte digitale sotto schermo, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso Batteria: 4600mAh, ricarica rapida da 30W, ricarica wireless da 21W, ricarica wireless inversa

4600mAh, ricarica rapida da 30W, ricarica wireless da 21W, ricarica wireless inversa Altro: 5G, IP68, NFC

5G, IP68, NFC Colorazioni: Stormy Sky, Light Rain, Cotton Candy

Stormy Sky, Light Rain, Cotton Candy Dimensioni e peso : 158,6 x 74,8 x 8,9 (LxAxP); 207g

: 158,6 x 74,8 x 8,9 (LxAxP); 207g Sistema operativo: Android 12

Google Pixel 6 Pro: scheda tecnica

Display: 6.71″, LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+

6.71″, LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+ SoC: Google Tensor, GPU: Mali-G78 MP20

Google Tensor, GPU: Mali-G78 MP20 Memoria: 12GB RAM + 128/256/512GB ROM, UFS 3.1, non espandibile

12GB RAM + 128/256/512GB ROM, UFS 3.1, non espandibile Fotocamere posteriori : 50MP principale, apertura f/1.9 48MP teleobiettivo, apertura f/3.5 12MP ultra grandangolare, apertura f/2.2

: Fotocamere anteriori : 11MP, apertura f/2.2

: 11MP, apertura f/2.2 Sensori: lettore impronte digitale sotto schermo, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso

lettore impronte digitale sotto schermo, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso Batteria: 5000mAh, ricarica rapida da 30W, ricarica wireless da 21W, ricarica wireless inversa

5000mAh, ricarica rapida da 30W, ricarica wireless da 21W, ricarica wireless inversa Altro: 5G, IP68, NFC

5G, IP68, NFC Colorazioni : Stormy Sky, Light Frost, Soft Sage, Golden Glow

: Stormy Sky, Light Frost, Soft Sage, Golden Glow Dimensioni e peso : 163,9 x 75,9 x 8,9 (LxAxP); 210g

: 163,9 x 75,9 x 8,9 (LxAxP); 210g Sistema operativo: Android 12

Prezzi e disponibilità

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono disponibili al pre ordine e le spedizioni partiranno dal 26 ottobre nei Paesi interessati dalla distribuzione. I prezzi europei partono da 649€ per il modello base e da 899€ per la variante Pro. In Italia entrambi i modelli saranno commercializzati nella prima parte del 2022, ma non ci sono ancora dettagli sulle date e sui prezzi.

Acquisterete i nuovi smartphone di casa Google? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.