Google Felix, la misteriosa novità del colosso di Mountain View

Arrivata una notizia che ha rivelato quale potrebbe essere il nome del prossimo smartphone pieghevole di Google che verrà lanciato sul mercato?

A proposito di novità in ambito tecnologico, anche Google sta lavorando, insieme a tanti altri progetti innovativi, a qualcosa di innovativo, come al solito. Infatti, nel corso degli ultimi giorni è tornato a circolare l’indiscrezione che riguarda un nuovo smartphone pieghevole. Secondo rumors precedenti, pare che questo progetto avrebbe potuto chiamarsi Google Pixel Fold oppure Google Pixel Notepad.

Ebbene, a quanto pare l’arcano è stato svelato. Infatti, è arrivata una notizia che ha rivelato quale potrebbe essere il nome del prossimo smartphone pieghevole di Google che verrà lanciato sul mercato. Un particolare e strano modello denominato Google Felix, infatti, ha fatto la sua apparizione all’interno del database di Geekbench. Non ci sono ovviamente conferme ufficiali, ma pare proprio si possa trattare della novità a cui sta lavorando il colosso di Mountain View. Certo, non ci sarebbe in ogni caso da stupirsi qualora Google dovesse decidere di puntare su un’altra denominazione e, al contrario, Felix rappresentasse unicamente il nome in codice.

D’altro canto, tralasciando per un attimo la questione del nome, va detto che la novità per cui su Geekbench è comparso qualche riferimento a questo nuovo modello ha due significati importanti. Da un lato vuol dire che i vari team che si occupano della fase di sviluppo e progettazione del marchio di Mountain View stanno effettivamente lavorando su un nuovo device mobile. Non solo, dal momento che sarebbero già arrivati a un punto molto avanzato dello sviluppo. Al punto tale che potrebbe già essere possibile ottenere le prime informazioni sulle prestazioni che il nuovo smartphone pieghevole di Google sarebbe in grado di garantire. Potenza e qualità sotto tutti gli aspetti: impossibile che si tratti di un altro smartphone classico.

Google Felix, finalmente un Pixel 7 Pro in grado di piegarsi

Questo nuovo dispositivo, indicato sotto la denominazione di Google Felix, che è stato oggetto di appositi test su Geekbench, è legato al medesimo processore. Stiamo facendo riferimento al Google Tensor G2 e può vantare il medesimo quantitativo di RAM, ovvero 12 gigabyte.

Una configurazione che ha fatto registrare un punteggio davvero molto interessante, pari a 1047 punti nel test single-core, mentre nel test multi core sono stati raggiunti i 3257 punti. Si tratta di punteggio che ricalcano, in pratica, quelli ottenuti da Google Pixel 7 Pro, ma sono inferiori in ogni caso in confronto al potenziale avversario, ovvero il Samsung Galaxy Z Fold4, che può contare su un potente processore Snapdragon 8+ Gen 1.

Alcune caratteristiche tecniche del nuovo Google Felix

Google Felix dovrebbe avere la medesima configurazione a livello fotografico del Pixel 7 Pro. Una dotazione di alto livello, con la presenza di un sensore principale da ben 50 MP, con tanto di stabilizzatore ottico. Interessante anche la presenza di uno zoom 5X da 48 MP, comprensivo di stabilizzatore ottico e pure di grandangolo da 12 MP. A quanto pare, però, cambierebbe la fotocamera presente nel notch dello schermo, da 9,5 MP rispetto ai 10,5 MP di Pixel 7 Pro.

Quello che potrebbe essere il nuovo smartphone pieghevole Google Felix, sempre ovviamente qualora il nome dovesse essere confermato, dovrebbe poter contare su uno schermo interno da 8 pollici. Interessante anche la scelta che si riferisce al display esterno da 6,19 pollici a 120 Hz, che dovrebbe avere anche il refresh variabile.