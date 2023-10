Galaxy Tab A7 Lite: aggiornamento Android 14 in arrivo?

Il Galaxy Tab A7 Lite e l’aggiornamento Android 14 più recente sembra che non sarà l’ultima novità da parte di Samsung, al contrario è probabile che presto arrivi un’altra novità

Un paio di giorni fa, Samsung ha rilasciato l’aggiornamento One UI 5.1.1 basato su Android 13 sul Galaxy Tab A7 Lite. Pensavamo che questo sarebbe stato l’ultimo grande aggiornamento per il tablet, ma a quanto pare non sarà l’ultimo. Nei prossimi mesi potremmo aspettarci che venga rilasciato l’aggiornamento One UI 6 basato su Android 14 e pare che porterà delle grandi modifiche sia sul piano d’interfaccia, sia sull’aggiunta di molte altre features del dispositivo. In questo articolo scoprirete nel dettaglio tutti i dettagli sulla grande novità.

Galaxy Tab A7 Lite: l’aggiornamento One UI 6 basato su Android 14 potrebbe arrivare

Sembra che Samsung stia testando all’interno dei propri uffici l’aggiornamento Android 14. Un nuovo aggiornamento del software con il firmware T225XXU4DWI4 è soggetto a diversi test interni dell’azienda sud coreana. La versione più recente del tablet disponibile per il pubblico è il One UI 5.1.1 e la sua versione firmware è targata T225XXU4CWI2. Se prestate attenzione alla nuova versione dell’aggiornamento che è in fase di test, sul lato destro del firmware troverete la quarta lettera dell’alfabeto, la D, che indica una versione più nuova rispetto alla C presente nel firmware attuale. Questo ci suggerisce che ci sarà un grande aggiornamento, e siccome non c’è alcuna traccia di una nuova versione del software tra la versione One UI 5.1.1 e la versione One UI 6.0, crediamo che la Samsung stia testando l’aggiornamento One UI 6 basato su Android 14 sul Galaxy Tab A7 Lite.

Molto probabilmente Samsung rilascerà l’aggiornamento nei prossimi mesi a venire. L’aggiornamento ci darà una nuova interfaccia nella sezione delle impostazioni rapide del dispositivo, applicazioni migliorate, un nuovo sistema di condivisione, nuove features per l’editing delle immagini e tante altre opzioni. Il prossimo aggiornamento sembra quindi essere di grandi dimensioni, che ci porterà grandi novità sul nuovo tablet della Samsung. Non ci rimane che aspettare i prossimi mesi in attesa del rilascio, nel frattempo vi invitiamo a seguirci su tuttotek per scoprire altro sul mondo dei dispositivi mobili.