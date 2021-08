Fitbit Will Smith: la nuova partnership per il benessere

La nuova partnership tra Fitbit e Will Smith è nata per mettere il proprio benessere al primo posto. Scopriamo assieme come è nata

L’attore, produttore e musicista Will Smith entra nella famiglia Fitbit come nuovo ambassador. Come parte della partnership strategica, Fitbit e Will hanno collaborato per creare contenuti esclusivi attraverso i social, Fitbit Premium e la docuserie YouTube Originals, “Best Shape of My Life“, prossimamente disponibile.

Fitbit Will Smith: è tutto su Premium

Per aiutare a rivoluzionare e ridefinire la propria routine, Fitbit e Will Smith stanno collaborando per sviluppare contenuti esclusivi su Fitbit Premium, che includeranno una serie di programmi di salute e benessere concentrati sugli aspetti fisici e mentali della forza, oggi più che mai fondamentali per una migliore salute generale. Attraverso sessioni video con Will e il suo team di trainer, i membri Premium potranno così unirsi a questo percorso con allenamenti, sessioni di rilassamento e altro ancora, dagli esercizi HIIT e di forza, alle attività di yoga e meditazione.

La prima sessione, che sarà disponibile il 27 settembre, è stata progettata per dare ritmo alla giornata con un allenamento stimolante e alla portata di tutti, tenuto da Will e i suoi allenatori. Questi contenuti permetteranno di seguire più da vicino il percorso di Will e potranno essere svolti quando e dove si vuole, in ogni momento della giornata. Il programma verrà ampliato nei prossimi mesi e si aggiungerà alla libreria di oltre 500 allenamenti e sessioni di rilassamento già disponibili per i membri Premium.

Per essere più in forma che mai

Nel corso dell’ultimo anno, Will, come molti di noi, ha sperimentato la mancanza di una routine regolare: non solo, ha anche ammesso pubblicamente di essere nella “peggiore forma della (sua) vita”. Ora che sta ricostruendo il suo programma quotidiano, ha documentato il suo viaggio personale e i suoi progressi lungo il suo percorso. Come utente Fitbit, Will ha recentemente utilizzato Charge 4 per cercare di migliorare la sua forma e ridefinire i suoi obiettivi di salute e benessere, tracciando proprio tutto: dalle calorie bruciate e l’attività giornaliera, all’allenamento e i passi quotidiani.

Disponibile in autunno sul suo canale YouTube, la docuserie in sei parti YouTube Originals, “Best Shape Of My Life”, prodotta da Westbrook Media, seguirà il viaggio di Will mentre sfida sé stesso per migliorare ogni aspetto della sua salute e del suo benessere, insieme a tanti ospiti speciali.

Fitbit sarà presente durante tutto il suo viaggio: basterà continuare a seguire gli aggiornamenti di Fitbit per saperne di più e scoprire come Will utilizzerà i nuovi strumenti di salute olistica sul suo nuovo Charge 5.

È possibile unirsi al viaggio di Will verso una migliore salute con un abbonamento Fitbit Premium e assicurandosi di seguire Fitbit per essere i primi a sapere tutto ciò che accadrà dietro le quinte nei prossimi mesi.

Cosa ne pensate della collaborazione tra Fitbit e Will Smith? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.