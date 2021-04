Fitbit Luxe: design e funzionalità per il tracker definitivo

Fitbit Luxe è il nuovo tracker dell’azienda: design elegante, moderno, comodo e versatile, abbinabile con un’ampia gamma di accessori tra cui i nuovi cinturini firmati dal brand di gioielleria gorjana

Fitbit ha presentato oggi Fitbit Luxe, un nuovo tracker alla moda per fitness e benessere ideato per aiutare a condurre una vita più sana e per concentrarsi sul proprio benessere olistico. Luxe rappresenta un vero e proprio alleato che motiva e offre il supporto di cui si può avere bisogno per prendersi cura della propria salute, tra cui strumenti per la gestione dello stress e funzioni per il monitoraggio automatico di sonno e attività: tutto in un tracker dall’aspetto moderno e versatile. Inoltre, Luxe offre dati e consigli personalizzati sul proprio benessere tramite il pannello “Metriche di Salute” disponibile su app Fitbit, che aiuta a identificare cambiamenti che possono essere causati da stress o affaticamento.

Con Luxe, è anche possibile ottenere una prova gratuita di 6 mesi di Fitbit Premium che permette di avere accesso a un’analisi più approfondita dei propri dati. Luxe è un tracker moderno e versatile, dotato di un display touch-screen a colori e di un’autonomia della batteria fino a 5 giorni, adatto a ogni occasione e comodo da indossare giorno e notte.

Nel corso dell’ultimo anno, abbiamo dovuto pensare in modo diverso alla nostra salute e al nostro benessere, dal monitoraggio di possibili sintomi del COVID-19 alla gestione dello stress e dell’ansia che caratterizzano la nostra vita di tutti i giorni. Anche se stiamo iniziando a vedere cambiamenti che ci infondono speranza, non è mai stato così importante prenderci cura della nostra salute olistica Ecco perché abbiamo raddoppiato i nostri sforzi per introdurre strumenti innovativi e dati avanzati per supportare i nostri utenti nella gestione del benessere psicofisico. Abbiamo fatto grandi progressi tecnologici con Luxe, creando un tracker più piccolo, più sottile e dal bellissimo design, dotato di funzioni avanzate – alcune delle quali erano precedentemente disponibili solo sui nostri smartwatch – per offrire questi strumenti ad ancora più persone in tutto il mondo.

James Park, VP, direttore generale e co-fondatore di Fitbit

Comprendere e gestire lo stress per vivere una vita più sana

Dopo l’inizio della pandemia, un sondaggio ha confermato che il 50% delle persone ha avvertito gli effetti fisici e mentali dello stress. Con Luxe, Fitbit rende ora disponibili i suoi importanti strumenti per la sua gestione a milioni di utenti in tutto il mondo, portandoli per la prima volta sui tracker. Ora disponibile su Luxe e su tutti i dispositivi Fitbit con rilevazione del battito cardiaco, il Punteggio di Gestione dello Stress firmato Fitbit, offre una valutazione giornaliera che aiuta a comprendere il modo in cui il corpo reagisce allo stress in base ai livelli di attività, all’andamento del sonno e del battito cardiaco.

Con Fitbit Premium, inoltre, è possibile accedere a un’analisi dettagliata del Punteggio di Gestione dello Stress, che include informazioni sul proprio sforzo, sulle tendenze del sonno e sulla reattività. I membri Premium, inoltre, possono accedere a una serie di allenamenti e a circa 200 sessioni di rilassamento per gestire lo stress di brand popolari come Aaptiv, Aura, Breethe e Ten Percent Happier. È disponibile anche il Mindful Method di Deepak Chopra, un’esclusiva raccolta di contenuti di benessere creata e curata per i membri Premium con oltre 30 sessioni che rendono la pratica di rilassamento ancora più accessibile per tutti. Fitbit sta introducendo 4 nuove sessioni di Mindful Method, mirate a portare il potere della consapevolezza in molte situazioni della vita reale.

Condivido la convinzione di Fitbit che il rilassamento e il benessere mentale sono una parte importante della nostra salute olistica: gestendo al meglio il benessere emotivo, è possibile sperimentare un impatto positivo e duraturo sulla salute generale, tra cui un sonno più ristoratore, un umore migliore e relazioni personali più significative. Per esempio, vedo regolarmente la frequenza del mio battito cardiaco abbassarsi dopo aver completato una sessione di rilassamento e, nel tempo, anche le tendenze sulla variabilità del battito cardiaco sono migliorate. Il Mindful Method consente di seguire una pratica regolare di rilassamento in modo facile e accessibile – non importa se stai muovendo i primi passi in questo campo o se vuoi portare la tua pratica al livello successivo.

Deepak Chopra, Dottore, Pioniere della Medicina Integrativa, e fondatore di The Chopra Foundation e Chopra Global



Fitbit Luxe: strumenti avanzati per aiutare a comprendere e gestire benessere e forma fisica

Fitbit Luxe consente di accedere all’ampia gamma di funzioni per benessere e forma fisica di Fitbit progettate per supportare il proprio approccio olistico verso una vita più sana. In particolare, il pannello Metriche di Salute permette di tracciare le variazioni del proprio stato di benessere sull’app Fitbit con dati che utilizzano la frequenza respiratoria, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), il battito cardiaco a riposo (RHR), la temperatura cutanea e, prossimamente, la saturazione dell’ossigeno (SpO2) . Per esempio, analizzando le variazioni quotidiane nelle metriche HRV e RHR, è possibile vedere quando c’è un cambiamento improvviso nel corpo, che può essere un segno di stress, stanchezza o anche di un raffreddore. Inoltre, Premium permette di tenere traccia delle tendenze mensili e degli intervalli personali, e mostra quando una delle metriche è al di fuori dai propri parametri.

Grazie al suo design leggero e sottile, Luxe è progettato per essere comodamente indossato tutto il giorno e durante la notte, per registrare e tracciare le tendenze del sonno. Il Punteggio del Sonno aiuta a capire meglio la qualità del riposo nel tempo e i promemoria per andare a letto possono aiutare a sviluppare una routine di sonno più regolare. I membri Premium possono visualizzare anche analisi più approfondite e alcuni utenti accederanno in anteprima a funzioni ancora più evolute che verranno implementate su ampia scala in futuro, con l’obiettivo di offrire consigli ancora più personalizzati e basati sulle tendenze del proprio sonno.

Ma non è tutto: gli strumenti aggiuntivi per il benessere includono la registrazione degli alimenti assunti, del livello di idratazione e del peso, oltre al monitoraggio della salute femminile. E i membri Premium possono accedere a oltre 60 nuovi contenuti nutrizionali tra cui ricette sane curate da Fitbit e dalla rivista Eating Well. In più, la nuova funzione di registrazione del glucosio nel sangue nell’app Fitbit (al momento disponibile solo in US) permette di monitorare i suoi livelli per monitorare come variano durante il giorno.

Fitbit Luxe: trova la motivazione per raggiungere gli obiettivi di fitness

L’attività fisica è un aspetto fondamentale per la salute, ma la pandemia di COVID-19 ha cambiato profondamente le abitudini di allenamento per molte persone. Con la rilevazione continua del battito cardiaco – che caratterizza molti degli strumenti di Fitbit per la salute, il benessere e il fitness – è possibile tracciare il battito cardiaco in tempo reale ogni giorno e misurare le calorie bruciate in modo più preciso. Inoltre, è possibile scegliere tra 20 diverse modalità di allenamento al polso, tra cui golf, pilates, spinning o tennis. E se si preferisce correre, andare in bicicletta o fare escursioni all’aperto, è possibile utilizzare le modalità di esercizio con GPS condiviso dal telefono per vedere ritmo e distanza in tempo reale. Con Premium, inoltre, si ha l’accesso a più di 200 allenamenti audio e video guidati da fare dove e quando si vuole, curati da personal trainer certificati e brand di tendenza come Aaptiv, barre3, Daily Burn, obé e POPSUGAR.

Mentre ci si allena, è possibile anche capire se aumentare o ridurre lo sforzo utilizzando i Minuti in Zona Attiva, una metrica personalizzata che monitora l’attività e che non tiene conto solamente dei passi, ma anche del tempo effettivo trascorso in ciascuna zona cardio: in questo modo, è possibile tracciare la propria attività intensa e moderata per raggiungere l’obiettivo settimanale consigliato di 150 Minuti in Zona Attiva per migliorare il proprio benessere. E se si ha bisogno di una spinta in più, i Promemoria per il movimento aiutano a restare attivi e ridurre il tempo sedentario; inoltre, con Premium l’allenamento può essere ancora più divertente con sfide di attività e giochi personalizzati.

Fitbit Luxe: vivi smart tutto il giorno

Oltre a tutti questi fantastici strumenti di fitness e benessere, Luxe si adatta perfettamente allo stile di vita di ogni persona con funzioni smart come sveglie, cronometri e timer per aiutare a gestire la giornata; il tutto senza sacrificare la batteria che dura fino a cinque giorni. Con le notifiche di chiamate, messaggi e app smartphone non si perde mai ciò che conta e queste possono essere anche personalizzate per pianificare la giornata, ad esempio impostando promemoria per andare a dormire o utilizzando la modalità “Non disturbare” per tenere alta la concentrazione. L’ampia compatibilità di Luxe con telefoni Android e iOS, oltre all’associazione rapida con Google Fast Pair, consentono di vivere in movimento senza preoccuparsi della connettività.

Fitbit Luxe: un dispositivo elegante che non si vede l’ora di indossare

Il design moderno e innovativo di Luxe è caratterizzato da linee morbide ispirate al corpo umano che si adattano perfettamente al polso, per creare un look simile a quello di un gioiello moderno dallo stile classico e senza tempo. In fase di progettazione, Fitbit ha usato un processo innovativo chiamato stampaggio a iniezione di metallo: una rivisitazione all’avanguardia della tradizionale modellatura del metallo, per creare la finitura lucida sulla cassa in acciaio inossidabile che ricorda in tutto e per tutto quella di un gioiello artigianale. Tutto questo senza rinunciare al livello di precisione necessario per far funzionare la sua avanzata tecnologia dei sensori. Il risultato è uno dei dispositivi più alla moda e confortevoli di Fitbit, progettato per una vasta gamma di dimensioni del polso e tonalità della pelle, oltre che per un uso quotidiano senza limiti. Per produrre lo smalto di alta qualità, che lo avvicina ancora di più a un gioiello, Fitbit ha inoltre usato una tecnica di vaporizzazione del metallo sulle finiture oro e platino, che dona al prodotto un vero e proprio effetto finale premium.

Per dare un tocco ancora più sofisticato a Luxe, Fitbit ha collaborato con gorjana, il brand di gioielleria di Laguna Beach. gorjana per Fitbit Luxe Special Edition trasforma il tracker in un elegante accessorio con il cinturino Parker Link in acciaio inossidabile oro chiaro, oltre al cinturino Classic rosa chiaro in silicone resistente all’acqua, per passare facilmente da un look all’altro. L’ampia gamma di accessori abbinabili al proprio outfit, include comodi cinturini Classic in silicone nei colori bianco lunare, orchidea, nero e rosa chiaro, cinturini in pelle Horween a doppio giro nei colori tortora, mattone e nero, cinturini in tessuto nei colori sangria e nero o a maglia milanese in acciaio inossidabile oro chiaro e grigio platino, oltre al cinturino gorjana Parker Link in acciaio inossidabile grigio platino o oro chiaro.

Progettato con un elegante design senza pulsanti, Luxe è il tracker Fitbit con lo schermo touch-screen più sottile di sempre, dotato per la prima volta di un bellissimo display a colori su tracker per sfoggiare i quadranti orologio. L’intuitiva funzionalità “swipe e tocco” di Luxe consentono di accedere a statistiche, a notifiche e alle principali funzioni di benessere e forma fisica in un attimo, mentre il suo elegante design senza pulsanti fisici permetterà di elevare il proprio look, indossandolo in ogni occasione.

Fitbit Luxe: prezzi, disponibilità e try-on virtuale

Luxe è disponibile in prenotazione da oggi su Fitbit.com e presso i principali rivenditori, con disponibilità globale prevista questa primavera. È in vendita al prezzo di 149,99€ (EUR) e include una prova di 6 mesi di Fitbit Premium (valore di 53,94€). In seguito, Premium sarà disponibile a 8,99€ (EUR) al mese o 79,99€ (EUR) all’anno in 18 lingue e in 175 paesi. Gli accessori per Luxe hanno prezzi compresi tra 19,99€ e 99,99€ (EUR) . La versione gorjana per Fitbit Luxe Special Edition è disponibile in prenotazione da oggi al prezzo di 199,99€ (EUR) con disponibilità a giugno.

Per aiutare a scoprire come Luxe si adatta al proprio look personale, Fitbit offre anche un’esperienza try-on virtuale presso una selezione di rivenditori in tutto il mondo. Basterà effettuare la scansione del codice QR dell’espositore Fitbit presso i negozi partecipanti per vedere in prima persona come Luxe si adatta al proprio polso.