Estate 2024 con TCL: un’esplosione di tecnologia per le vacanze

Scopri l’ecosistema di dispositivi intelligenti TCL per l’estate 2024: smartphone, tablet e tecnologia NXTPAPER

L’estate è arrivata, e con essa la voglia di evasione, avventura e relax. TCL ha pensato proprio a tutto questo, lanciando un ecosistema di dispositivi intelligenti che catturano l’essenza della stagione calda: colori vivaci, immagini nitide e un’esperienza utente coinvolgente.

Smartphone TCL Serie 50: l’estate a portata di mano

La serie TCL 50 è la compagna perfetta per le tue giornate estive. Con modelli come il TCL 50 5G, il 50 SE, il 505 e il 501, TCL offre una gamma di smartphone che si adattano a ogni esigenza e stile di vita.

Il TCL 50 5G, con il suo display HD+ da 6.6″ e la tecnologia NXTVISION, ti farà immergere nei colori vibranti dell’estate. Grazie al chipset MediaTek Dimensity 6100+ e alla batteria da 5010mAh, potrai goderti una connettività 5G senza interruzioni e una lunga durata della batteria.

Se cerchi un’esperienza visiva ancora più coinvolgente, il 50 SE è la scelta giusta. Il suo schermo FHD+ da 6,8″ con refresh rate dinamico di 90Hz ti offrirà immagini fluide e dettagliate, perfette per guardare video o giocare ai tuoi giochi preferiti sotto il sole.

Il TCL 505 e il 501 completano la serie con caratteristiche interessanti, come l’ampio display da 6,75″ del 505 e la compattezza e praticità del 501. Entrambi i modelli offrono una batteria a lunga durata e una fotocamera da 50MP per catturare i momenti più belli della tua estate.

TCL NXTPAPER: l’innovazione che protegge i tuoi occhi

Ma l’estate non è solo divertimento, è anche il momento di prendersi cura di sé. Ecco perché TCL ha sviluppato la tecnologia NXTPAPER, che offre un’esperienza di visualizzazione simile alla carta, riducendo l’affaticamento degli occhi senza compromettere la qualità delle immagini.

Gli smartphone TCL 40 NXTPAPER e 40 NXTPAPER 5G, così come il tablet NXTPAPER 11, sono dotati di questa tecnologia innovativa, che ti permette di leggere, guardare video o lavorare all’aperto senza affaticare la vista.

Tablet: intrattenimento e produttività sempre con te

Per chi cerca un dispositivo versatile per l’estate, ecco una gamma di tablet potenti e performanti. Il TCL TAB 10 Gen 2 e il TAB 10L Gen 2 sono ideali per guardare film, giocare o lavorare in mobilità. Con i loro ampi display, le batterie a lunga durata e le caratteristiche avanzate, questi tablet ti accompagneranno in ogni avventura estiva.

Prezzi

TCL 50 5G è disponibile a partire da € 149,90 in Dark Blue & Space Gray. TCL 50 SE è disponibile in due varianti colore, Midnight Blue e Space Grey, con i seguenti prezzi di lancio: € 139,90 per la versione da 128GB e € 169,90 per la versione da 256GB. 505 è disponibile in due varianti colore, Space Grey e Ocean Blue, con prezzo di lancio di € 109,90. 501 è disponibile a partire da un prezzo consigliato al pubblico di € 69,90 nelle colorazioni Prime Black e Glacial Blue.

TCL 40 NXTPAPER è disponibile al prezzo consigliato di € 199,90 nelle colorazioni Midnight Blue e Opalescent. 40 NXTPAPER 5G è disponibile al prezzo di € 229,90 nella colorazione Starlight Black.

TCL NXTPAPER 11 è disponibile al prezzo di € 249,90 nella colorazione Dark Gray. TAB 10 Gen 2 è disponibile nei colori Space Gray e Glacier Blue al prezzo consigliato di € 149,90. TAB 10L Gen 2 è disponibile nel colore Space Black al prezzo consigliato di € 119,90.

TCL: il tuo compagno ideale per un’estate indimenticabile

Che tu stia cercando uno smartphone per catturare i momenti più belli, un tablet per l'intrattenimento o un dispositivo che protegga la tua vista, hai la soluzione perfetta per te.