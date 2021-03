È in arrivo Android 11 su Find X2 Lite e Neo

Oppo ha di recente reso disponibile un nuovo aggiornamento per i suoi terminali Oppo Find X2 Lite e Oppo Find X2 Neo. E’ in arrivo Android 11

A poco più di un anno dalla loro uscita, la casa cinese Oppo ha deciso di aggiornare l’intera serie Find X2 al nuovo Android 11, andando quindi a includere anche le versioni Find X2 Lite e Find X2 Neo. Il nuovo firmware è attualmente in fase di lancio in Germania, ma in breve tempo sarà distribuito anche nel resto d’Europa.

Ricordiamo inoltre che la nuova versione di Android 11 che verrà installata su questi smartphone poggerà comunque sulla personalizzazione di ColorOS 11.1, creata da Oppo stessa. Entrambi i prodotti hanno un hardware di tutto rispetto, nel caso di Oppo Find X2 Lite troviamo un pannello OLED da 6,4″ FHD+, SoC Snapdragon 765G e 8GB di RAM; mentre nel caso di Oppo Find X2 Neo troviamo un display 6,5″ FHD+ OLED con una frequenza d’aggiornamento fino a 90Hz, un capiente modulo di memoria RAM da 12GB ed anche qui un SoC Snapdragon 765G. Considerando le caratteristiche tecniche dei due dispositivi, il nuovo aggiornamento non può che giovare delle nuove funzionalità offerte da Android 11, vale a dire di uno “screen recorder” integrato nel sistema, della possibilità di accedere ad una “cronologia delle notifiche” nonchè di poter suddividere queste ultime in sezioni.

Oppo Find X2 Lite: scheda tecnica

Display : AMOLED da 6,4″ FHD+ con notch a V e sensore delle impronte digitali integrato

: AMOLED da 6,4″ FHD+ con notch a V e sensore delle impronte digitali integrato SoC : Qualcomm Snapdragon 765 con modem X52 5G

: Qualcomm Snapdragon 765 con modem X52 5G RAM : 8 GB

: 8 GB Storage interno : 128 GB non espandibile

: 128 GB non espandibile Fotocamere posteriori : 48 MP – 8 MP grandangolare – 2 MP profondità – 2 MP macro – video fino al 4K senza stabilizzazione ottica

: 48 MP – 8 MP grandangolare – 2 MP profondità – 2 MP macro – video fino al 4K senza stabilizzazione ottica Fotocamera frontale : 32 MP integrata nel notch a V

: 32 MP integrata nel notch a V Batteria : 4.025 mAh senza ricarica wireless

: 4.025 mAh senza ricarica wireless Connettività : Modem X52 5G, WiFi Cat 6, jack audio da 3,5 mm, NFC, GPS

: Modem X52 5G, WiFi Cat 6, jack audio da 3,5 mm, NFC, GPS Peso : 180 grammi

: 180 grammi Sistema operativo: Android 10 personalizzato con ColorOS 7.0

