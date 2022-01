Doogee V20: data e prezzo finalmente svelati

Il nuovissimo Doogee V20 è finalmente in dirittura d’arrivo e in questo articolo andremo a vedere la data e il prezzo di questo smartphone

Doogee fin dalla sua fondazione nel 2013 si è impegnata per fornire dei prodotti validi agli utenti. Oggi finalmente ha svelato la data d’uscita e il relativo prezzo dell’ultimo arrivato in famiglia, il Doogee V20. Scopriamo insieme quando arriverà questo nuovo smartphone e vediamone tutte le caratteristiche che lo renderanno, a detta della società, il miglior rugged phone in circolazione sul mercato.

Ecco tutti i dettagli sulla data e il prezzo del nuovo Doogee V20

Il telefono è dotato di ben due display. Quello principale è un pannello Samsung AMOLED da 6,43 pollici con una risoluzione dello schermo di 2400×1080, mentre quello posteriore ha una dimensione di 1,05 pollici. Ad alimentarlo troviamo un processore octa-core ed è dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di storage, espandibile fino a 512 GB tramite microSD.

Sul retro, oltre al piccolo display, è presente una configurazione a 3 fotocamere. La principale è una da 64 MP, poi abbiamo una fotocamera per la visione notturna da 20 MP e a completare il tutto una fotocamera grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è una selfie camera da 16 MP. Il V20 viene fornito con una batteria da 6000 mAh per le sue esigenze di alimentazione e si affida al caricabatterie rapido da 33 W in dotazione per ricaricare. Supporta anche la ricarica wireless da 15 W.

Il telefono è disponibile in 3 colori con 2 finiture. Le varianti Knight Black e Wine Red hanno una finitura in fibra di carbonio. La Phantom Grey è caratterizzata invece da una finitura opaca. Essendo un rugged phone, il V20 risulta impermeabile, a prova di caduta e antiurto. Grazie alla sua certificazione MIL-STD-810, è utilizzabile in ambienti “difficili”, come luoghi con temperature estremamente alte e basse.

Secondo la società, il telefono sarà disponibile per il preordine dal 21 febbraio su AliExpress con un prezzo di $ 399. Per i primi 1000 acquirenti, però, il prezzo sarà di $ 299,00. Voi acquisterete questo nuovo smartphone? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news dall’universo mobile, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!