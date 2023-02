Doogee V Max: combina la batteria più grande (22000mAh) e il chipset più potente

In questo articolo andremo a scoprire Doogee V Max, un telefono che combina la batteria più grande (22000mAh) e il chipset più potente in circolazione

Nel corso degli anni i telefoni rugged hanno avuto batterie di capacità piuttosto elevata, ma il Doogee V Max è letteralmente il massimo della potenza della batteria di uno smartphone. Con i suoi 22.000 mAh, il V Max è lo smartphone con la batteria più capiente disponibile in commercio. Il V Max, che sarà lanciato a febbraio, rappresenta il culmine della superiorità della batteria di Doogee.

Con una sola carica, è in grado di raggiungere l’impressionante durata di 2300 ore in standby. Secondo il materiale di marketing dell’azienda, può durare fino a 25 ore di gioco, 35 ore di streaming, 80 ore di musica e 109 ore di telefonate. È inoltre dotato di una funzione di ricarica inversa che consente di utilizzare il Doogee V Max come power bank per caricare altri dispositivi. La batteria da 22000 mAh, essendo eccessivamente grande necessita di un caricatore rapido da 33W.

Doogee V Max: non solo batteria

Il V Max non ha solo una batteria enorme e performante. Per cominciare, è dotato di un processore MediaTek Dimensity 1080. Realizzato con la tecnologia di processo a 6 nm di TMSC per una migliore efficienza energetica. Ma non è tutto: la RAM di questo telefono può raggiungere i 20 GB: 12 GB di RAM di base e 8 GB di RAM espandibile. Abbinata a una memoria di base di 256 GB, espandibile fino a 2 TB con una scheda microSD, questa è l’accoppiata più veloce tra memoria e chipset.

Passando alle altre caratteristiche, la parte anteriore del V Max è coperta da un display FHD+ da 6,58 pollici a 120 Hz. Le caratteristiche del display IPS includono un rapporto di aspetto 19:9, 401 PPI e una luminosità di picco di 400 nit. È protetto dai graffi da uno strato di vetro Corning Gorilla.

Anche se il V Max è un telefono robusto, non lesina sulle fotocamere. La fotocamera principale è un sensore Samsung HM2 da 108MP. La seconda fotocamera risulta essere davvero speciale. Il miglior sensore di Sony è una fotocamera per la visione notturna, in grado di scattare foto e video nel buio più totale e questo viene reso possibile da due luci a infrarossi sul lato. L’ultima fotocamera sul retro è una fotocamera ultra-wide da 16MP con un campo visivo di 130°.

Sulla parte anteriore è presente una fotocamera per selfie da 32MP di Sony. Il V max è dotato di doppi altoparlanti stereo sintonizzati da Hi-Res. Come previsto, è dotato di classificazione IP68 e IP69K, certificazione MIL-STD-810H, sensore di impronte digitali capacitivo a risposta rapida sul lato e quattro sistemi di navigazione satellitare GPS (GLONASS, Galileo, Beidou e GPS). Dispone inoltre di NFC, doppia scheda nano sim e slot per schede TF.

Il lancio di V Max è previsto un giorno prima di San Valentino, il 13 febbraio. Sarà disponibile per l’acquisto sulle piattaforme AliExpress e Doogeemall. Il prezzo di partenza è di 329,99 dollari (questo prezzo è disponibile solo su AliExpress) tra il 13 e il 17 febbraio. Per ulteriori e aggiornamenti e novità dal mondo tech continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttoteK.