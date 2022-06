Doogee S98 Pro: smartphone con imaging termico e visione notturna in sconto!

Lo smartphone rugged Doogee S98 Pro è ora in forte sconto! Offre una camera con imaging termico e visione notturna

Doogee S98 Pro è un telefono robusto con un design ispirato agli alieni ed è ora in vendita da oggi, 8 giugno. Il telefono combina una telecamera per la visione notturna da 20 MP con una termocamera per renderlo il telefono ideale per l’uso in condizioni di scarsa illuminazione. Ha anche una terza fotocamera, una fotocamera ad alta definizione da 48 MP di SONY.

Doogee S98 Pro: le caratteristiche che lo rendono top

Doogee ha optato per la termocamera InfiRay, che ha più del doppio della risoluzione dei sensore dei suoi concorrenti diretti. Ha anche una frequenza di acquisizione dei fotogrammi molto alta pari a 25 Hz, che rende più facile scattare foto e video di

L’algoritmo Dual Spectrum Fusion di InfiRay consente di unire le immagini termiche con le immagini della fotocamera principale da 48 MP in un’unica immagine con una quantità molto elevata di dettagli per diagnosticare meglio cortocircuiti elettrici, temperature elevate, umidità, blocchi, ecc.

La batteria del telefono è una capiente unità da 6000 mAh che supporta la ricarica rapida a 33 W e la ricarica wireless a 15 W. Il display FHD+ da 6,3″ è dotato di uno strato aggiuntivo di Corning Gorilla Glass per la protezione da graffi e cadute accidentali.

Sotto il cofano c’è un processore adatto anche al gioco, il MediaTek Helio G96 che è accompagnato da una RAM da 8 GB e una memoria di massa di 256 GB, eventualmente espandibile fino a 512 GB utilizzando una scheda micro SD.

Grazie alle sue certificazione IP, Doogee S98 Pro è impermeabile fino a una profondità di 1,5 m in acqua e resisterà bene anche a getti d’acqua di elevata potenza. Il telefono può resistere a una caduta di 1,5 m e sopravvive in condizioni meteorologiche estreme. In altre parole, è conforme allo standard MIL-STD-810H.

Doogee S98 Pro è il telefono perfetto per la vita all’aria aperta. Le sue caratteristiche gli consentono di passare facilmente dalla fabbrica al campeggio, ai cantieri e molto altro. Il resto delle funzionalità include NFC, un pulsante con funzione personalizzabile, supporto per 4 sistemi di localizzazione satellitare (BeiDou, GLONASS, GPS e Galileo) ed il sistema operativo è Android 12.

L’offerta

In precedenza, abbiamo menzionato come l’S98 Pro abbia un valore di 439 USD, ma sarà disponibile al prezzo di anteprima mondiale di 329 USD per i primi cinque giorni di commercializzazione. C’è, tuttavia, un prezzo ancora più conveniente di 299 USD per i primi 100 acquirenti. Secondo l’azienda, ci saranno anche diversi coupon disponibili quindi fate attenzione! Gli acquirenti interessati possono ordinare da AliExpress, Doogeemall e per i residenti in Sud America da Linio a partire dall’8 giugno. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!