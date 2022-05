Doogee S98 Pro: prezzo e data di lancio del rugged phone “alieno”

Finalmente sappiamo la data di lancio e il prezzo del nuovo Doogee S98 Pro, il nuovo rugged phone di fascia alta con un design davvero particolare

Doogee il mese scorso ha presentato al mondo un nuovo rugged smartphone Doogee S98 Pro, ispirato nel suo design al mondo degli alieni, con una telecamera per la visione notturna, un sensore di imaging termico e una fotocamera ultra-wide. Oggi, Doogee ha finalmente confermato che questo nuovo, fantastico top di gamma è previsto per il lancio il 6 giugno.

Doogee S98 Pro: facciamo il punto!

Questo rugged phone dal design ispirato agli alieni è unico nel suo genere e ha vinto un European Good Design Award. La società afferma che sarà dotato dei migliori sistemi di fotocamere mai visti su un rugged phone. La fotocamera termica di livello professionale, sarà affiancata su entrambi i lati da una fotocamera principale con sensore Sony IMX582 da 48 MP e da una telecamera per la visione notturna con sensore Sony IMX350 da 20 MP. Secondo l’azienda, si è deciso di utilizzare un sensore InfiRay perché offre più del doppio della risoluzione termica di qualsiasi altro sensore termico sul mercato. Il suo elevato frame rate di 25 Hz assicura immagini dettagliate per poter rilevare e diagnosticare correttamente umidità, temperature elevate, blocchi, ecc. Inoltre, viene fornito con l’algoritmo Dual Spectrum Fusion che consente di combinare immagini sia dalla termocamera che dal principale fotocamera in un’unica immagine.

La fotocamera frontale è dotata di sensore Samsung S5K3P9SP da 16 MP, che è alloggiato in un ritaglio nella parte superiore del display. All’interno del telefono, il SoC MediaTek Helio G96 gestisce tutto lo spettacolo da dietro le quinte. Si tratta di un chipset octa-core in grado di raggiungere una velocità di clock di 2,05 GHz, il che significa che è in grado di offrire buone prestazioni anche in gaming. È abbinato a una memoria da 8 GB + 256 GB per un funzionamento rapido e senza interruzioni. La memoria può anche essere espansa fino a 512 GB utilizzando una scheda micro SD.

Il dispositivo verrà fornito con una batteria da 6000 mAh e un caricabatterie di tipo C ultraveloce da 33 W. La ricarica wireless è disponibile con supporto a potenze fino a 15 W. Non possiamo completare un articolo su un telefono finché non parliamo del suo display. Doogee S98 Pro sfoggerà un display con waterdrop FHD+ LCD IPS da 6,3″ con uno strato di Corning Gorilla Glass per la protezione. Lo smartphone è dotato di altre caratteristiche interessanti, come un pulsante con funzione personalizzabile, NFC, supporto per 4 sistemi di navigazione satellitare (BeiDou, GALILEO, GPS e GLONASS), certificazione IP68, IP69K e MIL-STD-810H contro intemperie, polvere e cadute. Il telefono sarà basati anche Android 12 già all’uscita con un massimo di 3 anni di garanzia di aggiornamenti di sicurezza da parte dell’azienda.

Prezzi e disponibilità

La società ha confermato che il nuovo Doogee S98 Pro sarà lanciato e disponibile per l’ordine il 6 giugno. Lo smartphone debutterà sulle piattaforme di shopping digitale AliExpress, DoogeeMall e Linio (America Latina).

Il Doogee S98 Pro ha un valore di listino di 439 euro, ma tra il 6 e il 10 giugno sarà venduto al dettaglio con uno sconto in anteprima mondiale che porterà il prezzo a 329 euro. L’azienda organizza un giveaway sul proprio sito web ufficiale e alcuni fortunati fan riceveranno il telefono gratuitamente. Per saperne di più su Doogee S98 Pro, potete visitare il sito web ufficiale di Doogee. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!