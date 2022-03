Doogee S98: data d’uscita e come averlo gratis

Voi cosa ne pensate di questo nuovo rugged phone? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future news relative all’universo mobile, continuate a seguire le pagine di tuttoteK !

La data d’uscita di questo meraviglioso rugged phone è prevista per il 28 marzo e potrà essere acquistato sia su AliExpress che su Doogemall . Tra il 28 marzo e il 1 aprile , sarà venduto a un prezzo scontato di 239 $ ( circa 216,52 € ) su AliExpress. Dopodiché, tornerà al suo prezzo originale di 339 $, circa 307,12 €. Tuttavia la società ha deciso di regalare ben 4 modelli ai più fortunati. Tutto quello che dovrete fare sarà collegarvi alla pagina ufficiale e seguire le istruzioni fornite per accumulare entrate.

Sotto la scocca troviamo il processore octa-core MediaTek helio G96 progettato appositamente per i giochi. L’accoppiato con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria garantisce poi prestazioni fluide e senza ritardi. Altro punto di forza è una batteria da 6000 mAh in grado di garantire 2-3 giorni di utilizzo attivo. Viene fornito con un caricabatterie rapido da 33 W e supporta un caricabatterie wireless da 15 W .

Il nuovo S98 sfoggia un esclusivo design a doppio schermo. Quello sul retro è rotondo e richiama molto quello presente sul Huawei P50 . Il display da 1,1 pollici consente una grande libertà di personalizzazione per ottenere uno stile unico. Sul retro del telefono c’è anche una configurazione a tripla fotocamera composta da: quella principale da 64 MP , una grandangolare da 8 MP e una per la visione notturna da 20 MP .

Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato alcuni dettagli su questo nuovo rugged phone , dal doppio display alla visione notturna . Questi particolari smarphone stanno prendendo sempre più piede sui nostri mercati grazie soprattutto alla loro resistenza che li rende quasi del tutto indistruttibili . Oggi faremo un piccolo recap per chi si fosse perso il nostro articolo e andremo a vedere la data d’uscita e come ottenere gratis il nuovo Doogee S98 .

Matteo De Filippi

Amante dei videogames, gamer per passione, streamer su Twitch con un debole per motori e sport in generale. Cresciuto in un castello dove si insegnano magie nella Terra di Mezzo, raggiungibile tramite un armadio.