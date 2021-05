Descent Mk2S: nuovo watch di Garmin per i più audaci

Descent Mk2S, il nuovo dive watch Garmin concepito per assistere le attività subacquee, è l’orologio perfetto per chi desidera un computer da immersione compatto e per polsi più minuti. Scopriamolo insieme

Così come sulla terra ferma, anche sotto la superficie dell’acqua si può partire per emozionanti avventure alla scoperta dell’affascinante mondo sottomarino. Una passione, quella per l’immersione, che abbraccia più discipline, tanto grande che può essere paragonata alla vastità di mari ed oceani.

Ed è per chi vive l’esplorazione subacquea non solo come pratica ricreativa, ma come vero e proprio stile di vita, che Garmin presenta Descent Mk2S, il suo computer per immersioni compatto e ideale per i polsi di piccola circonferenza. Non solo subacquea ma anche quotidianità grazie al suo design elegante e ricercato e alle sue molteplici funzionalità, dall’analisi dello sport al monitoraggio dello stato di forma. Versatile e completo, si propone come un compagno di stile e passione dentro e fuori dall’acqua.

Descent Mk2S: materiali e tecnologia per immergersi negli abissi

La lunetta in acciaio di Descent Mk2S abbraccia un display a colori da 1,2 pollici, chiaro e perfettamente leggibile in qualsiasi condizione di luminosità, la cui protezione è garantita da una solida lente in vetro zaffiro. La cassa da 43 mm è concepita in polimeri fibrorinforzati, blindata accuratamente con viti personalizzate con logo Garmin a vista e arricchita da innovativi pulsanti a induzione da 5,1 millimetri a tenuta stagna. Questi ultimi sono realizzati in acciaio inox 316, satinati a grana 240 e rivestiti attraverso la tecnica della passivazione, superando efficacemente i test di corrosione in nebbia salina in conformità allo standard ASTM B117 e garantendo un’impermeabilità costante nel tempo.

Le colorazioni

È disponibile in tre colorazioni: tonalità chiare e raffinate sono le caratteristiche della versione Light Gold con cinturino in silicone Light Sand; la versione DLC Carbon Gray con cinturino in silicone Black esprime personalità e determinazione grazie al rivestimento Diamond Like Carbon; il modello Mineral Blue, infine, con cinturino in silicone Sea Foam, rappresenta la vera novità cromatica della serie, offrendo per la prima volta una colorazione in palette con le nuances tipiche del mare. Tutti e tre i modelli possono essere personalizzati con cinturini intercambiabili con sgancio rapido QuickFit per rendere il proprio orologio perfetto per ogni occasione.

Descent Mk2S: sei modalità di immersione

Descent Mk2S supporta diverse modalità di immersione. Una volta in acqua, avvierà automaticamente il monitoraggio dei dati per poi interromperlo una volta risaliti. Accompagna le immersioni Single-Gas per le attività subacquee ricreative e quelle Multi-Gas per attività subacquee tecniche, incluse le decompressioni pianificate. Integra inoltre la modalità CCR, utile a tutti coloro che utilizzano un rebreather a circuito chiuso, il sistema di respirazione a ricircolo di gas che permette al subacqueo di riutilizzare il gas espirato. Disponibile anche il profilo Apnea che permette di visualizzare sul display dello sportwatch i tempi di recupero in superficie, il numero di immersioni e molto altro ancora, garantendo al contempo un rapido aggiornamento dei dati.

Dati e funzioni per vivere in sicurezza la propria passione

L’immersione con Descent Mk2S consente al subacqueo di ricevere in modo preciso e puntuale informazioni sulla profondità, la velocità di discesa e ascesa, i tempi di immersione, il carico di azoto sui tessuti e molto altro. Grande spazio ai dati legati alla decompressione con un grafico dedicato, tempi di sosta e limite NDL ben evidenziato. Utilizza l’algoritmo di decompressione Bühlmann ZHL-16c ritenuto la scelta ideale per la sicurezza del subacqueo. Tuttavia, ogni immersione e ogni utente hanno delle caratteristiche uniche e differenti dalle altre. Per questo motivo, il nuovo dive watch di Garmin consente di impostare parametri di sicurezza più prudenti per la risalita e la decompressione.

Descent Mk2S: Una raccolta di immersioni ed emozioni

La memoria di Descent Mk2S archivia e mostra i dati relativi a 200 immersioni. È possibile visualizzarli direttamente sull’orologio o sul proprio smartphone tramite l’app gratuita Garmin Dive. L’app fornisce un’analisi dettagliata per ciascuna attività di immersione, inclusa la profondità massima, il tempo di attività e una mappa dei punti di entrata e di uscita in superficie. Utilizzando l’opzione Explore dell’applicazione, i subacquei possono pianificare viaggi e uscite verso i siti di immersione più popolari, valutati e recensiti da altri utenti, oltre che ricevere informazioni utili come condizioni meteorologiche e registri delle immersioni da quella specifica posizione. Nell’app, è inoltre possibile tenere traccia dell’attrezzatura utilizzata per ogni immersione, funzione molto utile per programmare uscite successive e revisioni delle apparecchiature.

Orientamento garantito

L’evoluto sistema di posizionamento Multi-GNSS (GPS, GLONASS e Galileo) ad alta sensibilità di Descent Mk2S memorizza automaticamente i punti di ingresso e di uscita dall’acqua, grazie all’ istantaneo recupero del segnale satellitare. Inoltre, la bussola a 3 assi integrata, visualizzabile scorrendo le schermate di dati con la pressione dei pulsanti laterali, permette un orientamento ottimale in qualsiasi condizione.

Descent Mk2S: non solo diving

Tolta la muta, Descent Mk2S diventa uno smartwatch GPS ideale per ogni occasione. Compatibile con l’app Garmin Connect Mobile, è in grado di registrare e monitorare oltre 20 profili sportivi outdoor e indoor, come corsa, nuoto, bicicletta, allenamenti di forza funzionale e altro ancora. Il sensore cardio e Pulse Ox integrati, rilevano costantemente dati sul battito cardiaco e ossigenazione del sangue, garantendo anche una misurazione dell’energia del proprio corpo per sapere quando è il momento migliore per allenarsi o riposarsi. Durante la notte, rileva la qualità del sonno in tutte le sue fasi, da quella REM fino al risveglio: l’utente può quindi ricevere informazioni e dettagli sul proprio riposo. A tutto questo si aggiungono funzioni rivolte al mondo femminile come il monitoraggio del ciclo mestruale e della gravidanza.

Software e batteria

Associato ad uno smartphone compatibile, riceve e mostra messaggi, chiamate in arrivo o avvisi dai social network. La soluzione di pagamento contactless Garmin Pay permette di portare a termine acquisti comodamente e in sicurezza lasciando a casa portafogli e carta di credito. La memoria interna dispone di uno spazio per 2.000 brani musicali, scaricabili e ascoltabili tramite cuffie Bluetooth (acquistabili separatamente). In alternativa, è possibile ascoltare le proprie playlist preferite attraverso i più famosi servizi di streaming musicale quali Spotify, Deezer e Amazon Music. L’ampia autonomia della batteria permette di godere a pieno ogni momento libero della giornata: fino a 7 giorni in modalità smartwatch e fino a 30 ore in modalità immersione.

Prezzi e conclusioni

Il nuovo Garmin Descent Mk2S è disponibile nei migliori negozi specializzati in sport da immersione ad un prezzo consigliato al pubblico di 1.099,99 Euro.

