Cortana mobile: interruzione del servizio su Android e iOS

L’assistente vocale di casa Redmond Cortana giunge al termine, interrompendo così il supporto per l’applicazione mobile per Android e iOS. Vediamo assieme quando terminerà e cosa cambierà

Nell’agosto 2020 Microsoft aveva annunciato l’arresto del suo assistente vocale nei primi mesi del 2021 e, a partire dal 31 marzo, questa interruzione avverrà definitivamente. Cortana è l’unico assistente virtuale basato sull’IA e ad aver preso ispirazione da un personaggio videoludico, ma nonostante ciò non è mai stato apprezzato a fondo dagli utenti portando Microsoft a dover effettuare delle scelte ponderate.

Cortana mobile: cosa succederà dal 31 marzo

A partire dal 31 marzo, l’assistente vocale non sarà disponibile per i dispositivi Android e iOS ma continuerà ad essere presente nei PC con Windows 10 e nelle console Xbox — nonostante l’arrivo di Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Per chiunque possieda ancora l’applicazione, quando aperta arriverà la notifica di cessato servizio che avvisa l’utente di questo cambiamento. Il pulsante Maggiore informazioni informerà l’utente della modifica imminente.

Tutti i promemoria e gli elenchi usati tramite Cortana rimarranno nel proprio account Microsoft, potendo continuare con Cortana da PC o usando l’applicazione Microsoft To Do. Inoltre, all’inizio di questo mese, Harman Kardon ha avvertito gli utenti che i loro altoparlanti Invoke, gli unici smart speaker ad integrare Cortana, diventeranno altoparlanti Bluetooth. Ciò nonostante, Microsoft continua ad essere presente nel mondo mobile grazie ai servizi OneDrive e alla suite Office. Questa mossa presuppone che la casa di Redmond non sembra intenzionata ad investire ulteriormente sul progetto Cortana e questo porterà l’intelligenza artificiale a scomparire totalmente.

