CMF Phone 1: nuovi leak dello smartphone Nothing

CMF Phone 1, il primo smartphone Nothing a prezzi accessibili, si svela in un’indiscrezione ricca di dettagli

L’attesa per il primo smartphone targato CMF by Nothing, il sub-brand di Nothing, sta per giungere al termine. Oggi, grazie a fonti affidabili, possiamo dare uno sguardo approfondito alle specifiche tecniche e al prezzo previsto per il mercato indiano del nuovo CMF Phone 1.

CMF Phone 1: caratteristiche leakate

Il cuore pulsante del dispositivo sarà il potente SoC MediaTek Dimensity 7300, accompagnato da un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e una fluidità eccezionale garantita dalla frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Per la sicurezza, non mancherà un sensore di impronte digitali integrato direttamente nello schermo.

Fotocamere

Gli appassionati di fotografia potranno contare su una fotocamera posteriore da 50 MP affiancata da un sensore di profondità, mentre gli amanti dei selfie avranno a disposizione una fotocamera frontale da 16 MP. La batteria da 5.000 mAh, supportata dalla ricarica cablata a 33W, promette una lunga autonomia per affrontare anche le giornate più impegnative.

Il sistema operativo sarà naturalmente Android 14, personalizzato dall’interfaccia utente di Nothing. Gli utenti potranno scegliere tra due versioni, entrambe dotate di 128 GB di memoria interna espandibile e 6 o 8 GB di RAM, a seconda delle proprie esigenze.

CMF Phone 1: le differenze

Passando al prezzo, le indiscrezioni parlano di INR 15.999 per la versione da 6 GB di RAM e INR 17.999 per quella da 8 GB, con sconti e offerte bancarie che potrebbero renderlo ancora più appetibile.

Analizzando le specifiche, sembra che il CMF Phone 1 sia una versione più snella del Nothing Phone (2a), progettata per offrire un prezzo più accessibile. Rispetto al modello superiore, il nuovo arrivato rinuncia alle luci Glyph, alla fotocamera ultra-wide e dimezza la risoluzione della fotocamera frontale. Anche la ricarica rapida è stata ridotta da 45W a 33W.

Resta ora da attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutti i dettagli e le sorprese che il CMF Phone 1 riserverà agli appassionati di tecnologia. Cosa ne pensate dello smartphone Nothing? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.